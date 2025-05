https://noticiaslatam.lat/20250509/eeuu-esta-muy-expuesto-a-cualquier-ataque-incluso-en-instalaciones-gubernamentales-1162436935.html

"EEUU está muy expuesto a cualquier ataque, incluso en instalaciones gubernamentales"

"EEUU está muy expuesto a cualquier ataque, incluso en instalaciones gubernamentales"

Gastos innecesarios en un nuevo bombardero, un inventario de 5.000 tanques M1 Abrams que jamás verán un campo de batalla y un sistema de defensa antimisiles que es apenas una idea son algunos de los aspectos que más critica este exsubsecretario del Pentágono en su artículo ¿Protege a Estados Unidos el presupuesto de Defensa de Trump?, publicado en el sitio especializado Weapons & Strategy. Según el analista en temas de defensa, el presupuesto de Trump solo es "un esbozo que carece de detalles sobre el destino del dinero", ya que el costo total que planea invertir Trump en el Pentágono se pagará con cargo a presupuestos futuros, es decir, que los ciudadanos estadounidenses seguirán costeando los planes militares del repubicano por muchos años más."El nuevo presupuesto tiene mucho dinero para el B-21 Raider, un proyecto de 700 millones de dólares —sin armamento— que se supone sustituirá al bombardero B-2 Spirit —que costaba 2.000 millones de dólares por ejemplar. Pero no se crean el precio del B-21, porque será mucho mayor, acercándose probablemente al del B-2. ¿Por qué no mantener el B-2 a largo plazo y abandonar el B-21? Al parecer, el sentido común y el ahorro de costos no forman parte del arsenal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos", observa Bryen. ¿Ucrania exhibe las debilidades de la defensa de EEUU?El experto también señala que el Departamento de Defensa de Estados Unidos contempla varios cambios a raíz del conflicto en Ucrania. Y es que las autoridades norteamericanas ya se dieron cuenta, dice, de que el tanque M10 Booker en realidad no es tan ligero como parece. "Una buena señal [del presupuesto militar de Trump] es deshacerse del nuevo tanque ligero M-10, que era demasiado pesado para cruzar muchos puentes europeos y demasiado pesado para ser transportado por aire a las zonas de conflicto. No era capaz de sobrevivir", abunda Bryen. Otro tema importante son los tanques M1 Abrams, según el analista."El Ejército ha cancelado la actualización prevista del tanque Abrams, pero afirma que está buscando un tanque nuevo, que en su mayor parte será un tanque viejo con pintura nueva y algunos artilugios añadidos. Por ejemplo, quiere sustituir el sistema israelí de protección activa Trophy, que goza de gran prestigio, y que ahora es un complemento para un centenar de tanques Abrams, por un nuevo sistema integrado no documentado ni probado", agrega. Bryen considera que es probable que el plan de un nuevo tanque cueste decenas de miles de millones de dólares y deje obsoleta y sin apoyo a la flota de tanques existente. Incluso puede que no mejore la capacidad de supervivencia del tanque de forma significativa, añade."Nuevo programa ambicioso, aunque indefinido"Desde el punto de vista del experto, Washington debería gastar más su dinero en vehículos aéreos no tripulados (drones) mejor equipados y con mayor alcance, ya que la crisis entre Rusia y Ucrania ha dejado claro que el futuro de los conflictos bélicos está, en buena medida, en la guerra de drones.También apunta que el plan del presidente Donald Trump de construir una Cúpula Dorada es una idea necesaria, pero que requerirá de muchos esfuerzos logísticos, políticos, tecnológicos y militares para concretarse. Trump planteó la idea de construir un sistema de defensa antimisiles de gran envergadura, superior a la Cúpula de Hierro, nombre con el que se conoce al sistema de defensa antimisiles de Israel. Según Trump, este sistema estaría basado en interceptores que operen desde el espacio, para así poder destruir misiles balísticos e hipersónicos que representen una amenaza para territorio estadounidense. De hecho, en marzo de 2024, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que el misil hipersónico ruso Avangard con capacidad nuclear tira a la basura el costoso escudo antimisiles de Estados Unidos. De acuerdo con el analista, el sistema de combate AEGIS, que opera desde el mar, no es suficiente para cubrir a todo Estados Unidos de algún misil de largo alcance. Tampoco lo es, dice, la Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés), que funciona desde tierra. Para él, el proyecto de la Cúpula Dorada es un "programa ambicioso, aunque indefinido"."En su estado actual, el presupuesto delgado [de Trump] es una mezcla que necesita mucho trabajo. En esta ocasión, el problema no es solo el dinero, sino dónde se gasta y hasta qué punto protegerá a Estados Unidos y a sus ciudadanos y bienes", concluye.

