Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán
"Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo". Así lo lanzó Delcy Rodríguez al insistir en... 16.01.2026, Sputnik Mundo
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro, hijo del secuestrado presidente venezolano, reafirmó el deseo de la nación caribeña de unirse a los BRICS, resaltan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también señala al error histórico que apunta a sepultar a Europa, así como a los responsables de los incendios en Patagonia.
"Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo". Así lo lanzó Delcy Rodríguez al insistir en que "una agresión armada proveniente de una potencia nuclear" no hizo ni hará cambiar de rumbo a Caracas.
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro, hijo del secuestrado presidente venezolano, reafirmó el deseo de la nación caribeña de unirse a los BRICS, resaltan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast también señala al error histórico que apunta a sepultar a Europa, así como a los responsables de los incendios en Patagonia.