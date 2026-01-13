https://noticiaslatam.lat/20260113/fracturada-sin-liderazgos-y-sin-fuerza-militar-europa-esta-paralizada-frente-a-las-amenazas-de-eeuu-1170319795.html

Fracturada, sin liderazgos y sin fuerza militar: Europa está paralizada frente a las amenazas de EEUU

La falta de cohesión entre sus países miembros y de liderazgos claros han dejado a la Unión Europea incapacitada para responder de manera frontal a los embates...

Luego de la intervención militar que Washington encabezó en Venezuela y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el mandatario Donald Trump reiteró su pretensión de hacerse de Groenlandia, bajo el argumento de tener garantías de seguridad.Con el paso de los días, las amenazas de una posible intervención militar en esta tierra autónoma, que actualmente está bajo jurisdicción de Dinamarca, aumentaron cuando subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que ninguna potencia europea respondería en caso de que decidiera iniciar cualquier acción bélica en Groenlandia.A pesar de que se ha elevado el tono de las amenazas, la Unión Europea no ha dado una respuesta conjunta contundente. Solo seis de sus países europeos —Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido— emitieron un comunicado en el que abogaron por el respeto del derecho internacional.La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por su parte, emitió un comunicado en el que llamó a priorizar la seguridad de dicha región del mundo.La percepción de una Europa paralizada ante EEUU ha tenido réplicas en la prensa internacional y en el ámbito gubernamental. En un artículo titulado Los complicados dilemas que las amenazas de Trump sobre Groenlandia plantean a la OTAN y a la Unión Europea, la BBC advierte que Europa "está en riesgo de ser pisoteada" por Washington, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reflexionó que la Unión Europea debía replantearse su relación con el país norteamericano, la cual calificó como "vasallaje".Sin rumbo fijoLos expertos indican en una charla para este medio que las causas de esta parálisis política responden a tres elementos principales: la falta de cohesión entre los miembros de la Unión Europea, la ausencia de liderazgos claros y su dependencia militar histórica con EEUU tras la Segunda Guerra Mundial, a través de la creación de la OTAN.La doctora en relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Cristina Rosas, opina que Europa cuenta"con poca capacidad negociadora" por diferentes eventos políticos que han ocurrido en los últimos años, desde la crisis económica de 2008 hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en 2020.La especialista en resolución de conflictos considera que la UE y la OTAN funcionaban con base en la existencia de un enemigo común, algo que después de la caída de la Unión Soviética dejó un vacío que no se llenó hasta que se decidió señalar a Rusia como "potencial amenaza" para su seguridad, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania.Sin embargo, observa que, en ese lapso, a los países europeos llegaron "gobiernos populistas que ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos", lo que a su vez derivó en una debacle económica que ha enardecido el malestar popular.A finales de 2025, la Comisión Europea estimó que el crecimiento estimado para dicho año sería de apenas 1,4%, apenas tres décimas más de lo esperado a principios de año y cuatro décimas más de lo registrado en 2024.En este tenor, el maestro en relaciones internacionales por la UNAM, Daniel Muñoz, precisa que, a través de la OTAN, mucha de su maniobra política y militar quedó supeditada a EEUU, al mismo tiempo que, en la práctica, son solo una decena de países los que tienen poder de decisión sobre lo que debe hacer la UE."La OTAN no solamente les dio seguridad en contra, en su momento, de la Unión Soviética, sino también les quitó las posibilidades de generar un Ejército de reacción inmediata para prevenir situaciones como esta", sostiene.El dominio estadounidenseAnte la abierta amenaza contra uno de sus países miembros, la Unión Europea no ha dado señales de ser capaz de responder a este hecho de forma contundente, principalmente porque, a lo largo de los años, han delegado el tema de la seguridad a la OTAN y, principalmente, a Washington.Los internacionalistas mexicanos recuerdan que han existido varias iniciativas para crear un cuerpo militar europeo propio, pero ninguno ha prosperado, ya que se apostó por mantenerse bajo el resguardo de la AlianzaEn el contexto de las amenazas contra Groenlandia, el comisionado de Seguridad de la Unión Europea, Andrius Kubilius, propuso dar seguimiento a esta iniciativa e incluso habló de crear un Consejo de Seguridad para el continente. Este llamado no ha tenido respaldo por parte las naciones europeas hasta el momento.Europa acaba de darse cuenta que EEUU no los trata como un aliado, y ha dejado en evidencia el hecho de que dependen enteramente de la voluntad y los recursos de Washington para protegerse, sin haberse planteado antes la posibilidad de que esa defensa tendría que ser en contra de un país al que consideraban un socio, advierte Rosas."Finalmente, la OTAN es un pie de EEUU en Europa y si [Washington] tiene un pie en [suelo europeo], hay que pagar derecho de piso; esa ha sido la postura europea", dice.La autora de Las relaciones internacionales en el siglo XXI (UNAM/Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, 2019) estima que, la simple amenaza de EEUU en contra de Dinamarca marca el principio no oficial de la disolución de la OTAN, porque si bien no sería la primera vez que existe un conflicto armado entre sus miembros, depende del apoyo de Washington para hacer frente a una afrenta de este calado, al no contar con la capacidad militar suficiente.En este sentido, Muñoz destaca que, a pesar de ser un organismo que se presenta dirigido por diferentes potencias, es EEUU quien marca el rumbo de la OTAN, lo que explica otro conflicto interno de esta organización: los recursos destinados a gastos de defensa.De acuerdo con medios europeos, por primera vez, países como Albania, Bélgica, Canadá, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Macedonia del Norte, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España alcanzarán la meta de destinar más del 2% de su PIB en gasto militar, una meta que se ha perseguido desde la OTAN desde hace años.Este punto, fue uno de los principales abordados durante la última cumbre del organismo ya que Trump criticó a sus miembros por la poca inversión en materia militar y logró que se incremente el porcentaje de inversión hasta el 5% del PIB, un parámetro que rechazan países como España.Estos elementos, según los especialistas consultados, alimentan ciertas ideologías políticas nacionalistas en Europa que, entre otras cosas, están en contra de una integración europea, lo que, a su vez, complica el escenario para mantener unidad y dar una respuesta contundente a Trump."EEUU se ha encargado también de aplicar una política hacia la Unión Europea de: 'Divide y vencerás'. También ha evitado que, en algún momento, los 27 países que la conforman se unifiquen y generen una visión común de qué tienen que hacer en materia de seguridad. Lo que veo muy lejano, sinceramente, es que Europa, en este tema que le ha tomado casi ya 80 años desde que empezó a crear el proceso de unificación hasta nuestros días, logre pasar esta barrera", sostiene Muñoz.

