¿Complaciente con EEUU? Bolivia está dando un notable giro en sus políticas

'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
Sputnik Mundo
El presidente boliviano confirmó el regreso de la DEA al país, mientras su canciller viajó a Chile en un paso hacia la normalización de las relaciones... 21.01.2026, Sputnik Mundo
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para enterarte de los detalles que nadie habla sobre el viraje político de Bolivia y las advertencias de EEUU sobre viajes aéreos en Latinoamérica:
eeuu
bolivia
chile
méxico
panamá
política, rodrigo paz, eeuu, dea, josé antonio kast, bolivia, chile, méxico, panamá, aerolínea, видео
política, rodrigo paz, eeuu, dea, josé antonio kast, bolivia, chile, méxico, panamá, aerolínea, видео

15:00 GMT 21.01.2026
El presidente boliviano confirmó el regreso de la DEA al país, mientras su canciller viajó a Chile en un paso hacia la normalización de las relaciones binacionales. No obstante, ambos hechos poseen un trasfondo que va más allá de lo que se ve a simple vista.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para enterarte de los detalles que nadie habla sobre el viraje político de Bolivia y las advertencias de EEUU sobre viajes aéreos en Latinoamérica:
00:00 Introducción del programa
03:53 ¿Por qué EEUU advierte de riesgos para los vuelos en Latinoamérica?
20:08 El significado del encuentro de los cancilleres de Bolivia y Chile
27:55 Lo que no se menciona acerca del retorno de la DEA a Bolivia
33:42 Opiniones de nuestros seguidores sobre el retorno de la DEA a Bolivia
35:30 Despedida
