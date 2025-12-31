https://noticiaslatam.lat/20251231/nova-andino-la-ultima-apuesta-de-boric-para-consolidar-a-chile-como-potencia-del-litio-1169936086.html

Nova Andino, la última apuesta de Boric para consolidar a Chile como potencia del litio

Nova Andino, la última apuesta de Boric para consolidar a Chile como potencia del litio

Con la creación de una nueva empresa llamada Nova Andino, Chile pretende consolidarse como el primer productor de litio del mundo hacia 2060

La puesta en práctica de la Estrategia Nacional del Litio fue uno de los anuncios más importantes de la gestión de Gabriel Boric como presidente de Chile y, a más de dos años de su anuncio en cadena nacional, el mandatario encabezó la concreción de uno de sus pilares: la creación de la empresa público-privada que permitirá la participación estatal en la industria del mineral."Se trata de la constitución de Nova Andino Litio, sociedad conjunta entre Codelco y SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama, con participación de mayoría estatal y proyección hasta el 2060", destacó Boric a través de su cuenta de X.En efecto, la nueva empresa estará conformada por la estatal cuprífera Codelco, que tendrá el 50% más una de las acciones, y la empresa privada SQM (Sociedad Química y Minera de Chile, también conocida como Soquimich). El acuerdo alcanzado divide la operación de la nueva compañía en dos períodos: el primero que irá hasta 2030 y en el que la administración estará a cargo de SQM y un segundo, entre 2031 y 2060, en el que la gestiónquedará en manos de Codelco.Las perspectivas del Gobierno chileno son por demás optimistas. Según la Administración Boric, el funcionamiento de la nueva empresa convertirá a Chile "en el primer productor global" de litio, una carrera que actualmente tiene al país sudamericano en segundo lugar detrás de Australia.La asociación entre SQM y Codelco prevé, en ese sentido, incrementar en 300.000 toneladas la producción actual de carbonato de litio de Chile durante el período 2025-2030 y otras 300.000 entre 2031 y 2060, lo que podría duplicar la producción actual a nivel nacional.El experto recordó que, de acuerdo a estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, el país sudamericano "concentra cerca de un tercio de las reservas mundiales" de litio, lo que lo coloca en una posición de privilegio en el mercado internacional y "permite pensar en una producción de largo plazo, incluso hasta 2060".A partir de las reservas y el potencial específico del Salar de Atacama, Álvarez Huencho consideró que Nova Andina podría tener "un poder de mercado consolidado en una industria poco competitiva", lo que le daría a la nueva compañía público-privada buenas perspectivas hacia futuro.Consultado por este medio, el director del Centro de Minería de la Universidad Católica de Valparaíso, Jaime Morales, recordó que el de Atacama "es uno de los salares más ricos en litio y de mejor calidad debido a su baja cantidad de magnesio en su salmuera", además de contener las mayores reservas de litio del mundo, con 9,3 millones de toneladas métricas del mineral.La participación del Estado en el negocioMás allá de la distribución de acciones en partes casi iguales, el Gobierno chileno asegura que el Estado saldrá beneficiado del negocio.Para Álvarez Huencho, el modelo planteado detrás de la nueva asociación es "parecido al de otras potencias mineras y energéticas" como China Shenhua Energy o NMDC Limited de India que, a pesar de tratarse de empresas estatales, cotizan en bolsa de valores.Sin embargo, no todos tienen una visión tan optimista del acuerdo. Para la economista chilena Marcela Vera, con la creación de Nova Andino el Gobierno chileno perdió la oportunidad de quedarse con el 100% de la producción de litio en Atacama.En diálogo con Sputnik, Vera recordó que el contrato ya existente entre el Estado chileno y SQM para la producción de litio en el salar de Atacama vencía originalmente en 2030, por lo que el país sudamericano podría haber esperado hasta ese momento para recuperar el control del yacimiento.Para Vera, el 50% de participación celebrado por el Gobierno es pequeño "comparado con la alternativa" que podría haberse seguido para participar de la totalidad de "un negocio millonario que además es estratégico a nivel global".¿Puede el Estado chileno producir litio?La economista descartó que el Estado chileno necesite la participación de SQM para explotar el litio, ya que la estatal Codelco "tiene más de 50 años de funcionamiento" y experiencia en la producción de cobre y que el Estado chileno también cuenta con los conocimientos generados por la explotación actual de SQM en Atacama.Además, remarcó la experta, la extracción de litio en Atacama no requiere una infraestructura demasiado compleja, ya que se basa en la evaporación, técnica que permite separar la salmuera del concentrado de litio con el que luego se convierte en carbonato de litio.Vera consideró que, con el acuerdo con SQM, el Gobierno chileno "está cediendo la soberanía nacional y uno de los dos recursos más importantes del país" a una empresa que, recordó, fue investigada por la Justicia chilena por el financiamiento ilegal de campañas políticas en una causa que dejó 10 condenados y más de 130 imputados con medidas alternativas.En ese sentido, advirtió que el fantasma de la corrupción aparece detrás de este nuevo acuerdo entre el Estado chileno y SQM, al que calificó directamente como "un robo significativo" que, por la magnitud del negocio, "puede incidir en el futuro del desarrollo del país".Para Morales, que el Estado chileno se abocara en solitario a la extracción, producción y comercialización del litio "era muy arriesgado", por lo que la asociación con SQM constituye "una decisión acertada".La asociación público-privada: ¿buena o mala idea?En cualquier caso, la economista sostuvo que las asociaciones público-privadas como la escogida para Nova Andino no son la mejor opción para proyectos como la producción de litio en Chile. "El modelo de asociación público-privada tiene sentido sólo en espacios que no son estratégicos para un país. De lo contrario es ceder las rentas del principal bien de un país a una familia o grupo empresario, cuando debería ser de millones de familias", argumentó.Para Álvarez Huencho, en contraste, este modelo sí "aparece como el camino más razonable, ya que combina conocimiento técnico y eficiencia productiva con una mayor captura de rentas para el Estado".Álvarez Huencho consideró que, incluso si el Estado chileno hubiera decidido hacer una licitación abierta en lugar de adjudicarlo directamente, "es altamente probable" que la empresa SQM hubiese resultado ganadora como consecuencia de "sus ventajas técnicas y operativas".

