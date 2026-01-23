https://noticiaslatam.lat/20260123/los-operativos-del-ice-en-minnesota-enardecen-la-crisis-y-polarizacion-social-en-eeuu-1170642005.html

Los operativos del ICE en Minnesota enardecen la crisis y polarización social en EEUU

Los operativos del ICE en Minnesota enardecen la crisis y polarización social en EEUU

Sputnik Mundo

En Minnesota, el Gobierno de Estados Unidos enfrenta dificultades para sostener la narrativa de la lucha contra la inmigración irregular ante los arrestos en... 23.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-23T03:15+0000

2026-01-23T03:15+0000

2026-01-23T03:15+0000

internacional

eeuu

minnesota

chicago

ice

kristi noem

sociedad

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170643014_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e20c9656f4320a77c331f97639d5226b.jpg

Las redadas migratorias emprendidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis han generado respuestas cada vez más drásticas de la población local y hasta causaron el resurgimiento de grupos de autodefensa.El 18 de enero, las imágenes recorrieron el mundo: un hombre con un lanzador de fuegos artificiales confrontando al ICE, mientras manifestantes ingresaban a una iglesia de St. Paul, para reclamar al párroco su presunta colusión con los agentes fronterizos, un hecho que ya es investigado por el Departamento de Justicia.Más tarde, un video de un medio independiente mostró a un vecino con un rifle esperando a los agentes del ICE, una escena que no se había visto en las confrontaciones contra el ICE realizadas en Chicago e incluso en Los Ángeles, ciudad que captó la atención mundial en junio de 2025 ante el nivel de inobediencia de sus ciudadanos contra las deportaciones masivas.Medios han registrado que, a pesar de las amenazas cada vez más fuertes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los estadounidenses han comenzado a organizarse: grupos virtuales donde, además de dar aviso de posibles operativos en sus respectivas ciudades, también se comparten consejos para resistirse ante los arrestos.Respalda DHS acciones de ICE Los operativos realizados en Minneapolis han sido particularmente un punto de inflexión para la resistencia ciudadana contra el ICE. La población no solo ha comenzado a organizar guardias civiles en puntos con alta incidencia de personas latinas (como el Mercado Central), sino que ha llamado abiertamente a la confrontación de los agentes, sobre todo después del asesinato de Renee Nicole Good por parte de uno de los agentes fronterizos, un hecho que ha desatado protestas a nivel nacional.Al margen de las reacciones de los operativos del ICE, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, ha defendido la actuación de los agentes. Sobre el caso particular de Good, la funcionaria federal sostuvo que las fuerzas de seguridad respondieron en legítima defensa y calificó el hecho como "terrorismo doméstico" impulsado por los gobiernos de ciudades santuario.Ante las críticas que ha recibido el ICE por las detenciones a ciudadanos estadounidenses, Noem aseguró que sus agentes "trabajan todos los días para proteger a su población, y lo seguirán haciendo porque creen en la impartición de justicia"."El alcalde y el gobernador han permitido que este tipo de violencia se perpetúe a lo largo de Minneapolis. Por eso hay personas inocentes afectadas a lo largo de la ciudad", aseveró la secretaria.Ya no es solo un tema migratorioEspecialistas consultadas por este medio subrayan que la respuesta ciudadana en Minnesota ante los operativos del ICE se ha enardecido porque ha quedado en evidencia que el objetivo dejó de ser la migración.La investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Estefanía Cruz, señala que dejó de ser funcional la narrativa respecto a que, muchos problemas de EEUU, tienen su origen en la migración irregular y la población se ha dado cuenta que "estas fuerzas punitivas están causando daños a los estadounidenses", al menos en estas ciudades.Según datos del DHS, en el primer año de Gobierno de Donald Trump se han registrado, a nivel nacional, un promedio de 9.000 detenciones migratorias mensuales. Tan solo en Minneapolis, desde que inició el operativo Metro Surge a finales de diciembre, las autoridades sostienen que han realizado hasta 10.000 detenciones.Sin embargo, organismos civiles como el Consejo de Inmigración de EEUU advierten que durante 2025 los arrestos de personas sin antecedentes penales aumentaron 2.450% debido a redadas masivas y aleatorias e, incluso, por las que se realizan en audiencias relacionadas con el status migratorio de una persona.La doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Universidad de Sussex, Ariadna Estévez, expone que en Minnesota se vive una "guerra interna", que incluso calificaría como el inicio de la formación de un conflicto local que forma parte de un reordenamiento mundial, el proceso que pone en entredicho el derecho y los sistemas legales como vías de protección ciudadana.Las propias fuerzas de seguridad en Minneapolis han alertado sobre las transgresiones a los marcos normativos y derechos por parte del ICE. El jefe de la Policía de Brooklyn Park, Mark Burkley, denunció en conferencia de prensa que agentes en activo han denunciado como han sido víctimas de detenciones por parte de los agentes fronterizos, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, durante sus días de descanso, en lo que calificó como una persecución guiada únicamente por cuestiones raciales."Me gustaría decir que esto solo es un hecho aislado. De hecho, muchos de los jefes que están detrás de mí han tenido incidentes similares con sus oficiales que están en descanso", declaró Burkley al relatar el caso de un oficial de Brooklyn Park detenido por el ICE.Aunque la DHS no se ha pronunciado en específico por estas denuncias, Noem aseguró que el ICE ha respetado los marcos normativos legales correspondientes para ejercer sus funciones, en alusión a la orden de un juez que pidió frenar los arrestos de conductores o personas que activamente no impidan los arrestos."Solo usamos agentes químicos cuando la violencia ocurre y se está perpetuando y necesitas establecer la ley y el orden para proteger a las personas. La orden del juez no ha cambiado en nada la forma en la que estamos operando, porque básicamente nos están pidiendo hacer lo que ya estábamos haciendo", declaró en conferencia de prensa.La tensión no desapareceráLas expertas afirman que la crisis social que se vive en Minnesota continuará, ya que estiman que la política migratoria se mantendrá intacta en lo que resta del mandato de la actual Administración.Sobre este punto, Cruz menciona que estas resistencias violentas son parte de las batallas culturales que se viven en Washington."Yo creo que durante muchos años se ha hablado mucho de la resistencia civil pacífica de personas que se ponían en enfrente de los autobuses evitando que se deportaran personas, que hacían huelgas de hambre para que sus familiares no fueran deportados, pero ante circunstancias desesperadas, yo creo que también se dan medidas desesperadas", opina.De igual manera, Estévez acota que estamos viviendo apenas "el ojo del huracán" de la crisis social estadounidense y coincide en que la violencia solo se incrementará.

https://noticiaslatam.lat/20260120/un-ano-de-donald-trump-el-regreso-del-republicano-ha-sacudido-al-mundo-1170519574.html

https://noticiaslatam.lat/20260118/1170491356.html

https://noticiaslatam.lat/20260108/1170207215.html

https://noticiaslatam.lat/20260115/1170411389.html

eeuu

minnesota

chicago

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

eeuu, minnesota, chicago, ice, kristi noem, sociedad, seguridad, 💬 opinión y análisis