Solo el 30% de los autobuses RTP de México están en servicio, según sindicato

30.01.2026

En una entrevista para el diario local La Jornada, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros, Hugo Manuel Bautista, afirmó que de los 1.330 autobuses que forman parte de la flotilla de la RTP, solo 400 se encuentran en operación como parte de los servicios de transporte público de la capital.Bautista explicó que llegaron a esta cifra después de hacer una revisión exhaustiva de todas las unidades, luego de que algunos trabajadores denunciaron que varias de ellas presentaban fallas y, pese a ello, eran usadas para la operación diaria.En la revisión que hizo el sindicato, encontraron autobuses que llevan más de un año fuera de servicio por falta de mantenimiento o daños que no han sido solucionados.Los trabajadores aseguran que localizaron unidades con entre cuatro y 20 años de antigüedad que están fuera de servicio por "falta de voluntad administrativa", ya que no hay programa operativo que se implemente año con año.Incluso, el representante sindical aseguró ante el medio local que la magnitud del descuido es tal que hay refacciones compradas que no se han utilizado, y llevan tiempo almacenadas porque no se han repartido.En las algunas de las instalaciones donde se resguardan las unidades de la RTP se encontraron vehículos con fallas en los neumáticos y algunas con falta de refacciones, lo que ha derivado que se busquen piezas de otras unidades.Las anomalías más frecuentes son las fallas en los sistemas de inyección, electrónico y de dirección, así como daños en los depósitos de urea (líquido para reducir la emisión de contaminantes), una situación que ya se le había notificado al director general de la RTP, Daniel Arcos.La RTP sostiene que, actualmente, 700 unidades se encuentran en operación cotidiana y el resto está fuera de servicio para recibir procesos de mantenimiento mayor especializado.En enero de 2025, se anunció una inversión de 10 millones de pesos (555.555 dólares) para la rehabilitación y actualización de cromática de 721 unidades de la RTP de modelos de entre 2009 y 2017.

