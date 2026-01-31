https://noticiaslatam.lat/20260131/revocar-el-mandato-de-daniel-noboa-la-idea-que-crece-dentro-de-la-oposicion-de-ecuador-1170895881.html

Revocar el mandato de Daniel Noboa: la idea que crece dentro de la oposición de Ecuador

Revocar el mandato de Daniel Noboa: la idea que crece dentro de la oposición de Ecuador

Sputnik Mundo

Dirigentes del correísmo y organizaciones sociales ya convocan a revocar el mandato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través de un mecanismo... 31.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-31T03:00+0000

2026-01-31T03:00+0000

2026-01-31T03:00+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

💬 opinión y análisis

movimiento revolución ciudadana (rc)

rafael correa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/18/1161698584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3faff2af315ccb2c5d76b6ed9cfe3e0b.jpg

En medio de un enfrentamiento político intensificado por allanamientos contra dirigentes del partido opositor Revolución Ciudadana —entre ellos la excandidata presidencial Luisa González— el correísmo comienza a manejar la posibilidad de promover un recurso de revocación de mandato contra el presidente, Daniel Noboa, a partir de mayo de este año.La propuesta fue deslizada inicialmente por Andrés Araúz, dirigente de primera línea de Revolución Ciudadana y candidato a la Presidencia por el correísmo en 2021. Pero no fue el primero, ya que el propio líder del partido, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), la había reclamado como "urgente" a través de X en enero de 2026.La idea de revocar el mandato del presidente también es recogida por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Según aseguró a medios ecuatorianos su presidente Guido Perugachi, la organización aprobó en asamblea promover la revocatoria del mandato porque el mandatario "no ha cumplido nada" de lo prometido en campaña y en rechazo a la represión de dirigentes indígenas durante el paro nacional de 2025.En cualquier caso, los recursos de revocación recién podrían prosperar a partir del 24 de mayo. Ello porque la Constitución ecuatoriana establece, en su artículo 105, que la revocación del mandato presidencial podrá presentarse "una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada".La Carta Magna ecuatoriana aclara, además, que el recurso de revocatoria debe estar respaldado por la firma de, al menos, al 15% del padrón electoral cuando se trata del presidente de la República.El experto recordó que, a esos cuestionamientos, se suma la gran cantidad de días que Noboa pasa fuera de Ecuador. De acuerdo a un informe del medio ecuatoriano GK, el mandatario pasó 127 días fuera de territorio ecuatoriano durante 2025, a lo que se suman los siete viajes al exterior que el mandatario realizó entre noviembre de 2025 y enero de 2026.¿Es posible revocar el mandato de Noboa?Para el especialista, la propuesta lanzada por Araúz no debería considerarse exagerada o fuera de tono, teniendo en cuenta que se trata de uno de los mecanismos previstos por la Constitución ecuatoriana. Por ese motivo, desestimó la "narrativa" de que una iniciativa de ese tipo pudiera generar "inestabilidad política" en el país, que ya atravesó la destitución del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), aunque a través del mecanismo conocido en Ecuador como "muerte cruzada".Sin embargo, el malestar de los ecuatorianos señalado por Allan podría no ser suficiente para que la idea de revocar su mandato tenga éxito. El primer escollo en ese camino podría estar en la necesidad de recolectar más de 2 millones de firmas, una tarea que, a pesar del nivel de organización de Revolución Ciudadana, exigirá a la oposición "una logística enorme".De todos modos, el obstáculo principal estaría, según el analista, en un requisito establecido por el artículo 106 de la Constitución, que determina que la moción de censura debe ser "aceptada" por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de supervisar los procesos electorales en el país, antes de convocar a un referéndum.El experto advirtió que es poco probable que el CNE dé el visto bueno a una moción de revocación contra Noboa, en función de las acusaciones que el propio correísmo sobre un supuesto alineamiento del órgano electoral con el Gobierno de Noboa. "Dudo que en términos políticos el CNE dé paso a la revocatoria", complementó.Allan recordó, además, que la propuesta de la revocatoria se da en el medio de investigaciones judiciales contra dirigentes de Revolución Ciudadana por supuesta financiación ilegal de su campaña política. Para el analista, la promoción que el oficialismo ha dado a estas investigaciones también complican las posibilidades del correísmo, que "sigue siendo el partido más grande del país pero no ha podido dejar atrás esa narrativa" de corrupción promovida por Noboa y sus dirigentes.Menos apoyo, pero poca movilizaciónLas esperanzas opositoras de hacer avanzar una revocatoria contra Noboa tienen como principal antecedente la derrota que el mandatario sufrió en la consulta popular del 16 de noviembre de 2026, cuando el "No" ganó con cerca del 60% en las cuatro preguntas que el Gobierno había puesto a consideración de la ciudadanía.En esa oportunidad, el mandatario no solo no logró el respaldo para avanzar en su idea de habilitar una base militar de EEUU en el país, recortar fondos a partidos políticos o instaurar una Asamblea Constituyente, sino que también sufrió el primer gran revés electoral, a pocos meses de haber obtenido la reelección en abril de 2025.El panorama parece ser ratificado por dos estudios de opinión presentados en enero de 2026 en los que el apoyo al presidente ha disminuido. Mientras un estudio de la consultora Click Research muestra que la aprobación de la gestión pasó de 54,4% a 46,9% entre octubre y enero, otra encuesta de CIEES que la cantidad de ecuatorianos que consideran que la gestión es "mala o muy mala" pasó del 52% al 60% en el mismo período.Los dos estudios, consignados por el medio Expreso, también coinciden en medir un empeoramiento del "estado de ánimo" de la población, que ya es mayoritariamente "negativo".Sin embargo, Allan no está tan seguro de que la molestia de los ecuatorianos hacia Noboa se traduzca en movilizaciones, en caso de que la iniciativa de revocatoria sea desestimada por el CNE. "Estoy seguro que si se logra convocar a un referéndum, Noboa va a perder de manera abrumadora pero no veo una movilización popular o gente en las calles reclamando el final del mandato", estimó.El 2025 también es un ejemplo de eso en Ecuador. En octubre, un estudio de la consultora Cedatos consignó que el 69% de los ecuatorianos rechazaban el "paro nacional" que en se momento estaban impulsando varias organizaciones indígenas en diferentes ciudades del país, en reclamo por la suba de los combustibles.

https://noticiaslatam.lat/20260128/presencia-militar-de-eeuu-aumenta-la-tension-entre-ecuador-y-colombia-advierten-expertos-1170789424.html

https://noticiaslatam.lat/20260124/que-pais-perderia-mas-debido-al-conflicto-comercial-entre-ecuador-y-colombia-1170681611.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, daniel noboa, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, 💬 opinión y análisis, movimiento revolución ciudadana (rc), rafael correa