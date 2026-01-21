https://noticiaslatam.lat/20260121/complaciente-con-eeuu-bolivia-esta-dando-un-notable-giro-en-sus-politicas-1170544895.html
¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas
¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas
El presidente boliviano confirmó el regreso de la DEA al país, mientras su canciller viajó a Chile en un paso hacia la normalización de las relaciones... 21.01.2026
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para enterarte de los detalles que nadie habla sobre el viraje político de Bolivia y las advertencias de EEUU sobre viajes aéreos en Latinoamérica:
Darío Orellana
Darío Orellana
¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas
¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas
¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
El presidente boliviano confirmó el regreso de la DEA al país, mientras su canciller viajó a Chile en un paso hacia la normalización de las relaciones binacionales. No obstante, ambos hechos poseen un trasfondo que va más allá de lo que se ve a simple vista.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para enterarte de los detalles que nadie habla sobre el viraje político de Bolivia y las advertencias de EEUU sobre viajes aéreos en Latinoamérica:
00:00
Introducción del programa
03:53
¿Por qué EEUU advierte de riesgos para los vuelos en Latinoamérica?
20:08
El significado del encuentro de los cancilleres de Bolivia y Chile
27:55
Lo que no se menciona acerca del retorno de la DEA a Bolivia
33:42
Opiniones de nuestros seguidores sobre el retorno de la DEA a Bolivia