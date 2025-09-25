Mundo
Casi la mitad de los jóvenes mexicanos están desempleados, refiere la OIT
Casi la mitad de los jóvenes mexicanos están desempleados, refiere la OIT
Según el estudio, que fue retomado por el diario local Milenio, cerca de 60% de los jóvenes en el país latinoamericano no cuentan con las prestaciones de ley o condiciones laborales dignas, ya que se dedican al trabajo informal."Esa precariedad limita su potencial y compromete la sostenibilidad del talento", puntualiza el medio.De acuerdo con el periódico mexicano, entre las causas de este fenómeno están que las compañías desarrollan su talento dentro de sus filas, sin apostar por nuevos perfiles.En este panorama, también se suma que los centros educativos no han conseguido alinear sus enseñanzas y objetivos a los requerimientos del campo laboral actual, especialmente el nacional."De acuerdo con el OIT, no atender dicha situación genera que se pierdan recursos clave para la innovación y el crecimiento corporativo", menciona el rotativo.Para la organización, la incorporación de nuevas generaciones en las empresas es esencial para tener nuevas perspectivas y mayor capacidad de adaptación ante los retos del mundo contemporáneo.De igual modo, las secuelas de continuar en esta senda, advierte la institución, serán graves no solo para ese grupo etario, sino para la nación latinoamericana."Ignorar la realidad del desempleo y subempleo juvenil conlleva altos costos sociales y económicos como: pérdida de productividad, menor consumo e inversión internas, desplazamiento a actividades informales y riesgo de desafección social", retoma Milenio.
El 40% de los jóvenes mexicanos no cuentan con un empleo, según refirió la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, la tasa de desocupación en ese sector es tres veces mayor que en la de los adultos.
Según el estudio, que fue retomado por el diario local Milenio, cerca de 60% de los jóvenes en el país latinoamericano no cuentan con las prestaciones de ley o condiciones laborales dignas, ya que se dedican al trabajo informal.
"Esa precariedad limita su potencial y compromete la sostenibilidad del talento", puntualiza el medio.
De acuerdo con el periódico mexicano, entre las causas de este fenómeno están que las compañías desarrollan su talento dentro de sus filas, sin apostar por nuevos perfiles.

"Para las empresas mexicanas, asumir una estrategia que integre a los jóvenes con formación, desarrollo y oportunidades reales no solo contribuye a frenar la desocupación juvenil, que afecta a cuatro de cada diez jóvenes sin empleo, sino que impulsa la competitividad, reduce costos organizacionales y fortalece su reputación social", indicó Fernando Rojas, director socio de la firma Essentia Advisory (ESSAD).

Cae la productividad laboral en México durante el segundo trimestre de 2025
Cae la productividad laboral en México durante el segundo trimestre de 2025
11 de septiembre, 07:32 GMT
En este panorama, también se suma que los centros educativos no han conseguido alinear sus enseñanzas y objetivos a los requerimientos del campo laboral actual, especialmente el nacional.
"De acuerdo con el OIT, no atender dicha situación genera que se pierdan recursos clave para la innovación y el crecimiento corporativo", menciona el rotativo.
Para la organización, la incorporación de nuevas generaciones en las empresas es esencial para tener nuevas perspectivas y mayor capacidad de adaptación ante los retos del mundo contemporáneo.
De igual modo, las secuelas de continuar en esta senda, advierte la institución, serán graves no solo para ese grupo etario, sino para la nación latinoamericana.
"Ignorar la realidad del desempleo y subempleo juvenil conlleva altos costos sociales y económicos como: pérdida de productividad, menor consumo e inversión internas, desplazamiento a actividades informales y riesgo de desafección social", retoma Milenio.
