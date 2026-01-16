Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260116/venezuela-no-se-rinde-ante-eeuu-y-defiende-su-alianza-con-rusia-china-e-iran-1170435898.html
Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán
Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán
Sputnik Mundo
"Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo". Así lo lanzó Delcy Rodríguez al insistir en... 16.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-16T19:00+0000
2026-01-16T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170438761_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0f05a08eaa10030405ba0258180f3c8.jpg
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro, hijo del secuestrado presidente venezolano, reafirmó el deseo de la nación caribeña de unirse a los BRICS, resaltan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también señala al error histórico que apunta a sepultar a Europa, así como a los responsables de los incendios en Patagonia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán
Sputnik Mundo
Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán
2026-01-16T19:00+0000
true
PT54M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170438761_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d0e1fe90d809c5943d70ccacab0085b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Venezuela no se rinde ante EEUU y defiende su alianza con Rusia, China e Irán

19:00 GMT 16.01.2026
Síguenos en
"Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo". Así lo lanzó Delcy Rodríguez al insistir en que "una agresión armada proveniente de una potencia nuclear" no hizo ni hará cambiar de rumbo a Caracas.
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro, hijo del secuestrado presidente venezolano, reafirmó el deseo de la nación caribeña de unirse a los BRICS, resaltan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast también señala al error histórico que apunta a sepultar a Europa, así como a los responsables de los incendios en Patagonia.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала