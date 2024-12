https://noticiaslatam.lat/20241220/inseguridad-pobreza-y-resistencia-a-la-tecnologia-inhiben-el-uso-de-pagos-digitales-en-mexico--1159916169.html

Inseguridad, pobreza y resistencia a la tecnología inhiben el uso de pagos digitales en México

Inseguridad, pobreza y resistencia a la tecnología inhiben el uso de pagos digitales en México

De acuerdo con el informe Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2023, difundido por el Banco de México (Banxico), el 80% de la población usó efectivo como forma de pago; el 27%, tarjeta de débito; el 7%, la tarjeta de crédito, y apenas el 4%, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), creado por el banco central mexicano.Estás cifras de pagos digitales en México contrastan con los países que lideran en su uso. Según datos del Banco Central de China, en ese país el uso de pagos digitales alcanza el 86% de la población en 2023. Mientras en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) correspondientes al mismo año, los consumidores utilizaron las tarjetas de crédito para el 32% de sus pagos, las tarjetas de débito para el 30% y el efectivo para el 16%.Este rezago que presenta México en el uso de pagos digitales no encuentra su razón en la falta de opciones para usarlos. De acuerdo con un reporte de BBVA, el país latinoamericano cuenta hasta ahora con varias opciones de pago digital como tarjetas de débito y crédito físicas, digitales, transferencias bancaria electrónicas, pagos móviles, códigos QR, billeteras electrónicas e incluso pagos contactless.Este dominio de los pagos en efectivo tampoco tiene que ver con la falta de acceso a internet, pues en México existen 101.9 millones internautas, que representa el 84% de la población mayor a 6 años, de acuerdo con el Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México 2024 de la Asociación de Internet MX. El mismo informe revela que la sexta actividad que más realizan los internautas en la red son operaciones bancarias y transferencias, con el 72%.Inseguridad causa desconfianzaExpertos consideran que son varias las causas que explican por qué los mexicanos siguen prefiriendo el pago en efectivo sobre las transacciones digitales o electrónicas y una de las más importantes o más sentidas por los usuarios es la seguridad, pues la mayoría teme ser víctima de algún fraude o robo.Varios estudios demuestran que los usuarios mexicanos están muy preocupados por la seguridad a la hora de elegir el tipo de pago que van a utilizar para una transacción, datos de Fiserv, empresa de tecnología financiera, revelan que para 71% de los mexicanos la seguridad es prioridad al elegir un medio de pago. Por su parte, Kaspersky, una compañía multinacional rusa dedicada a la seguridad informática, reveló que en 2023 México se ubicó como uno de los países de América Latina que más incidentes como estafas en línea y ataques de suplantación de identidad registró por el uso de la banca online.En cuanto a la preocupación por la seguridad de pagos a través de internet, el estudio de la Asociación de Internet MX revela que "ser víctima de fraude" es la segunda mayor preocupación de los internautas mexicanos, mientras que "no me parece seguro" es la segunda.Pobreza y analfabetismo también incidenOtro importante factor para no recurrir a los pagos digitales es la falta de educación financiera o el temor y la resistencia al uso de las nuevas tecnologías para realizar pagos sin la necesidad del efectivo. "También aquí hay algo muy importante y es que muchas personas aún no saben o no conocen los nuevos medios de pago digitales y por lo tanto hay una resistencia también a querer aprenderlos, porque le tienen miedo a las nuevas tecnologías de la información", agregó Vázquez, quien también es profesor de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.Pero quizá el factor que más incide en el avance del uso de pagos digitales en México son las tasas de pobreza entre la población mexicana, que, aunque han disminuido en los últimos años, se mantienen altas, pues según las cifras más recientes publicadas por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) existen en México 46,8 millones de personas en situación de pobreza, lo que representa el 36,3% de la población.Así, la falta de ingresos suficientes incide en que las personas que lo sufren no tengan la suficiente liquidez para poder acceder a servicios como una cuenta bancaria y no digamos el acceso a pagos digitales, que luce casi imposible si apenas reúnen lo suficiente para comer y solventar algunas de sus necesidades básicas. De acuerdo con datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), apenas el 49,1% de la población mexicana cuenta con una cuenta de ahorro formal, mientras que esa cifra disminuye al 32,7% cuando se trata de un crédito formal y dentro de ese toral, solo el 10% cuenta con una tarjeta de crédito.“La cantidad de personas que tiene que tiene cuentas bancarias es muy baja, de hecho, la mitad mexicanos no tiene cuenta bancaria y esa es una cifra que se puede cruzar con la población que vive en pobreza. Para tener acceso a una serie de servicios bancarios, pues hay que tener solvencia y una parte importante de la población no la tiene”, agrega Cuevas Perus.

