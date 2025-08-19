Aumenta la detención de adolescentes vinculados al crimen organizado en México

El medio mexicano precisa que, de 2013 a la actualidad, las capturas de adolescentes vinculados al crimen ocurrieron con mayor incidencia en los estados con alta presencia de agrupaciones criminales. Tal es el caso de Tamaulipas (norte), Guanajuato (centro), Colima (oeste), Michoacán (occidente), Guerrero (suroeste), Sonora (norte), Estado de México (centro) y Baja California (norte). Los territorios con menos de 100 detenciones son Zacatecas (centro-norte), Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Coahuila (noreste), Morelos (centro-sur), Sinaloa (norte), Jalisco (oeste), Durango (noroeste), Veracruz y Ciudad de México. No obstante, señala Milenio, en algunas de las entidades referidas se ha reportado en los últimos años el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos del crimen organizado, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima. La publicación añade que, mientras en el segundo lustro del año 2000 el reclutamiento del crimen organizado ocurría con mayor frecuencia mediante el uso de la fuerza y el secuestro de las víctimas, en la actualidad las agrupaciones criminales publican ofertas falsas de trabajo con salarios por encima del promedio. Cuando un aspirante es seleccionado, lo citan en algún negocio de comida rápida del estado y desde ahí se lo llevan sin informarle nada.Además, con el paso de los años, relata el artículo, los grupos criminales comenzaron a utilizar canales como los videojuegos, malware, redes sociales o citándolos en centrales camioneras. Según el texto, este escenario es resultado de las guerras internas entre los cárteles del Noroeste, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Los Zetas, así como la captura de sus integrantes por parte de las autoridades. Lo anterior provocó el debilitamiento de dichas agrupaciones y la necesidad de "un reclutamiento desesperado".Fue así como, entre 2013 y 2019, Tamaulipas (norte) se convirtió en la entidad en la que el Ejército mexicano detuvo al mayor número de adolescentes, seguido de Michoacán, Guerrero, Colima y Guanajuato. Pero a partir de 2020, pondera el medio, Colima se posicionó a la cabeza de las detenciones de menores de edad. En lo que va de 2025, sostiene el reportaje, los estados con mayor número de adolescentes detenidos en flagrancia son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz.
En los primeros seis meses de este año, un total de 445 jóvenes fueron detenidos en flagrancia. Dado que en todo el 2024 se realizaron 458 aprehensiones, lo que representa un alza de 98%, de acuerdo con información oficial de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano, obtenida por el diario 'Milenio' vía transparencia.
El medio mexicano precisa que, de 2013 a la actualidad, las capturas de adolescentes vinculados al crimen ocurrieron con mayor incidencia en los estados con alta presencia de agrupaciones criminales.
Tal es el caso de Tamaulipas (norte), Guanajuato (centro), Colima (oeste), Michoacán (occidente), Guerrero (suroeste), Sonora (norte), Estado de México (centro) y Baja California (norte).
Los territorios con menos de 100 detenciones son Zacatecas (centro-norte), Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Coahuila (noreste), Morelos (centro-sur), Sinaloa (norte), Jalisco (oeste), Durango (noroeste), Veracruz y Ciudad de México.
No obstante, señala Milenio, en algunas de las entidades referidas se ha reportado en los últimos años el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos del crimen organizado, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima.
"Este modus operandi quedó al descubierto tras el hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, empleado como un campo de entrenamiento", observa el medio.
La publicación añade que, mientras en el segundo lustro del año 2000 el reclutamiento del crimen organizado ocurría con mayor frecuencia mediante el uso de la fuerza y el secuestro de las víctimas, en la actualidad las agrupaciones criminales publican ofertas falsas de trabajo con salarios por encima del promedio. Cuando un aspirante es seleccionado, lo citan en algún negocio de comida rápida del estado y desde ahí se lo llevan sin informarle nada.
Además, con el paso de los años, relata el artículo, los grupos criminales comenzaron a utilizar canales como los videojuegos, malware, redes sociales o citándolos en centrales camioneras.
Según el texto, este escenario es resultado de las guerras internas entre los cárteles del Noroeste, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Los Zetas, así como la captura de sus integrantes por parte de las autoridades. Lo anterior provocó el debilitamiento de dichas agrupaciones y la necesidad de "un reclutamiento desesperado".
Fue así como, entre 2013 y 2019, Tamaulipas (norte) se convirtió en la entidad en la que el Ejército mexicano detuvo al mayor número de adolescentes, seguido de Michoacán, Guerrero, Colima y Guanajuato.
Pero a partir de 2020, pondera el medio, Colima se posicionó a la cabeza de las detenciones de menores de edad. En lo que va de 2025, sostiene el reportaje, los estados con mayor número de adolescentes detenidos en flagrancia son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz.
