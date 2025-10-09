https://noticiaslatam.lat/20251009/fraude-cibernetico-en-mexico-el-gobierno-tiene-dientes-suficientes-para-presionar-a-la-banca-y-1167308303.html

Fraude cibernético en México: el Gobierno tiene "dientes suficientes" para presionar a la banca y combatirlo

Fraude cibernético en México: el Gobierno tiene "dientes suficientes" para presionar a la banca y combatirlo

Sputnik Mundo

El fraude bancario cibernético se ha convertido en un problema verdaderamente grande en México. De 2018 a 2024, este delito aumentó en un 40%, según la... 09.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-09T02:55+0000

2025-10-09T02:55+0000

2025-10-09T02:57+0000

américa latina

bancos

méxico

💬 opinión y análisis

seguridad

gobierno de méxico

finanzas

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/02/0f/1135782631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9f809d9c933389d42a8c8f75eb7258c.jpg

Javier Meza estaba ansioso de recibir una bicicleta eléctrica que había encargado a través de una plataforma de comercio electrónico. Por eso no le extrañó que le llegara a su móvil un SMS notificándole, supuestamente, que estaba a punto de recibir su paquete. Él, confiado en que el remitente era la empresa donde había hecho la compra, respondió el mensaje. Pero su anhelado artículo no llegó. Sí, en cambio, se quedó con un problema: un cargo a su tarjeta de débito por casi 20.000 pesos (casi 1.100 dólares) por una compra que jamás realizó. Y es que Javier no sólo respondió el mensaje una vez, sino que autorizó en tres diferentes momentos —sin saberlo— la realización de una compra a través de su app bancaria. En pocas palabras, fue víctima de un ciberataque o hackeo, según le explicaron en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde presentó su caso. Sin embargo, aunque este episodio ocurrió hace un par de meses, es fecha que nadie responde por ello, ni el banco, ni las autoridades. En México, al menos 13,5 millones de personas han sido víctimas de robo de información bancaria vía digital, de los cuales 6 millones de casos sucedieron en 2024, advierte un estudio de la firma The Competitive Intelligence Unit, publicado en julio pasado. De hecho, según el mismo reporte, siete de cada diez fraudes ocurrieron en línea, ya sea comprando algo en una plataforma de comercio electrónico o esperando un paquete, haciendo una operación de la banca en línea o realizando pagos desde un dispositivo electrónico. La cantidad promedio de dinero que perdió cada víctima fue de 8.750 pesos (unos 480 dólares), aunque la cifra varía según el caso, ya que, según diversas denuncias que se han hecho públicas, hay usuarios que han perdido más de un millón de pesos (alrededor de 55.000 dólares). "Las medidas de las autoridades no han sido suficientes"Las estrategias de prevención y combate de este tipo de delitos emprendidas por el Gobierno de México —a través de la Comisión Bancaria y de Valores de México (CBNV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)— "no han sido suficientes en el sentido práctico", ya que las autoridades "podrían haber hecho mucho más" para que no se alcanzaran las cifras actuales de recurrencia en fraudes cibernéticos, dice en entrevista con Sputnik Michel Levien, abogado con especialidad en cumplimiento normativo y director del Buró Anticorrupción Streiner. Para Levien, sería necesario que las autoridades mexicanas diseñen "regulaciones de carácter general, que son leyes chiquitas que salen directamente de la CBNV o de la Secretaria de Hacienda, donde queden estipulados detalles específicos que permitan exigirles a las entidades financieras que tengan capacitaciones o sistemas de prevención para asegurar que los usuarios no sean víctimas [de este tipo de situaciones]". En suma, explica el abogado, se trata de que el Gobierno impulse las famosas "letras chiquitas" que exijan a los bancos "apretarles las tuercas a los propios usuarios" y, en caso de que no lo hagan, sean acreedores a una multa. Según cifras de la CBNV, en los primeros seis meses de 2025, se reclamaron 21.993 millones de pesos (cerca de 1.175 millones de dólares) a la banca comercial, lo que representa un 3,4% más que en el mismo periodo del año pasado. El dato alarmante reside en que el 70% del monto referido podría estar relacionado con fraude digital a los usuarios, que pueden ser desde una persona hasta una pequeña o mediana empresa. Entre las principales quejas contra los bancos por presuntos fraudes se destacan la apertura de cuentas o cajas sin autorización, cargos no reconocidos en terminales de puntos de venta, en cuentas, cheques o consumos, así como en operaciones por teléfono o internet sin consentimiento del cliente, según la Condusef.¿Limitar transferencias es la solución?Ante el preocupante panorama de los delitos cibernéticos, la Comisión Bancaria y de Valores de México (CBNV) ha impuesto una nueva medida: limitar los montos de transferencias de los usuarios de la banca comercial. El objetivo, explicaron las autoridades, es que cada usuario determine un Monto Transaccional por Usuario (MTU), es decir, el tope de dinero que puede mover en una sola operación electrónica.Con el establecimiento del MTU, añadió, el delincuente cibernético no podrá vaciar la totalidad de la cuenta bancaria, sino sólo el límite que el propio usuario determine. De este modo, dice, las pérdidas económicas por este delito serán menores, tanto para el cliente como para las instituciones financieras. Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, explica a Sputnik que la medida es buena en la medida en que se ofrece "una garantía" al usuario de que sólo se le podría "robar" el monto máximo que haya establecido, pero admite que se trata de una restricción que está más enfocada a amortiguar las afectaciones económicas. En ese sentido, Becerra Rodríguez destaca que, cuando una persona es víctima de un fraude digital bancario, a menudo recurre a la Condusef, lo cual, dice, es un paso necesario, pero aclara que esta entidad "no puede multar porque no tiene esa capacidad jurídica", pero sí brinda acompañamiento legal y seguimiento, añade. Sin embargo, la experta señala que muchas veces la defensa de la Condusef es "limitada" y, para que pueda haber consecuencias legales para los delincuentes, es necesario que haya una denuncia ante la fiscalía. "Si se determina [en Condusef] que hay pruebas suficientes, se puede demandar al banco para que responda por ese dinero", agrega. La IA, un factor que empeora la situaciónEl panorama del fraude digital se agrava si a la ecuación se suma la inteligencia artificial (IA), tecnología cada vez más utilizada por la ciberdelincuencia para cometer delitos, advirtió recientemente la Comisión Bancaria y de Valores de México (CBNV). A través de esa herramienta, los delincuentes tejen auténticas redes para convencer a usuarios de la banca digital o internautas comunes para robarles su información o hacerles creer en plataformas de inversión o ahorro que, al final, acaban siendo un fraude, señalaron las autoridades. Hace unas semanas, la Condusef advirtió que hay estafadores que utilizan la imagen de figuras públicas y creadores de contenido financiero para engañar y cometer fraude a usuarios a través de redes sociales. De hecho, el fraude cibernético generado por inteligencia artificial provocó pérdidas mayores a 20.000 millones de pesos (1.067 millones de dólares) en México durante 2024, estimó el fundador y director ejecutivo de Incode, Ricardo Amper. Además, según la consultora Deloitte Latinoamérica, el 71 % de las instituciones financieras de la región identifican el fraude identidad por vía digital como su principal amenaza actualmente.

https://noticiaslatam.lat/20250906/1166206313.html

https://noticiaslatam.lat/20231014/mexico-un-eden-para-la-banca-es-uno-de-los-mejores-negocios-que-se-tienen-en-este-momento-1144726342.html

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166893851.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

bancos, méxico, 💬 opinión y análisis, seguridad, gobierno de méxico, finanzas, 📈 mercados y finanzas