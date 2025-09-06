Fraudes bancarios con IA en México aumentan durante primer semestre del año
El uso de la inteligencia artificial para delinquir en México ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora, los estafadores están recurriendo a esta tecnología para estafar a los cuentahabientes mediante videos creados con inteligencia artificial, encendiendo las alertas en el sector financiero, según el diario local 'El Universal'.
Con base en cifras de la Comisión Bancaria y de Valores (CBNV) del país latinoamericano, el medio mexicano indica que, en los primeros seis meses de 2025, se reclamaron 21.993 millones de pesos (cerca de 1.175 millones de dólares) a la banca comercial, lo que representa un 3,4% más que en el mismo período del año pasado.
De acuerdo con la publicación, el ente regulador estima que el 70% del monto referido podría estar relacionado con fraude a los usuarios.
Entre las principales quejas contra los bancos por presuntos fraudes destacan la apertura de cuentas o cajas sin autorización; cargos no reconocidos en terminales punto de venta, en cuentas, cheques o consumos; así como en operaciones por teléfono o internet sin consentimiento del cliente, según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Si bien las instituciones han devuelto 9.176 millones de pesos (490.286 millones de dólares) a los usuarios, la CNBV busca reforzar la atención y seguimiento a los reclamos, ya que, en gran parte de las quejas, los clientes manifiestan insatisfacción con la forma en la que fueron atendidos por las instituciones financieras, señala El Universal.
23 de agosto, 08:42 GMT
En entrevista con el medio mexicano, el titular de la Condusef, Óscar Rosado, detalló que se ha detectado un incremento en los reportes de engaños basados en videos falsos.
"Está proliferando porque cualquier persona que se conecte [a redes sociales] ve este tipo de imágenes. Generalmente, esos son mecanismos de engaño y de simulación", ponderó el funcionario.
"Lo que buscan es poner una figura pública con imágenes falsas, [creadas] con inteligencia artificial, y promueven una inversión. Te dicen un número de cuenta y que envíes dinero y nunca más lo vuelves a ver", añadió.
En ese sentido, las autoridades mexicanas advierten a los usuarios que ninguna figura pública, tanto del Gobierno como de la iniciativa privada, promueve inversiones ni ofrece rendimientos millonarios.
"No se debe creer en todas estas ofertas maravillosas que te ponen con figuras públicas, diciéndote que te van a dar un rendimiento en un mes, de instrumentos regulados que están en el mercado, y que te lo dan en un año. Hay un dicho español que dice 'cuando la limonada es mucha, hasta el santo tiene dudas'. Es demasiado bonito y lo más probable es que no sea real", relató Rosado.
Las previsiones indican que este tipo de fraudes continuarán en aumento. Por ello, el funcionario comentó que los usuarios requieren tener una cultura de seguridad digital, tomando en cuenta, además, que en muchos casos los organismos que están ahí para defender a las personas no tienen atribuciones para intervenir.
"Internet es la réplica del mundo presencial. No puedes estar creyendo ni todas las noticias ni todo lo que te aparece en internet: desconfía", sentenció.
