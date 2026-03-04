https://noticiaslatam.lat/20260304/movimientos-sociales-venezolanos-protestan-en-caracas-para-repudiar-agresiones-de-eeuu-e-israel-1172073270.html

Movimientos sociales venezolanos protestan en Caracas para repudiar agresiones de EEUU e Israel contra Irán

Movimientos sociales venezolanos protestan en Caracas para repudiar agresiones de EEUU e Israel contra Irán

El motivo era expresar el respaldo al pueblo y Gobierno iraní frente a la escalada bélica desatada por Estados Unidos e Israel, que ha incluido el asesinato del líder supremo, ayatolá Alí Jameneí, y ataques sistemáticos contra infraestructura civil.Cientos de activistas, representantes de movimientos sociales y ciudadanos portando banderas de Venezuela, Irán y Palestina, corearon consignas contra lo que califican como una "guerra desproporcionada" de las potencias occidentales e Israel contra la nación persa."Atacaron hospitales, escuelas y ambulancias"En declaraciones a Sputnik, el embajador de Irán en Venezuela, Ali Chegini, agradeció la presencia de los movimientos sociales revolucionarios y soberanos, a quienes calificó como "amantes de la justicia y la libertad en el mundo". Chegini enfatizó que la solidaridad expresada representa "a todos los pueblos y los países que aprecian y valoran la independencia, la justicia, la paz y la integridad territorial y la dignidad".Asimismo, ofreció detalles escalofriantes sobre la naturaleza de los ataques sufridos por Irán. Puso como ejemplo dos crímenes específicos. También reveló que varios hospitales a nivel nacional fueron blanco de bombardeos, entre ellos el Hospital Gandhi —bautizado así en honor al líder independentista indio—, donde pacientes y funcionarios resultaron heridos y el centro de salud quedó inoperativo.El diplomático enmarcó esta ofensiva en un patrón más amplio de agresión imperialista. "La violación criminal contra Irán es la continuación de la violación criminal del régimen sionista y de Estados Unidos contra Venezuela y contra la causa Palestina", sentenció."Vinimos a reiterar nuestro amor"Por su parte, Hindu Anderi, coordinadora de la Plataforma internacional de solidaridad con la causa Palestina, explicó a Sputnik las motivaciones profundas que llevaron a los movimientos sociales a congregarse en ese punto de Caracas.Anderi detalló los múltiples propósitos de la concentración. En primer lugar, "vinimos a reiterarles nuestro amor, nuestro agradecimiento al pueblo de Irán, al Gobierno de Irán que ha sido tan bueno con el pueblo y con el Gobierno de Venezuela". En segundo lugar, dieron el pésame por la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, quien es el líder "espiritual de las comunidades islámicas en todo el mundo". Otro de los propósitos, comentó, fue repudiar la muerte de civiles, en especial de menores de edad, durante la operación militar.La activista enfatizó el compromiso militante con la causa iraní como parte de una misma lucha antiimperialista. "Entendemos que los pueblos unidos vamos a poder detener juntos y juntas esta barbarie que está acabando con la vida del planeta y de la especie humana. Teníamos que estar aquí, porque somos Chávez y Bolívar, porque estamos con Maduro, porque estamos con este Gobierno y esta revolución de frente", dijo.Explicó que, pese a las circunstancias adversas, "el pueblo tiene el deber de decir, de hacer, de avanzar, de caminar. No nos podemos quedar callados porque el silencio no es amigo de los pueblos oprimidos".La concentración transcurrió sin incidentes y se extendió por más de dos horas, durante las cuales los asistentes depositaron ofrendas florales a las puertas de la embajada y entonaron consignas como "¡De Gaza a Teherán, una sola causa hará!". El ambiente se tiñó de un tono combativo pero fraterno, reflejando el lema que presidía la convocatoria: "La solidaridad es la ternura de los pueblos".

