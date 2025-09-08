https://noticiaslatam.lat/20250908/el-grito-de-independencia-mexicano-se-ahoga-en-chicago-redadas-del-ice-frenan-festejos-patrios-1166250952.html

El Grito de Independencia mexicano se ahoga en Chicago: redadas del ICE frenan festejos patrios

En México, el día en el que se conmemora el inicio de la lucha por la Independencia se festeja a lo grande. Muchas familias se reúnen y, en las plazas... 08.09.2025, Sputnik Mundo

En el centro de la capital mexicana, quien encabeza el Poder Ejecutivo, hace un repique de campanas frente a miles de personas que se reúnen para conciertos masivos, previo a disfrutar de una amplia variedad de comida que se cocina por motivo de esta conmemoración.Popularmente se dice que es una noche en la que la población local se "disfraza" de mexicanos para celebrar a su país.A la par de estas festividades, cada 16 de septiembre, la Lotería Nacional hace un sorteo especial. Este año, al margen del complicado contexto bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el sorteo de este año será en beneficio de la población migrante en Estados Unidos, actualmente bajo el asedio de los agentes de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).El foco de esta operación, por ahora, se encuentra en Chicago, una ciudad que se prepara para las acciones contra la población migrante, anunciadas semanas atrás por el Gobierno de EEUU y cuya fuerza se vio claramente durante las primeras redadas realizadas en California, que fueron respondidas de manera frontal por la gente.Con este antecedente, la población mexicana que vive en dicha ciudad se prepara para realizar los festejos patrios en sus casas, sin los tradicionales festejos multitudinarios que, en este contexto, los ponen en riesgo.Ejemplo de ello fue la suspensión del evento El Grito Chicago, que tendría lugar entre el 13 y 14 de septiembre y cuya última edición convocó a más de 24.000 personas. Los organizadores anunciaron que, ante el riesgo de que el evento sea un blanco fácil del ICE, decidieron no llevarlo a cabo.Un huracán llamado ICELa Villita es una localidad ubicada al suroeste de Chicago. Se trata de un lugar cuya población parece haber hecho un homenaje a México. En sus calles, las personas pueden encontrar un sinfín de comida mexicana, desde los tacos hasta la barbacoa. Incluso, existen marcas de heladerías clásicas que se encuentran en todo el territorio mexicano y ponchos con la imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas y uno de los más populares del país.En los últimos días, la población ha llenado las tiendas para abastecerse de víveres como si esperaran la inminente llegada de un huracán. Al menos, esta es la percepción que deja la descripción que hace en entrevista para Sputnik, la directora ejecutiva de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (Fedecmi), Maggie Lugo, sobre cómo ha vivido La Villita el arribo de los agentes del ICE.Lugo es sincera con el sentir ante el contexto político actual: viven con pánico. Pero, ante ello, se han organizado para ir casa por casa para informar y educar a su comunidad, hacerles saber que tienen derechos y que existen voluntarios dispuestos a asesorarlos en caso de que los agentes migratorios toquen su puerta.Lugo cuenta que, a lo largo de Illinois, se han organizado grupos en diferentes comunidades que mantienen una comunicación constante entre sus miembros. La idea es tener una respuesta rápida ante detenciones y así evitar la ruptura de su comunidad, una especie de línea de emergencia. Voz a voz, esta comunidad se cuida.Por ello, la precaución marcará los festejos patrios de estos mexicanos en suelo estadounidense. La mayoría ha decidido celebrar la Independencia de la nación latinoamericana en privado, contrario a lo que ocurre en años anteriores, donde estas fechas son excusa para organizar festivales y eventos multitudinarios. Según la integrante de Casa Michoacán, al menos 17 eventos han sido suspendidos o pospuestos en los últimos días."Llevamos a México en el corazón y vivimos su cultura día a día, desde nuestras comidas, nuestras raíces, nuestros aprendizajes. Celebramos a México por lo alto desde la mejor postura que es comportándonos y llevando nuestro nombre como mexicanos muy alto. Ya habrá mejores tiempos", comenta Lugo.Presencia mexicana en EEUUIllinois, y principalmente Chicago, se ha convertido en una de las ciudades donde cada vez más mexicanos migran, fiel a la tradición de esta ciudad que se volvió el centro de reunión, en distintas generaciones, de población italiana, irlandesa y asiática.Chicago y Los Ángeles entran en la lista de ciudades santuario, lugares donde se protegen los derechos de los migrantes e, incluso, se prohíbe a la policía local colaborar con fuerzas federales para detenerlos por su estatus legal.Esto quiere decir que cerca del 16% de los 11 millones de mexicanos que se calcula viven en territorio estadounidense están en Illinois, de acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria de EEUU.Una ruptura más allá de lo visibleEn entrevista para Sputnik, el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomás Milton Muñoz Bravo, destaca que, ante esta presencia mexicana, las redadas migratorias en Chicago ya tienen repercusiones claras, como la ruptura del tejido social en aspectos como la suspensión de actividades culturales. Pero, a largo plazo, esto puede afectar el ámbito económico, ya que los empleadores dejarían de contratar a migrantes y ellos, a su vez, dejarían de buscar trabajo para no arriesgarse.Esto ya se ha visto en California en zonas de alta presencia latina como Santee Alley, ubicado en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, donde se reporta una baja de hasta el 45% de visitantes tras los operativos del ICE, debido a que muchos de los vendedores ya no salen a ofrecer sus productos.De seguir así, también se verían mermados los recursos que los migrantes envían a México y que, tan solo en 2024, representaron ingresos por concepto de remesas por más de 64.475 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).El académico describe a Chicago como una ciudad con una vieja tradición migratoria, pero distinta a la que se ve en diferentes ciudades de estados como California, donde surgieron movimientos políticos y culturales como el de los chicanos. En este sentido, vislumbra poco probable que se vea una confrontación con los agentes del ICE, pero sí protestas contra de las redadas.Una de ellas se realizó el 6 de septiembre. Fue convocada por diferentes organizaciones defensoras de migrantes. Miles de manifestantes respondieron al llamado que, en su mayoría, hicieron los hijos de los llamados dreamers, es decir, la generación de hijos de padres migrantes que nacieron en EEUU."Nos quieren callar y no nos pueden callar. Somos el motor económico de este país y constantemente se nos olvida", asegura Lugo.La estrategia del miedoSobre la actual política migratoria de EEUU, Muñoz Bravo opina que, si bien existe una visión contra la migración estructural en Estados Unidos, la actual Administración se caracteriza por hacer más pública y agresiva su persecución a los indocumentados, y optar por "estrategias de terror".En este sentido, el investigador de la UNAM señala que la estrategia del miedo iniciada por el Gobierno de EEUU no parece tener el resultado esperado en materia de deportación, pero esta situación podría cambiar en octubre cuando se liberen los recursos para control migratorio incluidos en la Grande y Hermosa Ley, que suman un total de 75.000 millones de dólares"Es preocupante que ahora ya va a tener los recursos y que, probablemente, en lo que resta del año y obviamente hasta septiembre [de 2026], sí tendrá la capacidad para aumentar la expulsión, no solamente la detención (...). [Podrá enviar] a los migrantes a sus naciones de origen o que, de nueva cuenta, porque se sigue haciendo, que aumente también la cantidad de personas de terceros países que están enviando hacia el Estado mexicano", advierte Muñoz Bravo.Para el especialista, la elección intermedia en el país norteamericano será clave para saber cuáles serán las afectaciones que tendrá a largo plazo la actual política migratoria. Sin embargo, advierte que la tendencia mundial antimigrante se consolida."Por desgracia, no solamente en EEUU, sino en diferentes partes del mundo, el tema migratorio se ha convertido en un tema electoral y mientras genere votos vamos a seguir observando este tipo de situaciones en post, precisamente, de victorias electorales", comenta.Ante la pregunta sobre qué espera sobre el futuro, la directora ejecutiva de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (Fedecmi) opina que "la mejor expectativa es no tener expectativas". Pese a ello, hace un llamado a sus connacionales para organizarse, informarse y ejercer su derecho al voto de una manera mucho más consciente que en la elección federal pasada, donde el sufragio latino fue clave para la victoria del Partido Republicano.En pocas palabras, Lugo apuesta por la organización civil para seguir aportando a la vida y la economía estadounidense (cifra mayor a 781.000 millones de dólares al PIB nacional), porque siente que están a tiempo para preparar un grito contundente en defensa de la migración."El miedo y la intimidación están ahí y nuestra reacción es proactiva, bajo una estructura de educación que, como buen migrante o mexicano en el exterior, sabemos muy bien cuál es el objetivo. Este es sostener a nuestros connacionales, [laborar] para nuestras comunidades, cumplir con las leyes de este país de la mejor manera posible. Vivimos con miedo, pero no actuamos con miedo", concluye.

