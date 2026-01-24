https://noticiaslatam.lat/20260124/argentina-gana-mas-con-menos-carne-las-ganancias-por-exportaciones-baten-record-en-2025-1170682684.html

Argentina gana más con menos carne: las ganancias por exportaciones baten récord en 2025

Argentina cerró el 2025 con ingresos récord en exportaciones de carne tras crecer un 28,1% interanual. El alza de los precios internacionales logró compensar... 24.01.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con cifras del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el país obtuvo más de 3.808 millones de dólares por ventas externas de carne el año pasado, frente a los 2.972 millones de dólares registrados en 2024. El Consorcio ABC, que agrupa a empresas exportadoras, reportó incluso un monto mayor, de 3.884 millones de dólares, pese a una reducción del volumen embarcado.El desempeño estuvo marcado por un aumento del precio promedio por tonelada exportada, que se incrementó 38,1% interanual. Mientras las exportaciones en toneladas cayeron alrededor de 7%, los valores internacionales superaron los 5.400 dólares por tonelada, frente a menos de 4.000 dólares un año antes.La mejora de los ingresos también respondió a una reconfiguración de los destinos de exportación. China redujo su participación relativa, mientras que mercados de mayor valor agregado como Estados Unidos, la Unión Europea e Israel incrementaron sus compras y pagaron precios significativamente más altos por cortes de calidad. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, explicó que durante 2025 se obtuvieron precios FOB superiores a los promedios históricos en mercados clave, como la Unión Europea bajo la cuota Hilton y Estados Unidos, donde se fortaleció la demanda de cortes premium.Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero, señaló que el precio promedio por tonelada sin hueso aumentó hasta 45% interanual, impulsado por un desbalance global entre oferta y demanda. Este escenario elevó los valores del ganado en dólares y consolidó un ciclo de retención que limitará la oferta exportable en el corto plazo.Según proyecciones del sector y de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el escenario para 2026 apunta a precios firmes y volúmenes ajustados, en un contexto internacional que sigue premiando la calidad, la trazabilidad y la carne proveniente de mercados con restricciones de oferta.

