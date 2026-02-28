https://noticiaslatam.lat/20260228/milei-consigue-aprobar-la-reforma-laboral-y-suma-una-nueva-victoria-legislativa-1171880857.html

Javier Milei consiguió la sanción de la reforma laboral en el Senado argentino y concluyó así un mes signado por una serie inédita de victorias parlamentarias. Con 42 votos a favor y 28 en contra, el Ejecutivo cerró una semana donde terminó de hilvanar los triunfos en una agenda central, que incluyó al acuerdo Mercosur-Unión Europea, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y la reforma de la Ley de Glaciares (aunque resta la aprobación de Diputados), entre otras.La sesión en la Cámara Alta comenzó con el tratamiento del Régimen Penal Juvenil y luego avanzó con la reforma laboral, el proyecto más relevante del oficialismo en materia productiva. El Gobierno volvió a articular una mayoría circunstancial con bloques aliados —entre ellos el PRO del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y espacios que otrora respondían a la oposición peronista— y respaldo de gobernadores provinciales.La mentada Ley de Modernización Laboral ya había sido aprobada en Diputados por 135 votos a favor y 115 en contra, tras eliminar el artículo 44, que reducía salarios en casos de enfermedades o accidentes no laborales. Esa modificación resultó determinante para retener apoyos clave y garantizar que el proyecto avanzara hacia su sanción definitiva.En la misma jornada, el Senado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años por 44 votos afirmativos ante 27 negativos, tras más de seis horas de debate y luego de la media sanción otorgada previamente por la Cámara de Diputados.Pero la dimensión política de la semana excede a cada ley en particular. En apenas unos días, el Ejecutivo logró convertir en norma iniciativas que habían estado empantanadas durante meses y que requieren mayorías amplias, mostrando una capacidad de coordinación parlamentaria que no había logrado en el primer tramo de su mandato.La ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, aprobada en Diputados por 203 votos a favor ante apenas 42 en contra, y luego convalidada en el Senado, posicionó a Argentina como el segundo país del bloque en otorgar aval legislativo (detrás de Uruguay), en un proceso que llevaba más de dos décadas de negociación.En la misma sesión, horas más tarde, la Cámara Alta le dio al Ejecutivo además la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, que flexibiliza los controles en torno a las áreas susceptibles de ser alcanzadas por la minería, uno de los sectores con mayor potencial en la economía del país.La acumulación de estas votaciones en una misma semana configuró un escenario poco habitual para un oficialismo sin mayoría propia. Con apoyos variables y acuerdos puntuales, el Gobierno consiguió ordenar quorum y mayorías en ambas cámaras, ampliando un margen de maniobra legislativa que ya se había visto potenciado tras imponerse en las urnas en los comicios legislativos de medio término.El vendaval libertario"Esta ha sido una de las semanas más exitosas para Milei en el Congreso, porque pudo sacar leyes que parecían resistidas y lograr la media sanción de otras que seguramente terminen de aprobarse en breve", dijo a Sputnik Roberto Bacman, analista político y director del Centro de Estudios de Opinión Pública.El experto sostuvo que el Gobierno consiguió algo que no había logrado en la primera etapa de gestión: estructurar una alianza funcional con gobernadores y sectores opositores. "Milei terminó de armar una alianza importante con mandatarios provinciales e incluso con una parte del peronismo que ya no está tan unido", destacó.Consultado al respecto, el politólogo Santiago Giorgetta apuntó que la explicación pasa también por la percepción de fortaleza que proyecta el presidente. "El Gobierno convenció a buena parte de la dirigencia política de que tiene luz verde o un cheque en blanco por parte de la sociedad", sostuvo, aunque advirtió que esa lectura puede ser apresurada."Sin duda es el momento de mayor fortaleza parlamentaria, pero llama la atención que se produzca en medio de una caída fuerte en la imagen y en la evaluación económica del Gobierno", agregó el consultor.El telón de fondoBacman matizó el clima triunfalista que se respira en la Casa Rosada. "Más allá de estas victorias, el Gobierno todavía tiene un alto nivel de desaprobación: la clave está en que no hay una oposición clara", afirmó.El investigador consideró que la solidez en el Congreso se potenció luego del resultado favorable en las elecciones legislativas. "Milei anunciará ahora una segunda etapa de su Gobierno, con reformas estructurales como la previsional y la impositiva, profundizando los cambios ya iniciados", anticipó.Giorgetta, en cambio, relativizó la idea de que el escenario electoral esté definido. "Nadie tiene asegurada la elección del 2027", señaló, y cuestionó a los dirigentes que "asumen que Milei es la única alternativa viable", lo que, a su juicio, explica parte del acompañamiento legislativo reciente.El analista advirtió que los indicadores sociales muestran un deterioro significativo. "Siete de cada 10 argentinos dicen que las medidas económicas impactaron negativamente en su hogar y la imagen positiva ronda el 40%", detalló, al plantear que el panorama hacia 2027 permanece abierto.Giorgetta también alertó sobre el riesgo que asumen los gobernadores que hoy respaldan al oficialismo. "Si la evaluación social del Gobierno continúa cayendo, quienes se alinearon con Milei podrían sufrir un arrastre negativo en sus propias elecciones provinciales", concluyó.

