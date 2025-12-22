https://noticiaslatam.lat/20251222/escasez-de-ganado-en-eeuu-podria-causar-cierre-de-plantas-en-el-pais-segun-medio-1169667762.html

Escasez de ganado en EEUU podría causar cierre de plantas en el país, según medio

Escasez de ganado en EEUU podría causar cierre de plantas en el país, según medio

22.12.2025

De acuerdo con Bloomberg, ello ha provocado afectaciones severas en las distintas empresas procesadoras de carne de EEUU.Además, esto se ha reflejado en un aumento de precios que podría ser irreversible si el problema no se soluciona pronto, reconoció la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el mes pasado, en entrevista para CNN.De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EEUU correspondiente al mes de noviembre, el ganado en corrales de engorda es 11% más bajo que el del año anterior, lo que mantiene el dato negativo de octubre, periodo en el que suele haber más ganado.Hasta el 1 de diciembre, los inventarios generales del ganado en corrales de engorda eran 2,1% menores a los del año pasado.En este contexto, la empresa Tyson Foods, el mayor envasador de carne de EEUU, anunció el mes pasado que, ante el panorama complejo que enfrenta la industria, cerraría una planta de carne en Nebraska y reduciría las operaciones de sus instalaciones en Texas.Según el especialista en el tema, Hyrum Egbert, en los últimos 18 meses han cerrado varias plantas regionales y otra nacional, siendo las que se ubican en el sur las más afectadas por su dependencia al ganado que se importaba desde México.Ante la carestía, los procesadores de carne han incrementado sus precios, por lo que el Gobierno de EEUU anunció que eliminaría los aranceles a las importaciones cárnicas de Brasil, con lo cual se espera que suban hasta un 15%.Sin embargo, esto no parece ser una solución que atienda por completo la crisis, ya que Brasil solo aporta cerca del 17% de las importaciones, sin mencionar que con esta medida no se sustituiría la importación de ganado vivo, con el cual se producen otro tipo de cortes que no se mezclan con ganado estadounidense para hacer carne molida.Los ganaderos apostaron por elevar los cuidados del ganado mexicano que alcanzaron a importar, pero los especialistas estiman que no durará más allá del primer trimestre del 2026, por lo cual hicieron un llamado a reactivar las importaciones mexicanas.

