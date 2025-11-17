https://noticiaslatam.lat/20251117/derrota-indisimulable-el-gobierno-de-noboa-sufre-un-fuerte-reves-electoral-en-ecuador-1168558430.html

Derrota "indisimulable": el Gobierno de Noboa sufre un fuerte revés electoral en Ecuador

Derrota "indisimulable": el Gobierno de Noboa sufre un fuerte revés electoral en Ecuador

Sputnik Mundo

El oficialismo fue derrotado en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular impulsadas por el Gobierno. En un resultado inesperado por todo el... 17.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-17T04:08+0000

2025-11-17T04:08+0000

2025-11-17T06:04+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

daniel noboa

ecuador

luisa gonzález

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

consulta popular

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168558103_0:26:1024:603_1920x0_80_0_0_61c700752743de588f9caf5742253ced.jpg

La Administración del presidente Daniel Noboa sufrió un contundente revés en las urnas: el oficialismo perdió en las cuatro categorías del referéndum y consulta popular que había planteado a la ciudadanía. Con más del 50% de las mesas escrutadas, el "no" se impuso por amplio margen en todas las preguntas impulsadas por el Ejecutivo, donde se destacaba la reforma constitucional.Noboa reconoció públicamente la derrota. "Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", afirmó el presidente en sus redes sociales. "Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", agregó.En las otras dos categorías —las de reducir a la mitad la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional y la de eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos— el Ejecutivo también sufrió un revés, pero algo más parejo. El saldo negativo fue de 57% a 43% en un caso, y del 53% al 47% en el otro. Es decir, Noboa perdió en cada una de las cuatro categorías que propuso.Al otro lado del río, la noticia fue celebrada como un triunfo de magnitud. En diálogo exclusivo con Sputnik, la excandidata presidencial Luisa González tildó de "fundamental" la victoria opositora. La referente de Revolución Ciudadana agregó que "se demuestra una vez más que el pueblo ecuatoriano le ha dicho siempre que no a Noboa, que no gobierna para las necesidades de su gente"."Les molesta una Constitución que dice que los sectores estratégicos son de propiedad exclusiva de los ecuatorianos. Les molestan los derechos de 18 millones de ecuatorianos", denunció González.La plana mayor del principal partido opositor se hizo presente a escasos metros del Centro de Mando del Consejo Nacional Electoral. Allí, en el comando de campaña, el jefe de la bancada de Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, Juan Andrés González, dijo a Sputnik que "esto es un proceso electoral de un pueblo indignado que quiere recuperar la esperanza y un Gobierno que está destruyendo todo"."Hoy el pueblo ecuatoriano ha dicho 'basta' después de tanta resistencia. Esta es la dignidad de nuestra república. Tenemos que recuperar nuestro país", aseguró González.En la misma sintonía se expresó el excandidato presidencial Andrés Arauz, quien denunció que "se usaron recursos de los ecuatorianos en una campaña electoral fallida. La propuesta de reducir la Asamblea recién podría implementarse en 2029, lo cual muestra lo lejano de la iniciativa".Golpe de efectoEs una derrota "indisimulable. Nadie, y menos el Gobierno, esperaba un resultado de este tipo", dijo a Sputnik el analista político ecuatoriano Esteban Santos. Para el experto, el mensaje de las urnas excede el rechazo a las reformas y "marca un límite claro a la estrategia oficialista basada en un discurso de combate a la inseguridad".Santos remarcó que "el Gobierno desplegó todas las banderas de combate al narcotráfico, pero los ecuatorianos decidieron ponerle un freno a esa propuesta". En su visión, la apuesta por presentar el vínculo con Estados Unidos como un diferencial electoral no logró consolidarse. "Es fundamental que el Gobierno reconozca la derrota", insistió.Carrión agregó que el Ejecutivo encaró la campaña "con aires triunfalistas", confiando en que el malestar por la violencia habilitaría un voto favorable. Esa estrategia, según la experta, dejó al oficialismo en una posición más frágil. "Todo proceso de consulta es una apuesta para un Gobierno. Hoy Noboa perdió [ese ejercicio]", afirmó.La mirada es compartida entre expertos. Consultado por este medio, el politólogo Alejandro Calderón coincidió al señalar que "el Gobierno había asumido un triunfo incontrastable y eso le da más peso a esta derrota". Para el especialista, los resultados muestran un cansancio electoral. El escenario, sostuvo, obliga al Ejecutivo a recalibrar su relación con la ciudadanía.Santos advirtió que la derrota marca "un punto de quiebre" para el Gobierno: si no toma nota del mensaje ciudadano, podría enfrentar un deterioro mayor. El rechazo masivo, añadió, también cuestiona la centralidad que el oficialismo asignó a la cooperación con Washington. "La ciudadanía decidió que no es un costo que valga la pena asumir", dijo.¿Punto de quiebre?Carrión profundizó, señaló que el resultado de las urnas "puede convertirse en un parteaguas político". A su criterio, la ciudadanía rechazó propuestas "bastante arriesgadas" y actuó con cautela frente a iniciativas que afectaban pilares institucionales. El fracaso, sostuvo, deja al Gobierno obligado a revisar su estrategia y evitar nuevas apuestas de alto riesgo.Calderón aportó una lectura diferente al afirmar que el triunfo del "no" podría, paradójicamente, evitarle al Gobierno un problema mayor. El politólogo también destacó que el rechazo a las bases militares muestra que "EEUU ya no es visto como el mejor aliado del país". Recordó que esos esquemas de seguridad nunca demostraron resultados tangibles y que la sensibilidad soberanista sigue vigente. La derrota electoral, entonces, expresa también un cambio en las prioridades de la ciudadanía.Hacia adelante, Calderón fue categórico: "Esta es la última chance del oficialismo para mostrar resultados tras dos años de gestión, donde hubo más promesas que hechos concretos". Tanto él como Santos y Carrión coinciden en que el Gobierno enfrenta ahora la necesidad de recomponer expectativas y recuperar credibilidad, antes de que el desgaste se profundice.

https://noticiaslatam.lat/20251117/1168555707.html

https://noticiaslatam.lat/20251116/1168552864.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

💬 opinión y análisis, política, daniel noboa, ecuador, luisa gonzález, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, consulta popular