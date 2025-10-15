https://noticiaslatam.lat/20251015/la-paz-en-gaza-tuvo-un-costo-estos-son-los-numeros-tenidos-de-sangre-1167552240.html

La paz en Gaza tuvo un costo: estos son los números teñidos de sangre

Aunque el alto el fuego en la Franja de Gaza fue anunciado con bombo y platillo por EEUU y hasta el nombre de Donald Trump figuró entre los posibles ganadores... 15.10.2025, Sputnik Mundo

Millones de desplazados, decenas de miles de muertos y una incalculable cantidad de desaparecidos son las frías estadísticas para un pueblo palestino que, ahora, se enfrenta al inicio de una nueva vida ante la destrucción que dejó a su paso el Ejército israelí desde que comenzó su ofensiva en octubre de 2023, un hecho que varios actores internacionales califican como un "genocidio".El recuento de las escalofriantes cifras

