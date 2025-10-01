Mundo
Ciudad de México sigue apostando por el Cablebús: ¿cuántas líneas nuevas tendrá y dónde estarán?
Ciudad de México sigue apostando por el Cablebús: ¿cuántas líneas nuevas tendrá y dónde estarán?
El gobierno de la Ciudad de México apostará 5.500 millones de pesos (305 millones de dólares) para la construcción de tres líneas de Cablebús (teleférico) que...
El secretario de Obras y Servicios de la capital mexicana, Raúl Basulto Luviano, destacó que estas inversiones son importantes ya que, al reducir los minutos que destinan las personas para transportarse y permitirles usar ese tiempo para cuestiones personales, "les cambia la vida"."Vamos a continuar con este sistema de movilidad eficiente que va a permitir atender a otras poblaciones que viven principalmente en la periferia. Así que estamos arrancando en las próximas semanas tres líneas nuevas", destacó Basulto Luviano.Las nuevas líneas de Cablebús que se sumarán a las tres ya existentes ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero (norte), Iztapalapa (oriente), así como el Bosque de Chapultepec, beneficiarán a 288.000 habitantes que viven en 133 colonias, aseguró el funcionario capitalino.¿Dónde estarán las nuevas líneas de Cablebús?La línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México correrá de Tlalpan a Coyoacán, en el sur de la urbe, con una longitud de cerca de 11,3 kilómetros, que tendrán un total de ocho estaciones.Esta línea contará con 390 cabinas que tendrán la capacidad de transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, en un recorrido estimado de 45 minutos.La Línea 5 conectará las alcaldías de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón (sur-poniente), a través de 11 estaciones que estarán repartidas a lo largo de 11 estaciones.Según las autoridades capitalinas, esta línea contará con 500 cabinas y permitirá el transporte de 3.000 pasajeros por hora, lo que estiman beneficiará a 137.000 habitantes de 61 colonias ubicadas en esta zona.En lo que se refiere a la Línea 6, el gobierno capitalino indicó que correrá de Milpa Alta a Tláhuac (suroriente) y tendrá siete estaciones que abarcarán un total de 12,3 kilómetros, una de ellas conectará directamente con la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro.A diferencia de las otras líneas, esta tendrá 270 cabinas que transportarán a 2.000 pasajeros por hora en cada sentido.Aunque no hay una fecha exacta para su inauguración, se espera que las líneas estén listas antes del final de esta administración.
Ciudad de México sigue apostando por el Cablebús: ¿cuántas líneas nuevas tendrá y dónde estarán?

11:00 GMT 01.10.2025
El gobierno de la Ciudad de México apostará 5.500 millones de pesos (305 millones de dólares) para la construcción de tres líneas de Cablebús (teleférico) que beneficiarán a casi 300.000 habitantes.
El secretario de Obras y Servicios de la capital mexicana, Raúl Basulto Luviano, destacó que estas inversiones son importantes ya que, al reducir los minutos que destinan las personas para transportarse y permitirles usar ese tiempo para cuestiones personales, "les cambia la vida".
"Vamos a continuar con este sistema de movilidad eficiente que va a permitir atender a otras poblaciones que viven principalmente en la periferia. Así que estamos arrancando en las próximas semanas tres líneas nuevas", destacó Basulto Luviano.
Las nuevas líneas de Cablebús que se sumarán a las tres ya existentes ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero (norte), Iztapalapa (oriente), así como el Bosque de Chapultepec, beneficiarán a 288.000 habitantes que viven en 133 colonias, aseguró el funcionario capitalino.
¿Dónde estarán las nuevas líneas de Cablebús?

La línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México correrá de Tlalpan a Coyoacán, en el sur de la urbe, con una longitud de cerca de 11,3 kilómetros, que tendrán un total de ocho estaciones.
Esta línea contará con 390 cabinas que tendrán la capacidad de transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, en un recorrido estimado de 45 minutos.
La Línea 5 conectará las alcaldías de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón (sur-poniente), a través de 11 estaciones que estarán repartidas a lo largo de 11 estaciones.
Según las autoridades capitalinas, esta línea contará con 500 cabinas y permitirá el transporte de 3.000 pasajeros por hora, lo que estiman beneficiará a 137.000 habitantes de 61 colonias ubicadas en esta zona.
En lo que se refiere a la Línea 6, el gobierno capitalino indicó que correrá de Milpa Alta a Tláhuac (suroriente) y tendrá siete estaciones que abarcarán un total de 12,3 kilómetros, una de ellas conectará directamente con la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro.
A diferencia de las otras líneas, esta tendrá 270 cabinas que transportarán a 2.000 pasajeros por hora en cada sentido.
Aunque no hay una fecha exacta para su inauguración, se espera que las líneas estén listas antes del final de esta administración.
