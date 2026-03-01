Mundo
MINUTO A MINUTO: Irán aspira a la paz sin descartar "ninguna restricción" para defenderse
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260301/1171950467.html
Ataque de EEUU e Israel a Irán, desfile en Corea del Norte y las inundaciones en América Latina, entre las fotos de la semana
Ataque de EEUU e Israel a Irán, desfile en Corea del Norte y las inundaciones en América Latina, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más llega a su fin, lo que significa que es hora de recordar los fotogramas más impactantes de los últimos siete días. La operación conjunta de... 01.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-01T18:30+0000
2026-03-01T18:33+0000
multimedia
🎭 arte y cultura
📷 fotos
sociedad
irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/01/1171958070_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_335444b39717f0ba1195d3af97fd7cd2.jpg
Sputnik te presenta las imágenes más expresivas captadas por nuestros corresponsales internacionales.
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/01/1171958070_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_5a2459575675404b0b6cf2f1c1b8ba87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 🎭 arte y cultura, 📷 fotos, sociedad, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
фото, 🎭 arte y cultura, 📷 fotos, sociedad, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

Ataque de EEUU e Israel a Irán, desfile en Corea del Norte y las inundaciones en América Latina, entre las fotos de la semana

18:30 GMT 01.03.2026 (actualizado: 18:33 GMT 01.03.2026)
Síguenos en
Una semana más llega a su fin, lo que significa que es hora de recordar los fotogramas más impactantes de los últimos siete días. La operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el gran desfile militar en Pionyang y las inundaciones en Latinoamérica, entre las fotos de la semana.
Sputnik te presenta las imágenes más expresivas captadas por nuestros corresponsales internacionales.
© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a los presentes durante el desfile militar en conmemoración del noveno congreso del Partido del Trabajo de Corea en la capital norcoreana, Pionyang.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a los presentes durante el desfile militar en conmemoración del noveno congreso del Partido del Trabajo de Corea en la capital norcoreana, Pionyang. - Sputnik Mundo
1/20
© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a los presentes durante el desfile militar en conmemoración del noveno congreso del Partido del Trabajo de Corea en la capital norcoreana, Pionyang.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

La quema de la efigie de un Labubu en el parque arqueológico Argamach, en la región de Lípetsk, Rusia.

La quema de la efigie de un Labubu en el parque arqueológico Argamach, en la región de Lípetsk, Rusia. - Sputnik Mundo
2/20
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia

La quema de la efigie de un Labubu en el parque arqueológico Argamach, en la región de Lípetsk, Rusia.

© AP Photo / Vahid Salemi

Miles de iraníes se congregan en las calles y plazas de las ciudades tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí en los ataques estadounidenses e israelíes. Muchos lloran desconsoladamente o corean consignas frente a su retrato, en Teherán, Irán.

Miles de iraníes se congregan en las calles y plazas de las ciudades tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí en los ataques estadounidenses e israelíes. Muchos lloran desconsoladamente o corean consignas frente a su retrato, en Teherán, Irán. - Sputnik Mundo
3/20
© AP Photo / Vahid Salemi

Miles de iraníes se congregan en las calles y plazas de las ciudades tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí en los ataques estadounidenses e israelíes. Muchos lloran desconsoladamente o corean consignas frente a su retrato, en Teherán, Irán.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

Casas derrumbadas permanecen en pie tras las fuertes lluvias y la gran inundación en el barrio Parque Burnier de la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil.

Casas derrumbadas permanecen en pie tras las fuertes lluvias y la gran inundación en el barrio Parque Burnier de la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. - Sputnik Mundo
4/20
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Casas derrumbadas permanecen en pie tras las fuertes lluvias y la gran inundación en el barrio Parque Burnier de la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Participantes con taparrabos luchan en un campo embarrado durante el festival Hadaka Matsuri (conocido como el Festival Desnudo), en Yotsukaido, prefectura de Chiba, Japón.

Los organizadores explican que el festival, que data de hace 200 años, se realiza con el deseo de propiciar una cosecha generosa.

Participantes con taparrabos luchan en un campo embarrado durante el festival Hadaka Matsuri (conocido como el Festival Desnudo), en Yotsukaido, prefectura de Chiba, Japón.Los organizadores explican que el festival, que data de hace 200 años, se realiza con el deseo de propiciar una cosecha generosa. - Sputnik Mundo
5/20
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Participantes con taparrabos luchan en un campo embarrado durante el festival Hadaka Matsuri (conocido como el Festival Desnudo), en Yotsukaido, prefectura de Chiba, Japón.

Los organizadores explican que el festival, que data de hace 200 años, se realiza con el deseo de propiciar una cosecha generosa.

© REUTERS Pool/Manon Cruz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita un estand durante el día de apertura y la inauguración oficial del 62.º Salón Internacional de la Agricultura (Salon de l’Agriculture) en París, Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita un estand durante el día de apertura y la inauguración oficial del 62.º Salón Internacional de la Agricultura (Salon de l’Agriculture) en París, Francia. - Sputnik Mundo
6/20
© REUTERS Pool/Manon Cruz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita un estand durante el día de apertura y la inauguración oficial del 62.º Salón Internacional de la Agricultura (Salon de l’Agriculture) en París, Francia.

© REUTERS Kishan Kumar Arora

Los participantes se arrojan polvo de colores mutuamente en el marco de las festividades del Lathmar Holi en Barsana, Uttar Pradesh, India.

Cada año, durante la festividad de Holi, miles de devotos y turistas acuden a las ciudades de Barsana y Nandgaon para celebrar el famoso festival hindú.

Los participantes se arrojan polvo de colores mutuamente en el marco de las festividades del Lathmar Holi en Barsana, Uttar Pradesh, India.Cada año, durante la festividad de Holi, miles de devotos y turistas acuden a las ciudades de Barsana y Nandgaon para celebrar el famoso festival hindú. - Sputnik Mundo
7/20
© REUTERS Kishan Kumar Arora

Los participantes se arrojan polvo de colores mutuamente en el marco de las festividades del Lathmar Holi en Barsana, Uttar Pradesh, India.

Cada año, durante la festividad de Holi, miles de devotos y turistas acuden a las ciudades de Barsana y Nandgaon para celebrar el famoso festival hindú.

© REUTERS Alfonso Lepe

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado, que siguieron a una operación militar en la que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como Mencho, en el estado de Jalisco, en el occidente de México.

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado, que siguieron a una operación militar en la que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como Mencho, en el estado de Jalisco, en el occidente de México. - Sputnik Mundo
8/20
© REUTERS Alfonso Lepe

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado, que siguieron a una operación militar en la que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como Mencho, en el estado de Jalisco, en el occidente de México.

© REUTERS Chalinee Thirasupa

La gente posa bajo los árboles de tabebuia rosea florecidos en el distrito Kamphaeng Saen de la Universidad Kasetsart, en la provincia tailandesa de Nakhon Pathom.

La gente posa bajo los árboles de tabebuia rosea florecidos en el distrito Kamphaeng Saen de la Universidad Kasetsart, en la provincia tailandesa de Nakhon Pathom. - Sputnik Mundo
9/20
© REUTERS Chalinee Thirasupa

La gente posa bajo los árboles de tabebuia rosea florecidos en el distrito Kamphaeng Saen de la Universidad Kasetsart, en la provincia tailandesa de Nakhon Pathom.

© AP Photo / Vahid Salemi

Mujeres caminan junto a un mural en una escuela femenina ubicada en el centro de Teherán, Irán.

Mujeres caminan junto a un mural en una escuela femenina ubicada en el centro de Teherán, Irán. - Sputnik Mundo
10/20
© AP Photo / Vahid Salemi

Mujeres caminan junto a un mural en una escuela femenina ubicada en el centro de Teherán, Irán.

© AP Photo / Oded Balilty

Rescatistas y militares inspeccionan el sitio de unimpacto directo de un misil, un día después de que un cohete iraní golpeara Tel Aviv, Israel.

Rescatistas y militares inspeccionan el sitio de unimpacto directo de un misil, un día después de que un cohete iraní golpeara Tel Aviv, Israel. - Sputnik Mundo
11/20
© AP Photo / Oded Balilty

Rescatistas y militares inspeccionan el sitio de unimpacto directo de un misil, un día después de que un cohete iraní golpeara Tel Aviv, Israel.

© REUTERS Oswad Charca

En una foto tomada con un dron, se ven autos dañados y cubiertos de barro tras una inundación repentina causada por lluvias torrenciales en Arequipa, Perú.

En una foto tomada con un dron, se ven autos dañados y cubiertos de barro tras una inundación repentina causada por lluvias torrenciales en Arequipa, Perú. - Sputnik Mundo
12/20
© REUTERS Oswad Charca

En una foto tomada con un dron, se ven autos dañados y cubiertos de barro tras una inundación repentina causada por lluvias torrenciales en Arequipa, Perú.

© AP Photo / Aaron Favila

Manifestantes se enfrentan a la Policía durante un mitin anticorrupción, con motivo del 40.º aniversario del casi incruento golpe de Estado conocido como la Revolución del Poder del Pueblo, en la ciudad de Quezon, Filipinas.

Manifestantes se enfrentan a la Policía durante un mitin anticorrupción, con motivo del 40.º aniversario del casi incruento golpe de Estado conocido como la Revolución del Poder del Pueblo, en la ciudad de Quezon, Filipinas. - Sputnik Mundo
13/20
© AP Photo / Aaron Favila

Manifestantes se enfrentan a la Policía durante un mitin anticorrupción, con motivo del 40.º aniversario del casi incruento golpe de Estado conocido como la Revolución del Poder del Pueblo, en la ciudad de Quezon, Filipinas.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

La celebración de Máslenitsa, una antigua festividad eslava, cuyas raíces se remontan a la época pagana, en el parque artístico Nikola-Lenívets, Rusia.

La celebración de Máslenitsa, una antigua festividad eslava, cuyas raíces se remontan a la época pagana, en el parque artístico Nikola-Lenívets, Rusia. - Sputnik Mundo
14/20
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

La celebración de Máslenitsa, una antigua festividad eslava, cuyas raíces se remontan a la época pagana, en el parque artístico Nikola-Lenívets, Rusia.

© REUTERS Isabel Infantes

Una modelo presenta una creación de la colección Narcisista en la pasarela del desfile de THEVXLLEY durante la London Fashion Week en Londres, el Reino Unido.

Una modelo presenta una creación de la colección Narcisista en la pasarela del desfile de THEVXLLEY durante la London Fashion Week en Londres, el Reino Unido. - Sputnik Mundo
15/20
© REUTERS Isabel Infantes

Una modelo presenta una creación de la colección Narcisista en la pasarela del desfile de THEVXLLEY durante la London Fashion Week en Londres, el Reino Unido.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Un estudiante camina junto a una comisaría de policía incendiada por bandas armadas en el área de Carrefour Aéroport del barrio Delmas, en Puerto Príncipe, Haití.

Un estudiante camina junto a una comisaría de policía incendiada por bandas armadas en el área de Carrefour Aéroport del barrio Delmas, en Puerto Príncipe, Haití. - Sputnik Mundo
16/20
© AP Photo / Odelyn Joseph

Un estudiante camina junto a una comisaría de policía incendiada por bandas armadas en el área de Carrefour Aéroport del barrio Delmas, en Puerto Príncipe, Haití.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

Un hipopótamo del parque de Bajchisarái se suma a la celebración de Máslenitsa y ofrece blinis, en Rusia.

Un hipopótamo del parque de Bajchisarái se suma a la celebración de Máslenitsa y ofrece blinis, en Rusia. - Sputnik Mundo
17/20
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Acceder al contenido multimedia

Un hipopótamo del parque de Bajchisarái se suma a la celebración de Máslenitsa y ofrece blinis, en Rusia.

© REUTERS Alessandro Garofalo

Una modelo presenta una creación de la colección Diesel otoño/invierno 2026/2027 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia.

Una modelo presenta una creación de la colección Diesel otoño/invierno 2026/2027 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia. - Sputnik Mundo
18/20
© REUTERS Alessandro Garofalo

Una modelo presenta una creación de la colección Diesel otoño/invierno 2026/2027 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

La quema de la efigie en Nikola-Lenívets. Este año el muñeco fue una instalación artística en forma de un enorme corazón de 25 metros, en alusión al personaje Danko de la obra de Maxim Gorki, quien arrancó su propio corazón para iluminar el camino de su pueblo.

La quema de la efigie en Nikola-Lenívets. Este año el muñeco fue una instalación artística en forma de un enorme corazón de 25 metros, en alusión al personaje Danko de la obra de Maxim Gorki, quien arrancó su propio corazón para iluminar el camino de su pueblo. - Sputnik Mundo
19/20
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

La quema de la efigie en Nikola-Lenívets. Este año el muñeco fue una instalación artística en forma de un enorme corazón de 25 metros, en alusión al personaje Danko de la obra de Maxim Gorki, quien arrancó su propio corazón para iluminar el camino de su pueblo.

© REUTERS Adam Gray

La artista Haide Hatri crea una escultura de nieve de un oso polar en Nueva York, Estados Unidos.

La artista Haide Hatri crea una escultura de nieve de un oso polar en Nueva York, Estados Unidos. - Sputnik Mundo
20/20
© REUTERS Adam Gray

La artista Haide Hatri crea una escultura de nieve de un oso polar en Nueva York, Estados Unidos.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
- Sputnik MundoSegundo día de escalada en Oriente Medio, minuto a minuto12:24 GMT
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала