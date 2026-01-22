https://noticiaslatam.lat/20260122/que-paises-firmaron-la-carta-del-consejo-de-paz-1170628918.html
¿Qué países firmaron la Carta del Consejo de Paz?
Sputnik Mundo
El 22 de enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó oficialmente el Consejo de Paz, una nueva estructura internacional para resolver conflictos... 22.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-22T17:31+0000
2026-01-22T17:31+0000
2026-01-22T17:31+0000
Sputnik te muestra cuáles son los países firmantes del nuevo formato internacional.
¿Qué países firmaron la Carta del Consejo de Paz?
El 22 de enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó oficialmente el Consejo de Paz, una nueva estructura internacional para resolver conflictos globales. En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, una veintena de países firmaron su adhesión a la iniciativa estadounidense, con el propio Trump como presidente inaugural.
Sputnik te muestra cuáles son los países firmantes del nuevo formato internacional.
