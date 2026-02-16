https://noticiaslatam.lat/20260216/mas-del-70-de-los-fraudes-en-mexico-son-digitales-segun-autoridades-1171435853.html

Más del 70% de los fraudes en México son digitales, según autoridades

américa latina

méxico

sociedad

seguridad

estafa

delitos

Actualmente, este delito ha sobrepasado a otras variantes (como la estafa telefónica) en México. Ambas modalidades son las que más incidencia tiene en el país, acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Pública (ENVIPE) 2025.Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 71% de los 8,1 millones de fraudes financieros que se denunciaron en suelo mexicano se cometieron en el ámbito digital.De acuerdo con organizaciones como Impunidad Cero, uno de los factores implicados en el crecimiento de este tipo de delitos es que, en la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian.Medios como el diario El Economista reportan que la cifra negra —delitos que no se denuncian— en México, alcanza un 92% en materia de fraudes digitales, es decir, nueve de cada 10 casos.La directora Ejecutiva de Tec-Check Organización de Consumidores en Línea AC, Fiorentina García Miramón, consideró ante la publicación local que las personas no presentan su queja ante las autoridades porque el proceso para hacerlo es complicado, sumado a que no existen guías o páginas que lo faciliten.Estafas románticas en aumentoA raíz de la conmemoración del Día de San Valentín, empresas enfocadas en seguridad cibernética advirtieron que las estafas "románticas" siguen al alza, sobre todo con el apogeo de la inteligencia artificial.Según la empresa NordVPN, los delincuentes crean perfiles falsos en plataformas para encontrar pareja y redes sociales en general, con el fin de para encontrar a personas solteras y sostener conversaciones con ellas hasta generar confianza y hacerles creer que tienen un vínculo a distancia.Una vez ganada su confianza, les piden dinero so pretexto de poder viajar y conocerse en persona, algo que generalmente nunca ocurre.De acuerdo con la firma Kaspersky, al menos el 18% de los mexicanos han caído en una estafa de este tipo, o han sido víctimas de chantajes o envíos de archivos maliciosos.

méxico

