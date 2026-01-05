Mundo
EN VIVO: Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
05.01.2026
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
Héroes y traidores: Hugo Chávez
Héroes y traidores: Hugo Chávez
Uno de los líderes de la Revolución bolivariana, Chávez, fue una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas de la América Latina contemporánea.
Noticias
hugo chávez
Héroes y traidores: Hugo Chávez

Uno de los líderes de la Revolución bolivariana, Chávez, fue una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas de la América Latina contemporánea.
Inspirado en las ideas de Bolivar, lideró una rebelión popular en 1992 para luchar contra las élites políticas de Venezuela, que habrían sumido al país en una pobreza extrema y entregado la soberanía de sus recursos energéticos a transnacionales.
Llegó al poder en 1998, en elecciones que ganó abrumadoramente. Luego de ello, sería elegido por el pueblo venezolano en dos ocasiones más como jefe de Estado. Una vez en la presidencia, impulsó una nueva Constitución y una agenda de profundo impacto social, económico y político que fortaleció la posición de Venezuela en el escenario mundial.
Creó las Misiones sociales para subsidiar alimentos, construir viviendas y masificar la educación, reduciendo significativamente la pobreza. Enfrentó golpes de Estado y numerosos intentos de magnicidio, promovidos por Estados Unidos debido a la nacionalización de la principal empresa petrolera del país.
Utilizó el petróleo para llevar a Venezuela a los primeros indicadores de bienestar y prosperidad de la región.
Fue uno de los más vehementes promotores de una Patria Grande, liderando iniciativas de integración regionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA-TCP, así como proyectos de cooperación económica internacional como PetroCaribe.
