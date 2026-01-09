https://noticiaslatam.lat/20260109/no-seria-viable-eeuu-busca-formar-el-ejercito-de-sus-suenos-pero-no-la-tiene-nada-facil-1170205207.html

"No sería viable": EEUU busca formar el "ejército de sus sueños", pero no la tiene nada fácil

El presidente estadounidense Donald Trump quiere aumentar el presupuesto militar de su país en 50% para 2027. Según él, 1,5 billones de dólares bastarían para... 09.01.2026

2026-01-09T18:11+0000

2026-01-09T18:11+0000

2026-01-09T19:38+0000

Cuando Trump anunció que el Departamento de Defensa ya no se llamaría más así y en su lugar se llamaría Departamento de Guerra, muchos creyeron que se trataba de un cambio meramente ornamental. El tiempo demostró lo contrario. El despliegue militar de EEUU en el Caribe y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro son los primeros botones de muestra de que la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU no planea ser letra muerta. En un mundo donde las piezas del ajedrez geopolítico se mueven constantemente ante el auge de la multipolaridad y la caída gradual de la hegemonía estadounidense, la Administración Trump desea invertir 1,5 billones de dólares en construir —en palabras del propio mandatario— el "ejército soñado" de EEUU. Con esa cantidad —equivalente a alrededor del 5% del PIB del país norteamericano— Washington podría "crear una fuerza militar sin precedentes", afirma el republicano, para quien dicho presupuesto es completamente alcanzable gracias a los aranceles, con los cuales el Gobierno de EEUU ha recaudado, según él, 600.000 millones de dólares, una cifra que ha sido puesta en duda. El Centro de Política Bipartidista estima que, en realidad, los aranceles sólo recaudaron 288.000 millones de dólares en 2025. De hecho, ni siquiera con la reorientación de recursos que antes EEUU destinaba a más de 60 organizaciones internacionales —como la UNESCO, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) o la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático— sería suficiente para materializar el objetivo de Trump, afirma el experto.La deuda y el déficit como obstáculos Sin embargo, Aguilar Antonio también observa otro obstáculo: la elevada deuda de 37,5 billones de dólares que actualmente tiene el Gobierno federal de EEUU y que, año con año, amenaza con desatar un shutdown que pudiera poner en riesgo permanente a gran parte del aparato público estadounidense. El multimillonario Elon Musk —viejo aliado de Trump que incluso se integró al gabinete para eficientar las finanzas gubernamentales— advirtió en múltiples ocasiones que EEUU corre el riesgo casi inminente de caer en déficit si sigue gastando sin control. Trump, sin embargo, hizo oídos sordos y lanzó un ambicioso programa presupuestal que enfureció al empresario y provocó su salida del Gobierno. El Comité para un ‍Presupuesto Federal Responsable —un grupo de reflexión no partidista— apuntó recientemente que el "ejército soñado" de EEUU elevaría en 5,8 ‍billones de dólares la deuda del país, ya con intereses incluidos. Además, según su perspectiva, también existe el peligro latente de que la Corte Suprema declare inconstitucional la política arancelaria de Trump, con lo cual se cortaría el grifo de ingresos por ese concepto. El complejo militar-industrial de EEUU: "El poder detrás del poder"Una reciente declaración del subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller —quien además es uno de los asesores más cercanos de Trump— pone de manifiesto que el mundo ha dado un giro de 180 grados en poco tiempo.Con una narrativa así de bélica, el ganador definitivo es la industria armamentista de EEUU, la más robusta del mundo, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). De hecho, tras el anuncio de Trump sobre su megapresupuesto de defensa para 2027, se registró un aumento en el valor de las acciones de las compañías armamentistas estadounidenses más importantes. Raytheon Technologies Corporation ganó un 4,4% en la Bolsa de Valores de Nueva York durante la jornada del 8 de enero, mientras que Lockheed Martin consiguió un alza de 8%, Northrop Grumman un 9,5% y Kratos Defense un 16,4%. Según el experto, Trump ha instrumentalizado todo lo acontecido en 2025 —desde la inestabilidad en Oriente Medio hasta la situación convulsa en Venezuela, pasando por la supuesta "amenaza china" en Asia Pacífico— como un argumento para solicitar este gran aumento del presupuesto militar norteamericano. ¿Un mundo con menos máscaras?EEUU ha gastado mucho más en sus Fuerzas Armadas que cualquier otra nación en el último lustro, con una inversión de 997.000 millones de dólares en 2024, según el SIPRI. Tan solo en 2024, las 39 empresas armamentistas norteamericanas que figuran en el Top 100 de las más grandes obtuvieron ingresos por 334.000 millones de dólares, de acuerdo con el último informe de la organización sueca. "En 2014 vivíamos en un mundo controlado por EEUU en muchos aspectos, político, cultural, económico y militar, el capitalismo global era un dogma de fe, pero ahora vemos algo completamente diferente con la sólida economía china y el poderío militar ruso. Lo vemos ahora con Venezuela: ya no se habla de [instaurar] democracia ni de todas estas locuras que EEUU vendió durante tantos años: ahora todo es hard power", agrega. Para Salgó Valencia, los discursos estadounidenses sobre la supuesta promoción de los valores democráticos y liberales en países que considera adversarios "están vacíos". "Esto es geopolítica dura y cruda", concluye.

