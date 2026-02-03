https://noticiaslatam.lat/20260203/la-candidatura-de-bachelet-a-la-onu-recobra-fuerzas-pero-aun-tiene-a-eeuu-como-obstaculo-1171010120.html

La candidatura de Bachelet a la ONU recobra fuerzas, pero aún tiene a EEUU como obstáculo

La candidatura de Bachelet a la ONU recobra fuerzas, pero aún tiene a EEUU como obstáculo

Sputnik Mundo

El apoyo oficial de Brasil y México relanza las posibilidades de la candidatura de la chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas... 03.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-03T22:43+0000

2026-02-03T22:43+0000

2026-02-03T22:43+0000

américa latina

chile

onu

brasil

méxico

eeuu

rafael grossi

michelle bachelet

josé antonio kast

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166776028_0:47:1024:624_1920x0_80_0_0_65832bf53550b2334107c1b7cd8e74d6.jpg

Cuando la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) a la Secretaría General de Naciones Unidas parecía perder fuerza por la falta de apoyo del presidente electo, José Antonio Kast, el respaldo oficial de los gobiernos de México y Brasil vuelve a ponerla en carrera.El anuncio fue hecho por el presidente chileno, Gabriel Boric, desde el Palacio de La Moneda y acompañado por la propia Bachelet y los embajadores de México y Brasil en Santiago. El mandatario chileno agradeció el respaldo de sus pares de México, Claudia Sheinbaum, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y valoró la "voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo".Precisamente, la candidatura de Bachelet busca aprovechar el acuerdo internacional para que la Secretaría General de Naciones Unidas recaiga, en el próximo período, en un representante de América Latina y el Caribe. Además, varios países proponen que el puesto sea ocupado por primera vez por una mujer.Así, a la candidatura de Bachelet se han sumado las postulaciones de la exvicepresidenta de Costa Rica y actual directora de la UNCTAD (la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU) Rebeca Grynspan y del argentino y director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi, propuesto por el Gobierno de Javier Milei.Bachelet ya no depende de KastEn diálogo con Sputnik, el analista internacional chileno Gilberto Aranda consideró que el anuncio de Boric logra un primer objetivo que la exmandataria aun no había conseguido en su camino hacia Naciones Unidas: asegurar la viabilidad de su candidatura incluso ante la posibilidad de que el Kast no la respaldara."Este acuerdo viabiliza la candidatura porque teniendo el apoyo de dos estados como México y Brasil, la candidatura seguirá su curso incluso si el gobierno electo decidiera no apoyarla", explicó Aranda.Pero, más allá de lo formal, el respaldo de Brasil y México también pone a Bachelet más cerca de un apoyo regional que podría resultar clave para captar, luego, el respaldo de países ajenos a América Latina. "Le da mayores probabilidades porque hace que la candidatura se vuelva más fuerte a nivel subregional y hay países que están esperando a ver cómo se alinea América Latina para luego dar un espaldarazo al Sur Global", señaló.Sin embargo, Aranda advirtió también que la candidatura de Bachelet corre el riesgo de ser percibida como la postulación de "un sector" de los países latinoamericanos con gobiernos progresistas y no representativo de toda la región.Así, la filiación política de la dos veces presidenta chilena aún podría significar un escollo para captar el apoyo de gobiernos latinoamericanos identificados con la derecha, a la vez que resulte una traba a la hora de contar con el respaldo del Gobierno de EEUU, un voto que puede resultar clave en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Aranda subrayó que en el Gobierno de Donald Trump "no hay afinidad política con Bachelet", lo que hace presumir que Washington se volcará eventualmente por la candidatura de Grossi, impulsado por el aliado estadounidense Milei. El argentino, además, ha mantenido frecuentes con contactos con EEUU por su papel, como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en el conflicto en Ucrania y las tensiones entre la Casa Blanca e Irán.Bachelet, en carrera hacia una organización "que no existe"Consultado por Sputnik, el analista político chileno Rodrigo Karmy consideró que, si bien el respaldo de México y Brasil es positivo, la candidatura de Bachelet debe enfrentar el problema de aspirar a Naciones Unidas en un contexto internacional marcado "por la agenda trumpista".En ese sentido, Karmy afirmó que Bachelet no solo debería enfrentar el voto negativo de EEUU sino también la resistencia de gobiernos latinoamericanos "desde el de Nayib Bukele hasta el de Javier Milei".Uno de los primeros países en acompañar la candidatura de Grossi fue Paraguay, uno de los que más cercanía ha mostrado en los últimos meses con EEUU. La administración de Santiago Peña, considerado uno de los aliados de Trump en la región, anunció que respalda "plena y decididamente" al argentino en noviembre de 2025.Para el analista, el escenario internacional no solo no es proclive a una candidata de corte progresista sino que también pone en cuestión a la propia utilidad de las Naciones Unidas como organización. Al respecto, Karmy enfatizó que la ONU "pertenece hoy a un orden internacional que efectivamente no existe y que fue borrado".Karmy sostuvo que la cuestión de Gaza ha evidenciado que "las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad han sido dramáticamente reemplazados por el Foro de Davos", algo que para el experto quedó demostrado en el Consejo de Paz convocado por Trump en Davos para abordar un plan de reconstrucción de Gaza.Para el analista, Bachelet busca liderar una organización que "ha sido laznada al tacho de la basura" para ser reemplazada por "un nuevo orden internacional basado en la fuerza y que tiene su institución predilecta en el Foro de Davos", algo que en última instancia también conspira contra las posibilidades de acción de la expresidenta chilena.

https://noticiaslatam.lat/20260116/las-naciones-unidas-dejaron-de-responder-a-los-intereses-de-los-pueblos-necesita-ser-refundada-1170440121.html

https://noticiaslatam.lat/20260130/1170877033.html

chile

brasil

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, onu, brasil, méxico, eeuu, rafael grossi, michelle bachelet, josé antonio kast, política, 💬 opinión y análisis