Perú concluye el año con cifra récord de homicidios

Al cierre de 2025, Perú registra 2.213 delitos contra la vida, con un promedio de 6,07 homicidios diarios

"La cantidad de asesinatos en este año supera a la de todos los años registrados desde el 2017", resalta el medio. En aquel entonces, el país andino concluyó el año con 678 homicidios. En 2018, registró 927. Para 2019, el dato se disparó a 1.139. En 2020 hubo una ligera caída, al posicionarse en 1.018. En 2021, la cifra fue de 1.416 y, en 2022, llegó a 1.539. Para 2023, el dato fue de 1.511, mientras que, en 2024, 2.083 personas fueron asesinadas. A decir del exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, las cifras dan cuenta de la aceleración marcada de la violencia. Sin embargo, desde que asumió el presidente José Jerí, el mapa de la violencia es igual de preocupante, ya que en los primeros 80 días de su mandato, el registro de homicidios incrementó en 444 casos, o sea, 5,55 casos por día, indica el medio.En diálogo con La República, el analista de datos Juan Carbajal indicó que cerca del 80% de los asesinatos fueron perpetrados con proyectil de arma de fuego. Tan solo el 12 de diciembre, relata el medio, sicarios asesinaron a dos hermanos cuando salían de una vivienda rumbo a su trabajo en el sector de la construcción civil.Además, en lo que va de la gestión actual, hay 57 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. No obstante, fueron clasificadas como "ignoradas", lo que quiere decir que no tienen una clasificación de tipo de muerte.

