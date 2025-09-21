Mundo
Protestas en Argentina, drones sobre el Vaticano y la visita de Trump al Reino Unido, en las fotos de la semana
Protestas en Argentina, drones sobre el Vaticano y la visita de Trump al Reino Unido, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
21.09.2025
📷 fotos
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
📷 fotos
фото, 📷 fotos

Protestas en Argentina, drones sobre el Vaticano y la visita de Trump al Reino Unido, en las fotos de la semana

09:00 GMT 21.09.2025
Síguenos en
Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Manifestaciones en Argentina, España y Francia, el Día de la Independencia de México, la visita de Donald Trump al Reino Unido y una instalación con drones en el Vaticano, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© AP Photo / Erin Hooley

El 16 de septiembre, los mexicanos celebraron el 204 aniversario de la independencia de su país.

En la foto: una participante del desfile en honor al Día de la Independencia de México en Chicago.

1/17
© Getty Images / VCG/Xue Jun

Interpretación de la Danza del Dragón en cuerdas flojas en el aire durante la competición International Highline Challenge, China.

2/17
© Getty Images / Jory Mundy

El público se reúne para ver la actuación de la pianista itinerante Chloe Marie Aston, conocida como Piano Bike Girl, en el Reino Unido.

3/17
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, inspecciona armamento, equipamiento militar y técnico especial durante una visita de trabajo a la región de Nizhni Nóvgorod.

4/17
© Getty Images / Corbis/Alessandra Benedetti

Drones que forman la figura de Adán —creada por Miguel Ángel— sobrevuelan la plaza de San Pedro durante el concierto Gracia para el mundo en el Vaticano.

5/17
© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehl

Un grupo de personas interpretan bailes tradicionales mexicanos en Los Ángeles en vísperas del Día de la Independencia de México.

6/17
© AP Photo / Jorge Saenz

El presidente de la Cámara de Senadores y el jefe de la Cámara de Diputados del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez y Raúl Latorre, respectivamente, se toman una foto conjunta con el mandatario de Argentina, Javier Milei, durante un evento en Asunción.

7/17
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

Niño palestino sostiene un juguete frente a los escombros de un edificio destruido por un ataque israelí.

8/17
© AP Photo / Ajit Solanki

Un grupo de indios vestidos con ropa tradicional posan para los medios de comunicación.

9/17
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el rey Carlos III del Reino Unido saludan a la guardia de honor tras su llegada al castillo de Windsor.

10/17
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames

Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes propalestinos que interrumpieron la etapa final de la carrera ciclista La Vuelta en Madrid.

11/17
© Getty Images / NurPhoto/Catriel Gallucci Bordoni

Estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Buenos Aires durante las protestas contra los recortes en la financiación de la educación.

12/17
© AP Photo / Domenico Stinellis

Una esgrimista paralímpica italiana y una atleta del equipo nacional italiano de esgrima con sable durante una competición combinada.

13/17
© Getty Images / China News Service/VCG/Chen Jimin

Una cría de morsa (Odobenus rosmarus) reproducida artificialmente durante la celebración de sus 100 días de vida en el parque de atracciones chino Chimelong Ocean Kingdom.

14/17
© Getty Images / Kiran Ridley

La Policía dispersa a los manifestantes en París durante la concentración nacional "Bloqueemos todo", en la que participaron centenares de miles de personas.

15/17
© AP Photo / Manu Fernandez

Las modelos con diseños de la colombiana Silvia Tcherassi se preparan para un desfile de la marca en la Semana de la Moda de Madrid.

16/17
© Getty Images / Justin Sullivan

Un raro caimán albino en su recinto de la Academia de Ciencias de California, en San Francisco.

17/17
