Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260224/que-sigue-para-mexico-tras-la-caida-de-mencho-jefe-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-1171718253.html
¿Qué sigue para México tras la caída de 'Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación?
¿Qué sigue para México tras la caída de 'Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación?
Sputnik Mundo
México debe prepararse para la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la caída de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, en un operativo... 24.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-24T03:30+0000
2026-02-24T03:30+0000
américa latina
méxico
jalisco
ricardo trevilla
nemesio oseguera cervantes (el mencho)
seguridad
sinaloa
ejército mexicano
cjng
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/17/1171700184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4f954be37e78344a0d4acdf3fdfb9b4.jpg
El 22 de febrero, Mencho fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, lo que derivó en una serie de cierres viales en varios estados del país.El parte oficial de las autoridades mexicanas señala que, en total, las fuerzas del CJNG encabezaron 252 narcobloqueos, de los cuales, 65 se reportaron en el estado de Jalisco, la entidad más afectada.Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, en total, en los actos de violencia derivados de la captura y, posterior muerte del capo, fallecieron 42 elementos federales, 25 de ellos miembros de la Guardia Nacional, así como 46 integrantes vinculados al CJNG. Además, 72 personas fueron detenidas.Sobre el operativo y los hechos violentos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, informó que se reforzaría la seguridad en suelo jalisciense, con el envío de 2.500 elementos, y aprovechó para reconocer la labor de las fuerzas federales por contener las agresiones.Una respuesta en viloEn entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, explicó que, por ahora, no hay elementos palpables para saber qué ocurre dentro de la agrupación delictiva y, por tanto, se desconoce si los actos de violencia continuarán de forma cotidiana como ocurrió en Sinaloa (noroeste) tras la captura de Ismael Zambada, alias Mayo.Saucedo consideró que existe una posibilidad de que los jefes al interior de la organización criminal decidan continuar delinquiendo "sin tratar de tomar venganza o realizar actos de represalia en contra de las autoridades que ejecutaron [el operativo]", como ocurrió cuando Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, fue recapturado y, posteriormente, extraditado a Estados Unidos.El especialista recordó que, en el caso de la caída de Mayo en 2024, hecho que provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, las facciones tardaron semanas en empezar las confrontaciones, por lo que es prematuro sostener qué pasará ante este acontecimiento.Sobre los posibles sucesores de Oseguera, mencionó que ellos tendrán que esperar a ver cómo reaccionan los comandantes del CJNG, es decir, si la llegada de un nuevo jefe no "genera un conflicto entre ellos".La estrategia pendienteEl analista de seguridad refirió que el operativo de este fin de semana fue un movimiento que responde principalmente a las presiones de EEUU hacia México, mismas que se dan el marco de un posible acuerdo para evitar la entrada de tropas estadounidenses.En este sentido, Saucedo resaltó que el objetivo en el corto plazo es afectar la organización para el tráfico de drogas, más que un desmantelamiento total del CJNG.La respuesta de Washington ante el abatimiento del Mencho ha sido mixta. Horas después de confirmarse el hecho, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la actuación de las autoridades mexicanas y precisó que Washington solo apoyó con intercambio de inteligencia.Este 23 de febrero, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social, como parte de una publicación sobre una entrevista de Fox News a Derek Maltz, exdirector interino de la agencia antinarcóticos estadounidense, que "¡México debe aumentar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!"."El Gobierno de México y el estadounidense ya hicieron su apuesta principal, un movimiento importante: ya movieron el tablero de ajedrez y las piezas. Me parece que ahora es el turno de los cárteles. Veremos de qué manera reaccionan frente este desafío", declaró Saucedo.Sobre la respuesta a la caída de Mencho, el especialista insistió que "los cárteles dominaron la narrativa durante varias horas", en un contexto en el que predominó la difusión de noticias y videos falsos que provocaron pánico, incluso en entidades alejadas del conflicto, como la Ciudad de México.En este sentido, reflexionó que "el Estado mexicano pareciera que no está en condiciones" para ser sede de eventos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol, algo que, aparentemente, estaría resonando en la propia FIFA.Fuentes consultadas por medios como ESPN mencionaron que la organización solicitó al Gobierno de México informes detallados sobre lo acontecido en Jalisco, principalmente en Guadalajara, la cual comenzará a recibir equipos internacionales el próximo mes, en el marco de la Copa Mundial.La publicación sostiene que fuentes federales aclararon que, pese a la solicitud de información, no ven indicios de que se modifique el calendario programado o que, incluso, se anuncie alguna cancelación de última hora.
https://noticiaslatam.lat/20260223/1171709215.html
https://noticiaslatam.lat/20260223/operativo-contra-mencho-es-un-gran-logro-internacional-para-el-gobierno-mexicano-afirma-analista-1171685427.html
https://noticiaslatam.lat/20260222/parece-pueblo-fantasma-testigos-narran-como-se-vivieron-los-bloqueos-en-jalisco-tras-detencion-del-1171683246.html
méxico
jalisco
sinaloa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mariano Yberry
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg
Mariano Yberry
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/17/1171700184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70b682672212ae74e5bd5fb643d2364d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, jalisco, ricardo trevilla, nemesio oseguera cervantes (el mencho), seguridad, sinaloa, ejército mexicano, cjng, 💬 opinión y análisis
méxico, jalisco, ricardo trevilla, nemesio oseguera cervantes (el mencho), seguridad, sinaloa, ejército mexicano, cjng, 💬 opinión y análisis

¿Qué sigue para México tras la caída de 'Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación?

03:30 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Ginette RiquelmeUn guardia nacional patrulla el área afuera de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026, luego de que las autoridades informaran que el Ejército mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho
Un guardia nacional patrulla el área afuera de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026, luego de que las autoridades informaran que el Ejército mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Ginette Riquelme
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Mariano Yberry
Corresponsal en México
Todos los artículosEscribir al autor
México debe prepararse para la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la caída de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, en un operativo realizado por las Fuerzas Armadas en el municipio de Tapalpa, Jalisco (occidente), aseguró un especialista en la materia para Sputnik.
El 22 de febrero, Mencho fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, lo que derivó en una serie de cierres viales en varios estados del país.
El parte oficial de las autoridades mexicanas señala que, en total, las fuerzas del CJNG encabezaron 252 narcobloqueos, de los cuales, 65 se reportaron en el estado de Jalisco, la entidad más afectada.
🪖 El Ejército mexicano narra a detalle cómo fue la captura de El Mencho - Sputnik Mundo, 1920, 23.02.2026
🪖 El Ejército mexicano narra a detalle cómo fue la captura de "El Mencho"
ayer, 20:15 GMT
Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, en total, en los actos de violencia derivados de la captura y, posterior muerte del capo, fallecieron 42 elementos federales, 25 de ellos miembros de la Guardia Nacional, así como 46 integrantes vinculados al CJNG. Además, 72 personas fueron detenidas.
Sobre el operativo y los hechos violentos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, informó que se reforzaría la seguridad en suelo jalisciense, con el envío de 2.500 elementos, y aprovechó para reconocer la labor de las fuerzas federales por contener las agresiones.

"Primero, dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda", subrayó.

Una respuesta en vilo

En entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, explicó que, por ahora, no hay elementos palpables para saber qué ocurre dentro de la agrupación delictiva y, por tanto, se desconoce si los actos de violencia continuarán de forma cotidiana como ocurrió en Sinaloa (noroeste) tras la captura de Ismael Zambada, alias Mayo.
Saucedo consideró que existe una posibilidad de que los jefes al interior de la organización criminal decidan continuar delinquiendo "sin tratar de tomar venganza o realizar actos de represalia en contra de las autoridades que ejecutaron [el operativo]", como ocurrió cuando Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, fue recapturado y, posteriormente, extraditado a Estados Unidos.
Los actos delictivos tras el arresto y muerte de Nemesio Oseguera, alias 'Mencho', se extendieron por Jalisco (occidente). - Sputnik Mundo, 1920, 23.02.2026
América Latina
Operativo contra 'Mencho' "es un gran logro internacional" para el Gobierno mexicano, afirma analista
ayer, 07:36 GMT
El especialista recordó que, en el caso de la caída de Mayo en 2024, hecho que provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, las facciones tardaron semanas en empezar las confrontaciones, por lo que es prematuro sostener qué pasará ante este acontecimiento.
Sobre los posibles sucesores de Oseguera, mencionó que ellos tendrán que esperar a ver cómo reaccionan los comandantes del CJNG, es decir, si la llegada de un nuevo jefe no "genera un conflicto entre ellos".

Actualmente "hay una tensa calma en todo el país, [especialmente] en donde se vivieron estos actos de narcoterrorismo. Es una calma que se respira en el aire, pero no sabemos si esto sea similar a lo que pasó en Sinaloa", opinó el especialista.

La estrategia pendiente

El analista de seguridad refirió que el operativo de este fin de semana fue un movimiento que responde principalmente a las presiones de EEUU hacia México, mismas que se dan el marco de un posible acuerdo para evitar la entrada de tropas estadounidenses.
En este sentido, Saucedo resaltó que el objetivo en el corto plazo es afectar la organización para el tráfico de drogas, más que un desmantelamiento total del CJNG.

"Es la expectativa y lo que esperan las autoridades de México y Estados Unidos: que se dé una fractura del CJNG y se debilite su capacidad para la producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas", sostuvo.

La respuesta de Washington ante el abatimiento del Mencho ha sido mixta. Horas después de confirmarse el hecho, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la actuación de las autoridades mexicanas y precisó que Washington solo apoyó con intercambio de inteligencia.
Este 23 de febrero, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social, como parte de una publicación sobre una entrevista de Fox News a Derek Maltz, exdirector interino de la agencia antinarcóticos estadounidense, que "¡México debe aumentar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!".
"El Gobierno de México y el estadounidense ya hicieron su apuesta principal, un movimiento importante: ya movieron el tablero de ajedrez y las piezas. Me parece que ahora es el turno de los cárteles. Veremos de qué manera reaccionan frente este desafío", declaró Saucedo.
Jalisco - Sputnik Mundo, 1920, 22.02.2026
América Latina
"Parece un pueblo fantasma": Testigos narran cómo se vivieron los bloqueos en Jalisco tras detención del 'Mencho'
22 de febrero, 23:08 GMT
Sobre la respuesta a la caída de Mencho, el especialista insistió que "los cárteles dominaron la narrativa durante varias horas", en un contexto en el que predominó la difusión de noticias y videos falsos que provocaron pánico, incluso en entidades alejadas del conflicto, como la Ciudad de México.
En este sentido, reflexionó que "el Estado mexicano pareciera que no está en condiciones" para ser sede de eventos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol, algo que, aparentemente, estaría resonando en la propia FIFA.
Fuentes consultadas por medios como ESPN mencionaron que la organización solicitó al Gobierno de México informes detallados sobre lo acontecido en Jalisco, principalmente en Guadalajara, la cual comenzará a recibir equipos internacionales el próximo mes, en el marco de la Copa Mundial.
La publicación sostiene que fuentes federales aclararon que, pese a la solicitud de información, no ven indicios de que se modifique el calendario programado o que, incluso, se anuncie alguna cancelación de última hora.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала