https://noticiaslatam.lat/20260128/presencia-militar-de-eeuu-aumenta-la-tension-entre-ecuador-y-colombia-advierten-expertos-1170789424.html
Presencia militar de EEUU aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, advierten expertos
Presencia militar de EEUU aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, advierten expertos
28.01.2026
La operación de militares estadounidenses en la frontera entre Quito y Bogotá podría sumar un nuevo elemento en las rispideces que ambos países sudamericanos tienen desde hace días.Apenas días después de que Ecuador anunciara la colocación de aranceles a productos colombianos debido a una supuesta falta de colaboración del Gobierno de Gustavo Petro en la seguridad de la frontera común, la canciller, Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reimberg, recibieron en Quito a Joseph Humire, subsecretario del Departamento de Guerra de EEUU para las Américas.De acuerdo al Gobierno de Ecuador, el encuentro sirvió para estrechar los lazos entre ambos gobiernos en materia de seguridad y consolidar a Ecuador como "uno de los principales socios en seguridad de EEUU". Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa ecuatoriano consigna que además de "fortalecer la cooperación bilateral" en seguridad e "intercambiar experiencias estratégicas", ambos países podrán "coordinar acciones conjuntas frente a amenazas comunes como el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos trasnacionales que afectan la estabilidad regional".En el marco del acuerdo, el Gobierno ecuatoriano dejó abierta la posibilidad de que haya despliegues militares de Ecuador y EEUU en la frontera norte del país con Colombia. Los planes reafirman una hipótesis repetida por el propio presidente, Daniel Noboa, que este 27 de enero aseguró en su cuenta de X que la reciente captura de tres narcotraficantes "confirma el carácter regional del narcotráfico", asegurando que los detenidos tenían "identidad colombiana" y uno de ellos, alias Fito, "entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador".En diálogo con Sputnik, el experto ecuatoriano en seguridad Jean Paul Pinto sostuvo que, detrás de la molestia de Noboa con Colombia por la seguridad fronteriza, hay "un trasfondo político e ideológico y no de terreno", ya que existen mecanismos de coordinación y comisiones binacionales que han funcionado entre ambas las fuerzas armadas de ambos países.Para el especialista, Noboa busca actuar como "un remedo de Donald Trump" al apelar a aranceles y medidas unilaterales antes que al diálogo binacional con Colombia, un país vecino que, además, es uno de los principales socios comerciales de la economía ecuatoriana.Así las cosas, no es de extrañar que el presidente ecuatoriano recurra a la participación estadounidense para intentar resolver el problema de la seguridad, en lugar de apostar por un diálogo con Colombia basado en aspectos técnicos. "Lo que haría cualquier país civilizado sería hablar con vecinos y llegar a acuerdos, y si EEUU quiere cooperar que se haga en ese marco", apuntó.Sin embargo, Pinto señaló cómo muy probable que el alineamiento absoluto de Noboa a la política exterior estadounidense permita que EEUU actúe a sus anchas en la frontera con Colombia, algo que parece interesarle particularmente a Washington.La analista internacional ecuatoriana Irene León recordó, en conversación con Sputnik, que los diversos acuerdos de cooperación firmados por Ecuador con EEUU desde 2023 ya habilitan a fuerzas militares estadounidenses a desplegarse en territorio ecuatoriano. El más relevante es el denominado Acuerdo relativo al Estatuto de la Fuerza (SOFA, por sus siglas en inglés) que otorga a soldados de EEUU inmunidad durante sus operaciones en Ecuador.León consideró que la colaboración que ahora Noboa anuncia con EEUU en materia de seguridad, se basará en este tipo de acuerdos para dar a soldados estadounidenses una participación prioritaria en la frontera norte, siempre con el combate al narcotráfico y otras economías ilegales como argumento.Para la especialista, los acuerdos existentes entre Quito y Washington incluso permitirían que las operaciones militares conjuntas estén lideradas por agentes de EEUU, lo que hace presumir que muchas de las acciones que se desplieguen en la frontera con Colombia estén directamente en manos de EEUU.Pinto acotó que, de acuerdo con la propia doctrina de seguridad vigente en Washington, es posible que el Gobierno estadounidense quiera tomar en sus propias manos las operaciones militares el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia y "quién sabe también en el lado colombiano", apelando a "ataques preventivos" contra objetivos identificados en Colombia. ¿Una forma de incidir en las elecciones?Ante este panorama, la experta expresó su preocupación porque, detrás de la hostilidad de Noboa hacia el Gobierno colombiano, haya una animosidad política contra la actual gestión de encabezada por el presidente Gustavo Petro.En una línea similar, el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno dijo a Sputnik que el "repentino cambio de actitud" de Noboa hacia Colombia puede tener que ver no tanto con un problema de seguridad, sino con un interés estadounidense por "incidir en las elecciones colombianas".El analista recordó que, si bien la relación entre Noboa y Petro ha tenido "una serie de fricciones", la tensión actual parece haber llegado a su punto más alto y pinta para enmarcarse más en una disputa de carácter político, en un año en el que el Gobierno colombiano se juega su permanencia en el poder.Para Moreno, la disputa con Petro también permite a Noboa "desviar la atención de los problemas internos" y representa "una forma de buscar un enemigo externo" en momentos en que el discurso contra el correísmo aparece "desgastado".
Presencia militar de EEUU aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, advierten expertos

03:45 GMT 28.01.2026
La actividad militar de Estados Unidos en el norte ecuatoriano podría acrecentar las tensiones entre Ecuador y Colombia. Expertos consultados por Sputnik señalaron el "interés político" detrás de la hostilidad de Daniel Noboa hacia Gustavo Petro y cómo el diferendo podría ser usado por Washington para "incidir en las elecciones colombianas".
La operación de militares estadounidenses en la frontera entre Quito y Bogotá podría sumar un nuevo elemento en las rispideces que ambos países sudamericanos tienen desde hace días.
Apenas días después de que Ecuador anunciara la colocación de aranceles a productos colombianos debido a una supuesta falta de colaboración del Gobierno de Gustavo Petro en la seguridad de la frontera común, la canciller, Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reimberg, recibieron en Quito a Joseph Humire, subsecretario del Departamento de Guerra de EEUU para las Américas.
De acuerdo al Gobierno de Ecuador, el encuentro sirvió para estrechar los lazos entre ambos gobiernos en materia de seguridad y consolidar a Ecuador como "uno de los principales socios en seguridad de EEUU".
Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa ecuatoriano consigna que además de "fortalecer la cooperación bilateral" en seguridad e "intercambiar experiencias estratégicas", ambos países podrán "coordinar acciones conjuntas frente a amenazas comunes como el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos trasnacionales que afectan la estabilidad regional".
En el marco del acuerdo, el Gobierno ecuatoriano dejó abierta la posibilidad de que haya despliegues militares de Ecuador y EEUU en la frontera norte del país con Colombia.
Los planes reafirman una hipótesis repetida por el propio presidente, Daniel Noboa, que este 27 de enero aseguró en su cuenta de X que la reciente captura de tres narcotraficantes "confirma el carácter regional del narcotráfico", asegurando que los detenidos tenían "identidad colombiana" y uno de ellos, alias Fito, "entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador".
En diálogo con Sputnik, el experto ecuatoriano en seguridad Jean Paul Pinto sostuvo que, detrás de la molestia de Noboa con Colombia por la seguridad fronteriza, hay "un trasfondo político e ideológico y no de terreno", ya que existen mecanismos de coordinación y comisiones binacionales que han funcionado entre ambas las fuerzas armadas de ambos países.
Para el especialista, Noboa busca actuar como "un remedo de Donald Trump" al apelar a aranceles y medidas unilaterales antes que al diálogo binacional con Colombia, un país vecino que, además, es uno de los principales socios comerciales de la economía ecuatoriana.
Así las cosas, no es de extrañar que el presidente ecuatoriano recurra a la participación estadounidense para intentar resolver el problema de la seguridad, en lugar de apostar por un diálogo con Colombia basado en aspectos técnicos. "Lo que haría cualquier país civilizado sería hablar con vecinos y llegar a acuerdos, y si EEUU quiere cooperar que se haga en ese marco", apuntó.
Sin embargo, Pinto señaló cómo muy probable que el alineamiento absoluto de Noboa a la política exterior estadounidense permita que EEUU actúe a sus anchas en la frontera con Colombia, algo que parece interesarle particularmente a Washington.
"En el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que EEUU publicó en 2025 está clarísimo que ellos dicen que pueden hacer intervenciones justificadas y solo ellos saben cuáles son esas justificaciones. Ya lo intentan hacer en México y nadie les impedirá hacer operaciones en Ecuador o Colombia", aventuró el experto.
La analista internacional ecuatoriana Irene León recordó, en conversación con Sputnik, que los diversos acuerdos de cooperación firmados por Ecuador con EEUU desde 2023 ya habilitan a fuerzas militares estadounidenses a desplegarse en territorio ecuatoriano. El más relevante es el denominado Acuerdo relativo al Estatuto de la Fuerza (SOFA, por sus siglas en inglés) que otorga a soldados de EEUU inmunidad durante sus operaciones en Ecuador.
León consideró que la colaboración que ahora Noboa anuncia con EEUU en materia de seguridad, se basará en este tipo de acuerdos para dar a soldados estadounidenses una participación prioritaria en la frontera norte, siempre con el combate al narcotráfico y otras economías ilegales como argumento.
Para la especialista, los acuerdos existentes entre Quito y Washington incluso permitirían que las operaciones militares conjuntas estén lideradas por agentes de EEUU, lo que hace presumir que muchas de las acciones que se desplieguen en la frontera con Colombia estén directamente en manos de EEUU.
Pinto acotó que, de acuerdo con la propia doctrina de seguridad vigente en Washington, es posible que el Gobierno estadounidense quiera tomar en sus propias manos las operaciones militares el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia y "quién sabe también en el lado colombiano", apelando a "ataques preventivos" contra objetivos identificados en Colombia.
"Noboa hace todo lo que Trump le pide y la estrategia de seguridad estadounidense señala que va a intervenir donde sea necesario con las justificaciones que ellos entienden", complementó.

¿Una forma de incidir en las elecciones?

Ante este panorama, la experta expresó su preocupación porque, detrás de la hostilidad de Noboa hacia el Gobierno colombiano, haya una animosidad política contra la actual gestión de encabezada por el presidente Gustavo Petro.
"Preocupa que estas tensiones entre Ecuador y Colombia puedan ser utilizadas de cara a las elecciones en Colombia previstas para el 31 mayo y donde se moverán todo tipo de presiones para inhibir la participación del candidato del Pacto Histórico (oficialismo). Es muy probable que las situaciones que se están dando tengan que ver con la relevancia geoestratégica que tienen estas elecciones en Colombia, que serán de impacto latinoamericano", argumentó León.
En una línea similar, el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno dijo a Sputnik que el "repentino cambio de actitud" de Noboa hacia Colombia puede tener que ver no tanto con un problema de seguridad, sino con un interés estadounidense por "incidir en las elecciones colombianas".
El analista recordó que, si bien la relación entre Noboa y Petro ha tenido "una serie de fricciones", la tensión actual parece haber llegado a su punto más alto y pinta para enmarcarse más en una disputa de carácter político, en un año en el que el Gobierno colombiano se juega su permanencia en el poder.
Para Moreno, la disputa con Petro también permite a Noboa "desviar la atención de los problemas internos" y representa "una forma de buscar un enemigo externo" en momentos en que el discurso contra el correísmo aparece "desgastado".
