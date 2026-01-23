https://noticiaslatam.lat/20260123/la-institucionalidad-internacional-esta-en-crisis-y-la-onu-no-es-la-excepcion-advierte-un-experto-1170646256.html

"La institucionalidad internacional está en crisis y la ONU no es la excepción", advierte un experto

"La institucionalidad internacional está en crisis y la ONU no es la excepción", advierte un experto

El orden internacional basado en reglas que se gestó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial está fracturado y las Naciones Unidas no tienen la capacidad para... 23.01.2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, oficializó en Davos, Suiza, el Consejo de Paz que, según él, será "una de las organizaciones más relevantes jamás creadas" para resolver conflictos globales con un enfoque "nuevo y audaz".En la ceremonia, que se celebró el último día del Foro Económico Mundial, estuvieron presentes una veintena de "miembros fundadores", incluido el presidente argentino, Javier Milei, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.Asimismo, hicieron gala de su presencia el ex primer ministro británico, Tony Blair —quien ha sido señalado de graves acusaciones por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Irak en 2003—, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el empresario inmobiliario, Jared Kushner, yerno de Donald Trump.En la víspera, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el Consejo es "amorfo" y, aunque respaldó su nacimiento, acotó que sus funciones deben limitarse a Gaza.¿Qué es el Consejo de Paz?Este ente fue concebido originalmente para supervisar el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza y la reconstrucción del enclave palestino, reducido a escombros tras dos años de bombardeos israelíes.Sin embargo, de acuerdo con una propuesta que se filtró a la prensa recientemente, la organización pretende involucrarse en la solución de otros conflictos globales "según el derecho internacional".Durante la firma del acta fundacional, Trump criticó a la Organización de las Naciones Unidas porque, desde su perspectiva, tiene un "tremendo potencial" que no utiliza. Por consiguiente, aseguró que el trabajo conjunto entre el organismo y el Consejo de Paz dará como resultado "una cosa única en el mundo".¿Un órgano que compite con la ONU?Las declaraciones desde Washington evidencian que la iniciativa buscaría atribuirse ciertas prerrogativas que todavía tiene la ONU, el órgano por excelencia donde se tratan este tipo de asuntos de orden mundial, comentó a Sputnik el internacionalista argentino Salvador Scarpino.A decir del experto, que actualmente coordina el grupo de trabajo Proyección Estratégica y Geopolítica de Eurasia, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex), "lo que estamos viendo hoy en día es la ruptura de ese orden internacional basado en reglas que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial"."Es un momento histórico bastante particular, en donde algunos analistas ya no hablan de una transición, hablan de un proceso de ruptura de las reglas del juego. No es que se estén modificando las reglas, sino que ya se han roto", observó Scarpino.Por consiguiente, el experto del Ocipex sostuvo que "muchos de los conflictos internacionales que vemos hoy en día se han profundizado, producto de la incapacidad por parte de la ONU".Una grave problemáticaCon él coincide el internacionalista colombiano Héctor José Galeano David, para quien toda la institucionalidad mundial está en crisis: la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización de Estados Americanos (OEA) han perdido su capacidad de operar "y la ONU no es la excepción".Al mismo tiempo, el experto reconoció que Gaza "se convirtió en un problema para la humanidad que la ONU no tendrá la capacidad de resolver", por lo que, de alguna manera, "está cediendo esa responsabilidad que debería tener".Y añadió que, ante esta fractura de la institucionalidad internacional, el Consejo de Paz de Trump buscaría asumir las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU y dejarlo "como un organismo de segunda categoría".De manera más general, el especialista evaluó que el proyecto de Trump responde a un cambio estructural del ejercicio de la política exterior de Estados Unidos, el cual se adhiere a la doctrina del Destino Manifiesto.Membresía de 1.000 millones de dólaresLos estatutos del Consejo de Paz también establecen que su presidente vitalicio —Donald Trump— tiene el poder de vetar soluciones, aprobar la agenda, invitar a los miembros —que pagarán una cuota de 1.000 millones por una membresía de tres años—, disolver el grupo por completo y designar a su propio sucesor.Al respecto, Scarpino estimó que el diseño del organismo podría ser perjudicial, toda vez que no se tendrían en cuenta los derechos de Estados soberanos, como garantiza la Carta de las Naciones Unidas, "sino que pasarían a prevalecer una serie de intereses económicos de unas pocas personas o de sectores inmobiliarios que concentran ese poder".En el caso de los empresarios o representantes del sector que integran el Consejo, así como el ex primer ministro británico, Scarpino acotó que esta circunstancia pone en evidencia que "hay una clara influencia de ciertos sectores concentrados del hemisferio occidental".El 21 de enero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que aceptó la invitación de Trump a formar parte del Consejo, tras criticar el anuncio sobre el grupo, al insistir que no fue coordinado con Israel y es contrario a su política, en aparente alusión a la participación de Catar y Turquía."Eso es lo controvertido: uno de los involucrados en el conflicto forma parte de un Consejo para la resolución del mismo. Es decir, ¿dónde está la contraparte representante del pueblo palestino dentro de [este proyecto]? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer", concluyó.

