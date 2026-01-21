"Rusia seguirá siendo un socio, un aliado y un país hermano", afirma un diputado venezolano | Video

https://noticiaslatam.lat/20260121/rusia-seguira-siendo-un-socio-un-aliado-y-un-pais-hermano-afirma-un-diputado-venezolano--video-1170570400.html

"Rusia seguirá siendo un socio, un aliado y un país hermano", afirma un diputado venezolano

El presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela y Rusia, Jesús Faría Tortosa, concedió una entrevista exclusiva a Sputnik

El parlamentario, enmarcando su visión en lo que denomina la "diplomacia de paz" y la "política de Estado", explicó que los Grupos de Amistad tienen la tarea fundamental de "enlazar con sus homólogos" y establecer agendas comunes para "estrechar los vínculos de amistad" y favorecer el clima bilateral y multilateral. "Nosotros tenemos una visión muy clara de un mundo plural, que establezca un equilibrio en el planeta que supere el mundo de las hegemonías imperiales", afirmó.Además, destacó que este propósito se inscribe en resolver las discrepancias "sobre la base de la legalidad internacional" y avanzando en cooperación comercial, económica, cultural y científica. "Rusia es un modelo de lo que debemos hacer en este sentido", sentenció.Un aliado incondicionalAl ser consultado sobre el futuro de las relaciones con Rusia en el contexto de lo que calificó como una "presión sin precedentes", incluyendo el ataque a Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el diputado fue directo: "Más allá de esa situación, nosotros no variamos nuestro rumbo de independencia y de soberanía". Faría Tortosa reiteró que Venezuela mantiene buenas relaciones con todos los países, pero se defenderá "frente a cualquier amenaza externa".En ese marco, aseguró que Rusia "no solamente es, sino que seguirá siendo un socio, un aliado y un país hermano". Agradeció públicamente al gobierno, al Parlamento (la Duma) y al pueblo ruso por sus "manifestaciones de afecto, de solidaridad y de apoyo en ese momento, y en este periodo complejo y difícil". Este apoyo, según el legislador, es un mensaje de que Venezuela seguirá "fortaleciéndose como nación, como patria independiente", construyendo su destino "con su propia mano".En su evaluación del papel de Rusia como socio en el nuevo escenario geopolítico, realizó un análisis histórico crítico. Señaló que, a lo largo del siglo XX, y "después de la disolución de la Unión Soviética", emergió "un mundo unipolar bajo la tutela y la dominación del imperialismo", modelo que calificó como "caldo de cultivo para la desigualdad, para la explotación de las naciones, para la extracción y el expolio de nuestros recursos naturales" y para los conflictos bélicos.Frente a esto, celebró la nueva política de gobernanza global que encabeza Rusia, basada en el respeto a la autodeterminación y la multipolaridad. "Ahí se inscriben las relaciones de Venezuela", declaró, presentándolas como "un modelo" que demuestra que una nación grande y poderosa puede establecer un vínculo equitativo con una más pequeña, generando "beneficios aceptables para ambos" sin "tutelaje ni dictado". Respecto al rol de la cooperación internacional para garantizar la soberanía sobre los recursos naturales, Faría Tortosa enfatizó la necesidad de que esta no se convierta en "una cortina dentro de la cual generan posiciones de fuerza para el expolio". Planteó que, en relaciones con condiciones asimétricas, la tecnología debe emplearse de "manera compartida" a través de transferencias tecnológicas, y debe haber un marco claro de financiamiento.Además de considerar que las grandes desigualdades en el planeta son consecuencia de "siglos de coloniajes y de prácticas imperiales", subrayó que la cooperación no debe servir para "someter y oprimir a las naciones, para colocar gobiernos que sirvan de títeres". El legislador indicó que dicho principio de respeto mutuo es el que ha guiado la alianza con Rusia, diseñada hace más de 20 años por el comandante Hugo Chávez y el presidente ruso, Vladímir Putin, y que ha tenido un "éxito extraordinario".Un legado de paz, lucha e intercambio culturalSobre el legado que le gustaría dejar, Faria lo vinculó al "proceso histórico" de la liberación nacional, que "no se consuma en un acto" sino que se construye de manera progresiva.Destacó como enseñanza para el mundo la necesidad de fortalecer a "todas las fuerzas que coincidan con la paz, la estabilidad, el respeto a la autodeterminación y el respeto a la ley internacional". En el plano bilateral, expresó su deseo de profundizar el acercamiento cultural con Rusia, subrayando la "riqueza extraordinaria" de su literatura, arte y teatro.De igual modo, aspiró a que el aporte cultural venezolano, con figuras como Simón Bolívar y su aporte científico y energético, llegue a Rusia. La labor de los parlamentos, aprobando resoluciones que contribuyan a la paz y la hermandad, es fundamental consideró."Es un trabajo arduo, pero también algo que nosotros deseamos realizar", dijo, subrayando el estímulo de tener un vínculo con un país que "se pone a la vanguardia de la lucha en contra del neofascismo (...) y de las fuerzas imperiales concentradas en la OTAN".Faría Tortosa reafirmó el compromiso de Venezuela con su "proyecto histórico", el de Bolívar y Chávez, de "libertad, democracia plena, soberanía y bienestar". Aseguró que, en Venezuela, "a pesar de esta arremetida grotesca y brutal del imperialismo [estadounidense]", hay paz, tranquilidad absoluta y las instituciones funcionan."Y el pueblo está en máximo nivel de atención y de conciencia", concluyó, dejando claro que la prioridad, más allá de las condiciones actuales, es seguir avanzando en el "complejo, pero necesario, proceso de independencia".

