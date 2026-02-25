https://noticiaslatam.lat/20260225/asi-fue-como-el-cartel-dirigido-por-el-mencho-tejio-una-red-de-influencia-a-nivel-global-1171752072.html

Así fue como el cártel dirigido por el 'Mencho' tejió una red de influencia a nivel global

Según el análisis del organismo, difundido en mayo del 2025 pero que ha vuelto a circular tras la muerte de su líder, este crecimiento del CJNG no ha sido producto del azar, sino de una sofisticada estrategia de alianzas con organizaciones criminales locales en diversas partes del mundo. Esta red global le ha permitido controlar no solo el tráfico de drogas tradicionales, sino también dominar el mercado de sustancias sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas.La clave del éxito internacional del CJNG reside en su modelo de "franquicia criminal" y asociaciones estratégicas, afirmó la DEA. En lugar de intentar desplazar por la fuerza a todos sus competidores, el cártel ha optado por colaborar con grupos delictivos en Europa, Asia y Oceanía, facilitando la logística y el suministro de precursores químicos. Estas alianzas han permitido que la organización que fue dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', tenga un alcance que abarca casi todos los continentes.El CJNG es descrito como una organización extremadamente violenta que utiliza la fuerza no solo para defender sus territorios en México, sino para asegurar sus rutas de suministro globales. Esta agresividad, combinada con un manejo empresarial de sus finanzas y el uso de tácticas militares en sus operaciones, les ha otorgado una ventaja competitiva frente a otros grupos criminales más tradicionales, afirma el reporte.Asimismo, el documento destaca que el cártel ha aprovechado las ventajas de la tecnología y las plataformas digitales para el lavado de dinero y la comunicación interna. Mediante el uso de criptomonedas y sistemas financieros informales, la organización logra movilizar millones de dólares de sus ganancias internacionales, dificultando el rastreo por parte de las autoridades financieras. Esta modernización técnica es vista como un factor determinante que ha acelerado su expansión en los últimos años.El análisis de la DEA advierte además que, a pesar de la captura de integrantes y el decomiso de activos, la organización mantiene una capacidad de regeneración constante gracias a su estructura celular y descentralizada en el extranjero. El informe concluye que, para desmantelar eficazmente esta red, se requiere una cooperación internacional profunda que ataque simultáneamente sus fuentes de financiamiento y sus alianzas en los 40 países donde operan.

méxico, dea, cjng, nemesio oseguera cervantes (el mencho), narcotráfico