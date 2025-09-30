"Tiene un alcance y profundidad superior" el tratado de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, señala diputado | Video

https://noticiaslatam.lat/20250930/venezuela-avanza-en-tratado-de-asociacion-estrategica-con-rusia-tiene-un-alcance-y-profundidad-1167011446.html

En entrevista exclusiva para Sputnik, el economista y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jesús Faría Tortosa, analizó a fondo el alcance de este acuerdo histórico, sus implicaciones para la defensa de la soberanía nacional y su conexión con la aspiración venezolana de ser parte de los BRICS.El legislador venezolano recordó que el tratado fue firmado por los presidentes de ambos países en Moscú en mayo pasado, representa un salto cualitativo en la alianza bilateral. Faría Tortosa detalló los múltiples frentes de esta cooperación: "Tradicionalmente está el [rubro] económico en general, y en particular el energético, donde tenemos grandes elementos de coincidencia y complementación. También el área minera, industrial y, sobre todo, [la cuestión] agrícola, fundamental dada la amenaza permanente del imperialismo y el cerco económico para garantizar la alimentación de nuestro pueblo". A estas áreas se suman la académica, científica y tecnológica, que, a decir del legislador venezolano, es "vital para el presente y el futuro", así como las telecomunicaciones y el transporte, donde las relaciones iniciadas por el comandante Hugo Chávez constituyen la base de la defensa integral de la nación.Defensa de la soberanía: más allá de lo militarConsultado sobre la relevancia del acuerdo en el contexto de las agresiones que vive Venezuela, el diputado enfatizó que la defensa de la soberanía es multidimensional. "Es un reto y una visión de la defensa integral de la nación que asume la seguridad del pueblo, del Estado, la integridad territorial en múltiples dimensiones, no solo desde el punto de vista militar, que es vital". Por otra parte, Faría Tortosa reconoció la existencia de "un sistema de armas muy avanzado" adquirido en el pasado reciente, cuyo mantenimiento y modernización se verán fortalecidos.Sin embargo, hizo hincapié en que la verdadera fortaleza defensiva se construye sobre una base económica sólida. Faría Tortosa situó esta alianza en la lucha contra un orden hegemónico en decadencia. "Entendemos que el imperialismo se encuentra en una gravísima crisis, su hegemonía está en decadencia y se vuelve más agresivo. Nosotros representamos un modelo de desarrollo fundamentado en la independencia, que se ha rebelado contra más de 150 años de dominación [de EEUU] en el hemisferio". Frente a las acciones militares estadounidenses en el Caribe, la alianza con Rusia, basada en una "visión de un nuevo orden mundial basado en el respeto, la cooperación y el progreso conjunto", es fundamental. "Todo esto ha contribuido a un altísimo nivel de confianza, compenetración, amistad y hermandad, que trae beneficio para ambas partes y marca una ruta de cara al futuro", ponderó.Un modelo económico al servicio del ser humanoComo economista, Faría Tortosa analizó la madurez de Venezuela para integrar el bloque de los BRICS, un objetivo estratégico del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Destacó que la asociación es "un gran factor de poder y un polo de desarrollo en el mundo", con una visión contraria al "imperialismo desquiciado y en decadencia que amenaza al planeta".Tras reconocer los retrocesos causados por los diversos bloqueos y afrentas contra Caracas, el diputado venezolano afirmó que "ahora lo estamos reconstruyendo". Subrayó dos pilares esenciales alineados con la visión de los BRICS: la armonía con el medio ambiente –"contrario al capitalismo que lo explota y destruye"– y la economía como vehículo de integración y cooperación, no de desintegración."El grado de desarrollo de las naciones no debe establecer el vínculo basado solo en la superioridad económica, sino en un contexto cultural, político y social. Nuestro modelo económico socialista es el que da bienestar, preserva el medio ambiente y garantiza nuestra soberanía", aseveró el legislador. Pese al bloqueo persistente, resaltó la resiliencia de la economía nacional. "La inflación ya no es hiperinflación; la economía lleva 17 trimestres consecutivos creciendo. Esto es una buena base para recuperar el bienestar destruido por las agresiones económicas, y se asocia a la estabilidad política que hemos alcanzado, que es un patrimonio que debemos preservar a toda costa", afirmó Faría Tortosa.Sputnik como faro frente a la guerra cognitivaAl ser cuestionado sobre la importancia de agencias de noticias como Sputnik en un contexto de "guerra cognitiva", el también miembro del grupo de Solidaridad y Amistad entre Rusia y Venezuela fue contundente. "Nos enfrentamos a una batalla global, incluso existencial, entre la mentira y la verdad". Acusó a los medios occidentales de "abusar de la falacia de manera descarada", y de tener una larga historia de "mentiras y manipulación psicológica de las masas", que ahora apunta contra Rusia. En este escenario, Faría Tortosa calificó el trabajo de Sputnik como fundamental. Para el diputado, el medio juega un "papel fundamental para mostrar la realidad de la gran batalla entre la humanidad y el nuevo fascismo, entre la paz y la política de agresión de la OTAN".Expresó el apoyo inequívoco de Venezuela a Rusia en este conflicto. "Nos solidarizamos e incorporamos a esa batalla de la verdad contra la mentira, difundiendo que Rusia se enfrenta a la OTAN, que el origen de este [conflicto] está en la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, y que hay un Gobierno neonazi en Ucrania". Así como Venezuela apoyó a la Unión Soviética contra el nazismo hace más de 80 años, hoy "apoyamos al pueblo y Gobierno de Rusia y al presidente Vladímir Putin en esta coyuntura histórica".Faría Tortosa concluyó reafirmando el compromiso de Venezuela con la confrontación en otras áreas."Esta no es solo una batalla militar, política o diplomática. Es evidentemente una batalla comunicacional para que la opinión pública tenga una visión clara y fundamentada en la realidad. Y aquí nos encontraremos siempre, hasta que la verdad llegue a todos los rincones. En Venezuela cuentan con estos aliados para esa gran batalla por la verdad", ponderó.Con la aprobación en primera discusión de este tratado, Venezuela y Rusia envían un mensaje claro al mundo: la construcción de un orden multipolar, basado en la cooperación estratégica y la verdad, es un camino irreversible.

