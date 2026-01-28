https://noticiaslatam.lat/20260128/regularizacion-express-de-inmigrantes-en-espana-invasion-para-unos-derechos-basicos-para-otros-1170809211.html

Regularización exprés de inmigrantes en España: "invasión" para unos, "derechos básicos" para otros

28.01.2026

Un acuerdo en materia migratoria entre la formación Podemos y el gobernante Partido Socialista permitirá la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación ilegal en España. Contemplada en un Real Decreto-ley aprobado el 27 de enero en Consejo de Ministros, la iniciativa no necesitará la aprobación del Parlamento para cobrar vigencia.La medida responde favorablemente a una iniciativa legislativa popular (ILP) del colectivo ¡Regularización Ya!, que recopiló más de 700.000 firmas por todo el país a lo largo de seis años para llevarla a efecto. Se busca "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad que existe en nuestras calles", explicó Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.El cómputo también incluirá a los solicitantes de asilo y sus hijos menores de edad. La autorización inicial tendrá un año de vigencia y supondrá un permiso de residencia y trabajo. Vencido el plazo, los inmigrantes regularizados habrán de solicitar un permiso ordinario contemplado en el reglamento de extranjería.Aunque el Gobierno calcula en medio millón el número de inmigrantes que regularizarán su situación, un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) eleva la cifra de personas residentes en España en situación administrativa irregular hasta 840.000 a fecha de 1 de enero de 2025. El 91% de este contingente lo componen naturales de países latinoamericanos, entre los que destacan, por este orden, Colombia, Perú y Honduras.Recordamos que distintos gobiernos españoles han impulsado varias regularizaciones masivas desde los años 80. Cuatro de ellas fueron protagonizadas por el Partido Socialista (en 1986, 1991, 1996 y 2005) y dos por el Partido Popular (2000 y 2001). El actual Ejecutivo defiende la llegada de trabajadores migrantes dentro de una economía circular. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de octubre de 2025, la población de España asciende a 49,4 millones de personas. De ellas, 9,8 millones nacieron en el extranjero, si bien 2,7 ya cuentan con la nacionalidad española.Reacciones políticasSe da la circunstancia de que la toma en consideración de la ILP se registró en el Parlamento español en 2020 con 310 votos favorables y solo 33 en contra. La vulnerabilidad de las personas en situación irregular durante el confinamiento por la pandemia se había evidenciado de forma clara. Pero la falta de acuerdo en torno a los requisitos de la iniciativa bloqueó su tramitación en la cámara.El Partido Popular (PP), cuyos diputados votaron a favor de la ILP en 2020, ahora es contrario a ella. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, escribió en su cuenta personal en X que con esta regularización masiva, el Gobierno de Pedro Sánchez busca "desviar la atención" de los accidentes ferroviarios en el país, "aumentar el efecto llamada" y "desbordar los servicios públicos". "En la España socialista, la ilegalidad se premia", añadió. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró en la misma red social y en varias declaraciones a los medios que Sánchez "odia" a su pueblo y "quiere sustituirlo". "Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", sostuvo."En realidad, se normaliza y regulariza lo que ya existe: un mercado de trabajo segmentado en el que la peor parte la llevan los trabajadores inmigrantes con sueldos muy bajos", sostiene Daniel Albarracín, profesor del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US), que en conversación con Sputnik califica la medida de "positiva y de alivio".Sobre la creación de un "efecto llamada", este economista afirma que sus causas no radican exactamente en las regularizaciones masivas. "Si la gente viene a países más desarrollados es porque la economía de estos países desarrollados genera condiciones de subdesarrollo en los países del sur global", explica, para añadir a continuación que si los flujos migratorios resultan excesivos, "lo que hay que hacer son políticas de desarrollo en el país de origen y, sobre todo, quitarle el pie del cuello a dichas economías".A su juicio, no cabe inferir que con la regularización la economía española se aboque al desastre y los servicios públicos al colapso, dado que los inmigrantes ilegales tienen acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios municipales presentando un documento de identidad y un certificado de empadronamiento. "Ahora podrán firmar un contrato laboral, percibir el salario mínimo, cumplir solo las horas estipuladas y salir de la economía sumergida", explica Seixo.¿Más empleo y más dinero para armas?También el día 27, el INE publicó los datos del desempleo. En 2025 se observó una disminución del 1% y la tasa de paro durante el último trimestre fue del 9,93%. España desciende de la cota del 10% por primera vez en 17 años y ya no es líder de desempleo de la UE, posición que ya ocupa Finlandia (10,6%, según datos de Eurostat con ajuste estacional), luego de trastocar sus relaciones comerciales con Rusia e incurrir en un gasto militar cercano al 3% del PIB y comprometido al 5% antes de 2032.Pese a que España es reticente a aumentar el presupuesto militar al nivel que dicta EEUU, cabe plantearse si la regularización de inmigrantes aliviará ese gasto, dado que el Estado podrá recabar más dinero por la vía fiscal. Los presupuestos generales del Estado están bloqueados desde 2023 y el acuerdo del PSOE con Podemos en materia migratoria tal vez podría granjear el apoyo de este partido a unas nuevas cuentas, que ya contemplarían el incremento del gasto en defensa"De momento, la regularización está más vinculada a que se apoye el traspaso de competencias sobre inmigración a Cataluña y así contentar a [los independentistas] ERC y Junts", recuerda Albarracín, que no detecta un próximo pacto presupuestario, pero que advierte que Podemos "se equivocaría" si prestara su apoyo a un texto donde "todo se empaquetara en ese sentido".En cualquier caso, a falta de nuevos presupuestos, el gasto en defensa ascendió en 2025 a casi 34.000 millones de euros, como repuso Pedro Sánchez ante el señalamiento de Donald Trump. Ante el congelamiento presupuestario, buena parte de ellos fueron ratificados por la vía extraordinaria en Consejo de Ministros.

