https://noticiaslatam.lat/20250906/fraudes-bancarios-con-ia-en-mexico-aumentan-durante-primer-semestre-del-ano-1166191043.html

Fraudes bancarios con IA en México aumentan durante primer semestre del año

Fraudes bancarios con IA en México aumentan durante primer semestre del año

Sputnik Mundo

El uso de la inteligencia artificial para delinquir en México ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora, los estafadores están recurriendo a esta tecnología para... 06.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-06T05:41+0000

2025-09-06T05:41+0000

2025-09-06T05:41+0000

méxico

delitos financieros

comisión nacional bancaria y de valores (cnbv)

el universal (diario)

américa latina

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/02/1165090017_102:0:978:493_1920x0_80_0_0_72faefe9ed70f942bf27ce277b1480ef.jpg

Con base en cifras de la Comisión Bancaria y de Valores (CBNV) del país latinoamericano, el medio mexicano indica que, en los primeros seis meses de 2025, se reclamaron 21.993 millones de pesos (cerca de 1.175 millones de dólares) a la banca comercial, lo que representa un 3,4% más que en el mismo período del año pasado. De acuerdo con la publicación, el ente regulador estima que el 70% del monto referido podría estar relacionado con fraude a los usuarios.Entre las principales quejas contra los bancos por presuntos fraudes destacan la apertura de cuentas o cajas sin autorización; cargos no reconocidos en terminales punto de venta, en cuentas, cheques o consumos; así como en operaciones por teléfono o internet sin consentimiento del cliente, según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Si bien las instituciones han devuelto 9.176 millones de pesos (490.286 millones de dólares) a los usuarios, la CNBV busca reforzar la atención y seguimiento a los reclamos, ya que, en gran parte de las quejas, los clientes manifiestan insatisfacción con la forma en la que fueron atendidos por las instituciones financieras, señala El Universal.En entrevista con el medio mexicano, el titular de la Condusef, Óscar Rosado, detalló que se ha detectado un incremento en los reportes de engaños basados en videos falsos. "Lo que buscan es poner una figura pública con imágenes falsas, [creadas] con inteligencia artificial, y promueven una inversión. Te dicen un número de cuenta y que envíes dinero y nunca más lo vuelves a ver", añadió. En ese sentido, las autoridades mexicanas advierten a los usuarios que ninguna figura pública, tanto del Gobierno como de la iniciativa privada, promueve inversiones ni ofrece rendimientos millonarios. Las previsiones indican que este tipo de fraudes continuarán en aumento. Por ello, el funcionario comentó que los usuarios requieren tener una cultura de seguridad digital, tomando en cuenta, además, que en muchos casos los organismos que están ahí para defender a las personas no tienen atribuciones para intervenir. "Internet es la réplica del mundo presencial. No puedes estar creyendo ni todas las noticias ni todo lo que te aparece en internet: desconfía", sentenció.

https://noticiaslatam.lat/20250823/un-tercio-del-gasto-publico-en-mexico-equivale-a-adeudos-fiscales-1165764520.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, delitos financieros, comisión nacional bancaria y de valores (cnbv), el universal (diario), 📈 mercados y finanzas