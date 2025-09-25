https://noticiaslatam.lat/20250925/casi-la-mitad-de-los-jovenes-mexicanos-estan-desempleados-refiere-la-oit-1166854766.html

Casi la mitad de los jóvenes mexicanos están desempleados, refiere la OIT

Casi la mitad de los jóvenes mexicanos están desempleados, refiere la OIT

Sputnik Mundo

El 40% de los jóvenes mexicanos no cuentan con un empleo, según refirió la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, la tasa de desocupación en... 25.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-25T06:55+0000

2025-09-25T06:55+0000

2025-09-25T06:55+0000

américa latina

organización internacional del trabajo (oit)

jóvenes

mercado laboral

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166854437_0:176:539:479_1920x0_80_0_0_bb762eb51ef3c5396e4118f30eae4874.jpg

Según el estudio, que fue retomado por el diario local Milenio, cerca de 60% de los jóvenes en el país latinoamericano no cuentan con las prestaciones de ley o condiciones laborales dignas, ya que se dedican al trabajo informal."Esa precariedad limita su potencial y compromete la sostenibilidad del talento", puntualiza el medio.De acuerdo con el periódico mexicano, entre las causas de este fenómeno están que las compañías desarrollan su talento dentro de sus filas, sin apostar por nuevos perfiles.En este panorama, también se suma que los centros educativos no han conseguido alinear sus enseñanzas y objetivos a los requerimientos del campo laboral actual, especialmente el nacional."De acuerdo con el OIT, no atender dicha situación genera que se pierdan recursos clave para la innovación y el crecimiento corporativo", menciona el rotativo.Para la organización, la incorporación de nuevas generaciones en las empresas es esencial para tener nuevas perspectivas y mayor capacidad de adaptación ante los retos del mundo contemporáneo.De igual modo, las secuelas de continuar en esta senda, advierte la institución, serán graves no solo para ese grupo etario, sino para la nación latinoamericana."Ignorar la realidad del desempleo y subempleo juvenil conlleva altos costos sociales y económicos como: pérdida de productividad, menor consumo e inversión internas, desplazamiento a actividades informales y riesgo de desafección social", retoma Milenio.

https://noticiaslatam.lat/20250911/1166374072.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

organización internacional del trabajo (oit), jóvenes, mercado laboral, méxico