¿Qué sigue para México tras la caída de 'Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación?

México debe prepararse para la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la caída de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, en un operativo... 24.02.2026

El 22 de febrero, Mencho fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, lo que derivó en una serie de cierres viales en varios estados del país.El parte oficial de las autoridades mexicanas señala que, en total, las fuerzas del CJNG encabezaron 252 narcobloqueos, de los cuales, 65 se reportaron en el estado de Jalisco, la entidad más afectada.Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, en total, en los actos de violencia derivados de la captura y, posterior muerte del capo, fallecieron 42 elementos federales, 25 de ellos miembros de la Guardia Nacional, así como 46 integrantes vinculados al CJNG. Además, 72 personas fueron detenidas.Sobre el operativo y los hechos violentos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, informó que se reforzaría la seguridad en suelo jalisciense, con el envío de 2.500 elementos, y aprovechó para reconocer la labor de las fuerzas federales por contener las agresiones.Una respuesta en viloEn entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, explicó que, por ahora, no hay elementos palpables para saber qué ocurre dentro de la agrupación delictiva y, por tanto, se desconoce si los actos de violencia continuarán de forma cotidiana como ocurrió en Sinaloa (noroeste) tras la captura de Ismael Zambada, alias Mayo.Saucedo consideró que existe una posibilidad de que los jefes al interior de la organización criminal decidan continuar delinquiendo "sin tratar de tomar venganza o realizar actos de represalia en contra de las autoridades que ejecutaron [el operativo]", como ocurrió cuando Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, fue recapturado y, posteriormente, extraditado a Estados Unidos.El especialista recordó que, en el caso de la caída de Mayo en 2024, hecho que provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, las facciones tardaron semanas en empezar las confrontaciones, por lo que es prematuro sostener qué pasará ante este acontecimiento.Sobre los posibles sucesores de Oseguera, mencionó que ellos tendrán que esperar a ver cómo reaccionan los comandantes del CJNG, es decir, si la llegada de un nuevo jefe no "genera un conflicto entre ellos".La estrategia pendienteEl analista de seguridad refirió que el operativo de este fin de semana fue un movimiento que responde principalmente a las presiones de EEUU hacia México, mismas que se dan el marco de un posible acuerdo para evitar la entrada de tropas estadounidenses.En este sentido, Saucedo resaltó que el objetivo en el corto plazo es afectar la organización para el tráfico de drogas, más que un desmantelamiento total del CJNG.La respuesta de Washington ante el abatimiento del Mencho ha sido mixta. Horas después de confirmarse el hecho, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la actuación de las autoridades mexicanas y precisó que Washington solo apoyó con intercambio de inteligencia.Este 23 de febrero, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social, como parte de una publicación sobre una entrevista de Fox News a Derek Maltz, exdirector interino de la agencia antinarcóticos estadounidense, que "¡México debe aumentar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!"."El Gobierno de México y el estadounidense ya hicieron su apuesta principal, un movimiento importante: ya movieron el tablero de ajedrez y las piezas. Me parece que ahora es el turno de los cárteles. Veremos de qué manera reaccionan frente este desafío", declaró Saucedo.Sobre la respuesta a la caída de Mencho, el especialista insistió que "los cárteles dominaron la narrativa durante varias horas", en un contexto en el que predominó la difusión de noticias y videos falsos que provocaron pánico, incluso en entidades alejadas del conflicto, como la Ciudad de México.En este sentido, reflexionó que "el Estado mexicano pareciera que no está en condiciones" para ser sede de eventos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol, algo que, aparentemente, estaría resonando en la propia FIFA.Fuentes consultadas por medios como ESPN mencionaron que la organización solicitó al Gobierno de México informes detallados sobre lo acontecido en Jalisco, principalmente en Guadalajara, la cual comenzará a recibir equipos internacionales el próximo mes, en el marco de la Copa Mundial.La publicación sostiene que fuentes federales aclararon que, pese a la solicitud de información, no ven indicios de que se modifique el calendario programado o que, incluso, se anuncie alguna cancelación de última hora.

