¿Cómo impactará en la economía estadounidense la mayor salida de inmigrantes en décadas?

De acuerdo con el estudio, la política migratoria implementada por la actual Administración ha provocado una notoria desaceleración de la migración neta hacia EEUU. El fenómeno, señala el Brookings Institution, se podría extender durante el 2026. Así, la presión demográfica a la baja derivada de la migración neta negativa tiene implicaciones importantes para la macroeconomía, indica el centro de investigación a tiempo de agregar que en los últimos años el crecimiento de la población en edad laboral nacida en Estados Unidos ha sido débil y casi todo el crecimiento de la fuerza laboral se ha derivado de los flujos migratorios. La migración en números En 2023, había 47,8 millones de inmigrantes residiendo en Estados Unidos, según datos de la última Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo retomados por Migration Policy Institute. De ellos, casi tres cuartas partes se encontraban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales o titulares de visas temporales. Así, los inmigrantes representaron el 14,3% de la población total estadounidense. De los 47,8 millones de migrantes residentes en EEUU, 10,9 millones son nacidos en México. India y China fueron los siguientes países de origen más importantes."La repercusión va directamente al PIB"Brookings Institution precisa que uno de los efectos directos que podría generar la desaceleración de la migración es la reducción del gasto en el consumo por parte de este sector poblacional. "Las reducciones en el gasto total de consumo derivadas del cambio en la política migratoria son significativas en términos de dólares. Estimamos que los factores que reducen el gasto de consumo de los inmigrantes resultan en una reducción de entre 40.000 y 60.000 millones de dólares en 2025 en comparación con 2024. En 2026, se proyecta una reducción adicional del gasto de consumo, de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares", detalla el estudio.En entrevista con Sputnik, Tomás Milton Muñoz Bravo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas migratorios, abundó que "la repercusión va directamente al Producto Interno Bruto" en sectores muy específicos como el de servicios, entre ellos el de la construcción y el de agricultura. EEUU, consideró el analista, no se encuentra en una situación estable ni de crecimiento en lo que a su economía respecta, pues ha disminuido la productividad y el consumo mientras la deuda del país norteamericano no da tregua. Con este escenario, dijo, desdeñar el importante papel que tienen las comunidades migrantes en EEUU podría acarrear consecuencias que la población resentirá en los próximos años. Un factor fundamental Irwing Rico Becerra, doctor en Relaciones Internacionales, señaló en diálogo con este medio que "la comunidad migrante es una fuerza de trabajo fundamental para el sistema productivo estadounidense". Un reporte del Centro de Estudios para la Migración (CMS, por sus siglas en inglés) señala que para crecer, la economía estadounidense seguirá necesitando trabajadores inmigrantes en ciertas industrias que sin la mano de obra de dicho sector poblacional enfrentarían una escasez."La Oficina de Estadísticas Laborales predice una escasez de aproximadamente 135.000 trabajadores de la salud para 2036 y, actualmente, los inmigrantes ocupan el 15,6% de los puestos de enfermería y el 28% de los de auxiliares de salud. El sector agrícola depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, con más del 25% de los trabajadores agrícolas y el 54,3% de los clasificadores y clasificadores de productos agrícolas", detalla el informe. Sin embargo, a pesar de su importancia, Rico Becerra destacó que la mayoría de los migrantes son explotados laboralmente, lo que "es conveniente para las propias lógicas de acumulación" del sistema estadounidense. Su aportación también es social y cultural Irwing Rico Becerra señaló que, además de su innegable aportación económica a los EEUU, los migrantes han sido forjadores de la identidad cultural estadounidense. El analista abundó que los procesos de expansión y de consolidación territorial de los Estados Unidos en buena medida dependieron de población migrante que llegaba a territorio estadounidense. "Por ejemplo, a construir los ferrocarriles, a poblar los nuevos territorios, etcétera. Entonces, hoy las grandes ciudades en los Estados Unidos tienen esta configuración multicultural que les da también una forma muy específica en términos espaciales y urbanos", dijo.

