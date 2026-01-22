Mundo
¿Qué países firmaron la Carta del Consejo de Paz?
¿Qué países firmaron la Carta del Consejo de Paz?
El 22 de enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó oficialmente el Consejo de Paz, una nueva estructura internacional para resolver conflictos... 22.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra cuáles son los países firmantes del nuevo formato internacional.
El 22 de enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó oficialmente el Consejo de Paz, una nueva estructura internacional para resolver conflictos globales. En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, una veintena de países firmaron su adhesión a la iniciativa estadounidense, con el propio Trump como presidente inaugural.
Sputnik te muestra cuáles son los países firmantes del nuevo formato internacional.
