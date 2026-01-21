https://noticiaslatam.lat/20260121/apoyo-politico-a-milei-el-fmi-preve-que-la-economia-argentina-crecera-el-doble-que-la-region-en-1170567938.html

¿Apoyo político a Milei? El FMI prevé que la economía argentina crecerá el doble que la región en 2026

¿Apoyo político a Milei? El FMI prevé que la economía argentina crecerá el doble que la región en 2026

Sputnik Mundo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía argentina crecerá 4% en 2026, un valor que superaría considerablemente al promedio global... 21.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-21T04:35+0000

2026-01-21T04:35+0000

2026-01-21T04:35+0000

américa latina

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

javier milei

buenos aires

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/02/1165088692_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f862d503952bed9140861bad2a2bac6b.jpg

De acuerdo con el informe titulado Panorama Económico Mundial, el país sudamericano se posicionaría como la 11° economía de mayor expansión entre las 30 analizadas por el organismo. En la comparación regional, el crecimiento proyectado para el país supera al de Brasil, estimado en 2,5%, y al de México, con una expansión prevista de 1,5%, en un contexto de desaceleración a nivel internacional.El FMI explicó que la mejora del desempeño argentino se apoya en la estabilización macroeconómica tras la recesión previa, la corrección de desequilibrios fiscales y monetarios y un efecto de recuperación posterior al fuerte ajuste aplicado durante el primer tramo del programa económico impulsado por el Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei desde su asunción en 2023. No obstante, el organismo advirtió que el escenario continúa sujeto a riesgos sociales y políticos.La proyección se conoce en un contexto de relación marcadamente fluida entre el organismo y Buenos Aires. En abril de 2025, el directorio del FMI aprobó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares con un plazo de 48 meses, uno de los programas más relevantes otorgados a Argentina —principal deudor de la historia del organismo— en los últimos años.Ese acuerdo incluyó un desembolso inicial cercano a los 12.000 millones, al que se sumó un segundo giro de otros 2.000 millones tras la aprobación de la primera revisión del programa. Con esos fondos, el Ejecutivo local propuso destinados a sostener la estabilización macroeconómica y, sobre todo, evitar saltos en el mercado cambiarios, utilizando al dólar como ancla central para contener la inflación, considerado el principal problema de la economía argentina en la última década.Uno de los puntos centrales del programa es la acumulación de reservas internacionales, meta adeudada por el Gobierno de Milei desde su asunción, dado que priorizó el control del dólar por sobre el robustecimiento de las divisas en el Banco Central.El FMI reconoció que, tras un inicio complejo, la dinámica comenzó a mostrar un ritmo más favorable y destacó que las condiciones de mercado ofrecen una oportunidad para fortalecer las reservas durante 2026, instancia central para el pago de intereses al propio organismo.No obstante, el Fondo aclaró que el crecimiento proyectado no implica mejoras automáticas en el ingreso real ni en el empleo, dos de los capítulos más sensibles de la vida pública argentina, en medio de una caída tanto de la producción industrial como del consumo interno.La mirada optimista"Es un informe importantísimo, porque [muestra] a Argentina como uno de los países que más crecería en la región", celebró en diálogo con Sputnik el economista Eduardo Jacobs. Según el experto, el estudio desempeña un rol clave como señal externa. "Eso siempre es un formador de expectativas", afirmó, y remarcó que, mientras en el plano interno predominan visiones cautas sobre la sostenibilidad del programa económico, "en el exterior hay una mirada más optimista que compensa".Para el investigador, incluso la estimación del organismo podría ser superada. "Yo creo que va a crecer más que eso, quizás cerca del 5%", esgrimió, al comparar el escenario actual con el desempeño reciente de la economía y el moderado control sobre la inflación.Jacobs rechazó la idea de que el informe fuera un gesto amable hacia Milei. "Estos son reportes técnicos que no pasan por ese lado", apuntó, y agregó que, de existir un respaldo político explícito, "ya hubieran forzado un mejor desempeño en el Riesgo País", en referencia al índice confeccionado por el banco JP Morgan para medir la sobretasa que deben pagar bonos soberanos argentinos respecto a los estadounidenses, en virtud del riesgo de default."El día que Argentina baje el Riesgo País a un nivel más aceptable, va a poder refinanciar su deuda como el resto del mundo. Ojalá lleguemos a ese punto en 2026, sería un éxito muy grande", acotó el especialista.El respaldo implícitoEl diagnóstico dista de ser unánime. Consultada por Sputnik, la economista Noemí Brenta, mencionó que "estos gestos grandes del Fondo Monetario con Gobiernos afines como el de Milei siempre fueron políticos". Para la investigadora y docente, la razón detrás de la auspiciosa proyección es práctica: "si estimaran un crecimiento más bajo, no habría margen para devolver la deuda", explicó. La experta fue tajante: "el 4% es un dibujo para contentar a los mercados".La economista comparó la proyección del FMI con las estimaciones del propio Gobierno reflejadas en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso en diciembre. Uno de los puntos más críticos, según Brenta, es la acumulación de divisas, eje central de la preocupación del organismo. "La formación de reservas para pagar la deuda me parece que va a ser imposible, porque los vencimientos en moneda extranjera superan los 19.000 millones de dólares este año, y no vamos a acumular esa cifra. Además, el comercio exterior proyectado no permitiría generar el superávit necesario", apuntó."Con importaciones creciendo más que las exportaciones, el resultado comercial no mejora”, advirtió la experta. En ese escenario, Brenta anticipa que el ajuste deberá profundizar para cumplir con el FMI. "Se necesitará un superávit fiscal todavía mayor al aprobado, y eso significa menos actividad económica y, por ende, menos crecimiento. Está claro que es un gesto más que una estimación técnica", resaltó.

https://noticiaslatam.lat/20260120/expectativa-por-milei-en-davos-1170554608.html

https://noticiaslatam.lat/20260121/1170568813.html

https://noticiaslatam.lat/20260116/milei-profundiza-la-apertura-comercial-en-argentina-mientras-cae-la-industria-1170420697.html

https://noticiaslatam.lat/20251224/milei-buscaria-reducir-la-dependencia-hacia-wall-street-para-robustecer-el-perfil-crediticio-de-1169732963.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, fondo monetario internacional (fmi), javier milei, buenos aires, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas