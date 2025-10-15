La paz en Gaza tuvo un costo: estos son los números teñidos de sangre
La OMS pide a Israel parar su ofensiva en Gaza con hospitales ya "al borde del colapso"
Aunque el alto el fuego en la Franja de Gaza fue anunciado con bombo y platillo por EEUU y hasta el nombre de Donald Trump figuró entre los posibles ganadores del Nobel de la Paz 2025, la realidad es que se trata de un acuerdo que llegó muy tarde, debido al gran costo que tuvo esta guerra en términos humanitarios.
Millones de desplazados, decenas de miles de muertos y una incalculable cantidad de desaparecidos son las frías estadísticas para un pueblo palestino que, ahora, se enfrenta al inicio de una nueva vida ante la destrucción que dejó a su paso el Ejército israelí desde que comenzó su ofensiva en octubre de 2023, un hecho que varios actores internacionales califican como un "genocidio".
El recuento de las escalofriantes cifras
El número de las víctimas mortales de los ataques israelíes alcanzó 67.139 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.
1.219 civiles israelíes fueron asesinados por Hamás y 251 rehenes fueron tomados por el movimiento palestino, de acuerdo con el Gobierno de Israel.
Al menos 21.000 niños fueron asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y unos 40.500 resultaron heridos, de los cuales al menos 21.000 padecen actualmente alguna discapacidad, de acuerdo con Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
1,9 millones de residentes de Gaza tuvieron que desplazarse desde que comenzó la guerra, según la UNRWA.
El 84% del área total de la Franja de Gaza fue devastada, por lo cual se necesitan 70.000 millones de dólares para su reconstrucción, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El 85% de la infraestructura civil está completamente destruida: apartamentos, viviendas, carreteras, sistemas eléctricos y de agua, instalaciones comerciales, negocios, empresas y escuelas, indica la Autoridad Nacional Palestina.
Más de 400 trabajadores humanitarios fallecieron en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 debido a los incesantes bombardeos de Israel, según cifras de la ONU.
300.000 viviendas fueron completamente destruidas y otras 200.000 resultaron parcialmente dañadas por la ofensiva del país hebreo.
Asimismo, fueron destruidas 670 escuelas, 165 universidades e instituciones educativas, 38 hospitales y decenas de centros de salud, según Hamás.
460 personas —entre ellas 154 niños— murieron por desnutrición en Gaza, indicó el Ministerio de Salud local.
Más de 640.000 enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria debido al bloqueo israelí de la ayuda internacional humanitaria, de acuerdo con la FAO y la OMS.
21.700 millones de dólares otorgó EEUU a Israel en ayuda militar desde octubre de 2023, la cual fue aprobada tanto por las Administraciones Biden y Trump, según un informe reciente de la Universidad de Brown, que asegura que al menos el 10% de la población de la Franja de Gaza falleció durante el conflicto.
La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha advertido que la paz no estará asegurada hasta que Israel cese su política de apartheid contra el pueblo palestino: "Llamarlo 'paz' [a este acuerdo] es a la vez un insulto y una distracción. Todas las miradas puestas en Palestina: Israel debe hacer frente a la justicia, las sanciones, la desinversión y el boicot hasta que terminen la ocupación, el apartheid y el genocidio y se rindan cuentas por cada crimen".