https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-hugo-chavez-1170105197.html
Héroes y traidores: Hugo Chávez
Héroes y traidores: Hugo Chávez
Sputnik Mundo
Uno de los líderes de la Revolución bolivariana, Chávez, fue una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas de la América Latina contemporánea. 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T14:55+0000
2026-01-05T14:55+0000
2026-01-05T14:55+0000
héroes y traidores de la historia de latinoamérica
hugo chávez
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170105027_0:0:698:394_1920x0_80_0_0_4785fb9f64cd4f8c1ee4d90959633154.jpg
Inspirado en las ideas de Bolivar, lideró una rebelión popular en 1992 para luchar contra las élites políticas de Venezuela, que habrían sumido al país en una pobreza extrema y entregado la soberanía de sus recursos energéticos a transnacionales.Llegó al poder en 1998, en elecciones que ganó abrumadoramente. Luego de ello, sería elegido por el pueblo venezolano en dos ocasiones más como jefe de Estado. Una vez en la presidencia, impulsó una nueva Constitución y una agenda de profundo impacto social, económico y político que fortaleció la posición de Venezuela en el escenario mundial. Creó las Misiones sociales para subsidiar alimentos, construir viviendas y masificar la educación, reduciendo significativamente la pobreza. Enfrentó golpes de Estado y numerosos intentos de magnicidio, promovidos por Estados Unidos debido a la nacionalización de la principal empresa petrolera del país. Utilizó el petróleo para llevar a Venezuela a los primeros indicadores de bienestar y prosperidad de la región. Fue uno de los más vehementes promotores de una Patria Grande, liderando iniciativas de integración regionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA-TCP, así como proyectos de cooperación económica internacional como PetroCaribe.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170105027_47:0:668:466_1920x0_80_0_0_d8ac2395b63c6d9be95985dd5792191c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hugo chávez
Héroes y traidores: Hugo Chávez
Uno de los líderes de la Revolución bolivariana, Chávez, fue una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas de la América Latina contemporánea.
Inspirado en las ideas de Bolivar, lideró una rebelión popular en 1992 para luchar contra las élites políticas de Venezuela, que habrían sumido al país en una pobreza extrema y entregado la soberanía de sus recursos energéticos a transnacionales.
Llegó al poder en 1998, en elecciones que ganó abrumadoramente. Luego de ello, sería elegido por el pueblo venezolano en dos ocasiones más como jefe de Estado. Una vez en la presidencia, impulsó una nueva Constitución y una agenda de profundo impacto social, económico y político que fortaleció la posición de Venezuela en el escenario mundial.
Creó las Misiones sociales para subsidiar alimentos, construir viviendas y masificar la educación, reduciendo significativamente la pobreza. Enfrentó golpes de Estado y numerosos intentos de magnicidio, promovidos por Estados Unidos debido a la nacionalización de la principal empresa petrolera del país.
Utilizó el petróleo para llevar a Venezuela a los primeros indicadores de bienestar y prosperidad de la región.
Fue uno de los más vehementes promotores de una Patria Grande, liderando iniciativas de integración regionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA-TCP, así como proyectos de cooperación económica internacional como PetroCaribe.