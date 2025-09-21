Protestas en Argentina, drones sobre el Vaticano y la visita de Trump al Reino Unido, en las fotos de la semana
El 16 de septiembre, los mexicanos celebraron el 204 aniversario de la independencia de su país.
En la foto: una participante del desfile en honor al Día de la Independencia de México en Chicago.
El 16 de septiembre, los mexicanos celebraron el 204 aniversario de la independencia de su país.
En la foto: una participante del desfile en honor al Día de la Independencia de México en Chicago.
Interpretación de la Danza del Dragón en cuerdas flojas en el aire durante la competición International Highline Challenge, China.
Interpretación de la Danza del Dragón en cuerdas flojas en el aire durante la competición International Highline Challenge, China.
El público se reúne para ver la actuación de la pianista itinerante Chloe Marie Aston, conocida como Piano Bike Girl, en el Reino Unido.
El público se reúne para ver la actuación de la pianista itinerante Chloe Marie Aston, conocida como Piano Bike Girl, en el Reino Unido.
El presidente ruso, Vladímir Putin, inspecciona armamento, equipamiento militar y técnico especial durante una visita de trabajo a la región de Nizhni Nóvgorod.
El presidente ruso, Vladímir Putin, inspecciona armamento, equipamiento militar y técnico especial durante una visita de trabajo a la región de Nizhni Nóvgorod.
Drones que forman la figura de Adán —creada por Miguel Ángel— sobrevuelan la plaza de San Pedro durante el concierto Gracia para el mundo en el Vaticano.
Drones que forman la figura de Adán —creada por Miguel Ángel— sobrevuelan la plaza de San Pedro durante el concierto Gracia para el mundo en el Vaticano.
Un grupo de personas interpretan bailes tradicionales mexicanos en Los Ángeles en vísperas del Día de la Independencia de México.
Un grupo de personas interpretan bailes tradicionales mexicanos en Los Ángeles en vísperas del Día de la Independencia de México.
El presidente de la Cámara de Senadores y el jefe de la Cámara de Diputados del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez y Raúl Latorre, respectivamente, se toman una foto conjunta con el mandatario de Argentina, Javier Milei, durante un evento en Asunción.
El presidente de la Cámara de Senadores y el jefe de la Cámara de Diputados del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez y Raúl Latorre, respectivamente, se toman una foto conjunta con el mandatario de Argentina, Javier Milei, durante un evento en Asunción.
Niño palestino sostiene un juguete frente a los escombros de un edificio destruido por un ataque israelí.
Niño palestino sostiene un juguete frente a los escombros de un edificio destruido por un ataque israelí.
Un grupo de indios vestidos con ropa tradicional posan para los medios de comunicación.
Un grupo de indios vestidos con ropa tradicional posan para los medios de comunicación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el rey Carlos III del Reino Unido saludan a la guardia de honor tras su llegada al castillo de Windsor.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el rey Carlos III del Reino Unido saludan a la guardia de honor tras su llegada al castillo de Windsor.
Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes propalestinos que interrumpieron la etapa final de la carrera ciclista La Vuelta en Madrid.
Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes propalestinos que interrumpieron la etapa final de la carrera ciclista La Vuelta en Madrid.
Estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Buenos Aires durante las protestas contra los recortes en la financiación de la educación.
Estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Buenos Aires durante las protestas contra los recortes en la financiación de la educación.
Una esgrimista paralímpica italiana y una atleta del equipo nacional italiano de esgrima con sable durante una competición combinada.
Una esgrimista paralímpica italiana y una atleta del equipo nacional italiano de esgrima con sable durante una competición combinada.
Una cría de morsa (Odobenus rosmarus) reproducida artificialmente durante la celebración de sus 100 días de vida en el parque de atracciones chino Chimelong Ocean Kingdom.
Una cría de morsa (Odobenus rosmarus) reproducida artificialmente durante la celebración de sus 100 días de vida en el parque de atracciones chino Chimelong Ocean Kingdom.
La Policía dispersa a los manifestantes en París durante la concentración nacional "Bloqueemos todo", en la que participaron centenares de miles de personas.
La Policía dispersa a los manifestantes en París durante la concentración nacional "Bloqueemos todo", en la que participaron centenares de miles de personas.
Las modelos con diseños de la colombiana Silvia Tcherassi se preparan para un desfile de la marca en la Semana de la Moda de Madrid.
Las modelos con diseños de la colombiana Silvia Tcherassi se preparan para un desfile de la marca en la Semana de la Moda de Madrid.
Un raro caimán albino en su recinto de la Academia de Ciencias de California, en San Francisco.
Un raro caimán albino en su recinto de la Academia de Ciencias de California, en San Francisco.