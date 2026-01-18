https://noticiaslatam.lat/20260118/el-desempleo-juvenil-triplica-al-de-los-adultos-en-america-latina-alerta-la-onu-1170412839.html

El desempleo juvenil triplica al de los adultos en América Latina, alerta la ONU

Sputnik Mundo

El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe alcanzó un 11,9%, casi tres veces la tasa de los adultos

américa latina

organización internacional del trabajo (oit)

onu

méxico

El desempleo juvenil en la región se ubicó en 11,9%, casi tres veces la tasa de desocupación de adultos, que es de 4,3%, de acuerdo con el más reciente informe sobre empleo mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citado por el diario mexicano Milenio.El estudio señala que entre 2024 y 2025 el empleo en la región aumentó en 4,4 millones de personas, lo que elevó ligeramente la relación empleo-población de 59,1% a 59,3%. Sin embargo, más de la mitad de los puestos de trabajo corresponden al sector informal, mientras que el empleo juvenil fue calificado como "en peligro".Según el informe, la situación es particularmente crítica en los países de bajos ingresos, donde el 27,9% de los jóvenes no estudia, no trabaja ni recibe capacitación, una condición que la OIT descubrió como desalentadora para el desarrollo económico y social de la región.El documento también advierte que incluso los jóvenes con estudios en países de altos ingresos enfrentan incertidumbre laboral, debido al avance de la automatización y la inteligencia artificial, por lo que el organismo internacional pidió un seguimiento estrecho de estos procesos. La OIT subrayó que persiste una brecha de género en el mercado laboral juvenil, ya que las mujeres tienen 24% menos probabilidades de participar en la población económicamente activa. En el caso de México, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que uno de cada tres desempleados tiene entre 15 y 24 años, lo que representa 33,3% del total de personas sin trabajo, mientras que la tasa de desocupación juvenil se ubica en 5,9%.El informe atribuye esta situación al incremento de la informalidad y a que el mercado laboral mexicano no ha logrado establecer condiciones de trabajo dignas para las nuevas generaciones, a pesar de que la tasa general de desocupación se mantiene en niveles relativamente bajos. A nivel global, la ONU estima que alrededor de 2.100 millones de personas trabajarán este año en el sector informal, mientras que el desempleo mundial se mantendría estable en torno al 4,9%, equivalente a unos 186 millones de personas sin empleo, aunque el avance hacia el trabajo decente permanece estancado.Ante este panorama, el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, llamó a una acción coordinada para fortalecer las instituciones laborales y ampliar las oportunidades de empleo de calidad para mujeres y jóvenes, advirtiendo que, sin respuestas coherentes, persistirán los déficits de trabajo decente y se pondrá en riesgo la cohesión social.

méxico

