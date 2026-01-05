https://noticiaslatam.lat/20260105/europa-endeudada-revelan-cuanto-crecera-la-deuda-publica-de-la-europa--1170098478.html
Europa endeudada: revelan cuánto crecerá la deuda pública de la Europa
Europa endeudada: revelan cuánto crecerá la deuda pública de la Europa
Sputnik Mundo
La deuda pública de la Unión Europea y la zona euro continuará creciendo este año, alcanzando el 83,8% y el 89,8% del PIB respectivamente, de acuerdo con un... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T11:35+0000
2026-01-05T11:35+0000
2026-01-05T11:35+0000
economía
📈 mercados y finanzas
euro
🌍 europa
deuda pública
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170099139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f28cd69717ed992c05a53f63e894335f.jpg
El estudio destaca que la escasez de recursos financieros y su reasignación entre prioridades europeas permanece como un problema clave. El desequilibrio, provocado por gastos urgentes —incluidos los militares— en medio de inestabilidad política en grandes economías europeas, se mantiene y en algunos lugares se intensifica.Los autores señalan que Bélgica y Francia enfrentan las situaciones más críticas en sus finanzas públicas a nivel país.Se constata que estabilizar la deuda en su alto nivel actual (115% del PIB) demandará al menos 100.000 millones de euros en ahorros presupuestarios en los próximos años.Previamente, se reportaron datos preocupantes en grandes naciones del bloque. Así, Alemania marcha hacia un récord de bancarrotas empresariales, especialmente graves en pymes, pilar tradicional de su economía.Un reciente sondeo realizado en Francia mostró que los franceses consideran que las autoridades deben, en primer lugar, mejorar el poder adquisitivo de la población (44%), reforzar la lucha contra los problemas de seguridad y el narcotráfico (39%), lograr la reducción de la deuda pública (38%), así como mejorar el sistema de salud (36%). Al mismo tiempo, más del 60% de los residentes de Francia eligieron la palabra "preocupación" para describir su actitud hacia la situación actual en el país, informó el canal BFMTV citando un estudio de la compañía Elabe.
https://noticiaslatam.lat/20251108/el-rumbo-economico-de-europa-la-conduce-inevitablemente-a-la-ruina-indican-medios-1168285849.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170099139_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92ce57f42840385c2d379e88d7ef2821.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, euro, 🌍 europa, deuda pública
📈 mercados y finanzas, euro, 🌍 europa, deuda pública
Europa endeudada: revelan cuánto crecerá la deuda pública de la Europa
La deuda pública de la Unión Europea y la zona euro continuará creciendo este año, alcanzando el 83,8% y el 89,8% del PIB respectivamente, de acuerdo con un informe de la Academia de Ciencias de Rusia (RAN) consultado por Sputnik. El documento también alerta sobre el incremento del déficit fiscal y el desbalance financiero en el bloque.
"La deuda pública no deja de aumentar: en promedio para la UE en 2025 llegará al 82,8%, y en la eurozona al 88,8%. Para 2026 se prevé un nuevo repunte hasta el 83,8% y el 89,8% respectivamente. Según proyecciones de la Comisión Europea, el déficit presupuestario promedio ponderado será del 3,3% en la UE y del 3,2% en la eurozona, subiendo en 2026 al 3,4% y 3,3%", detalla el informe.
El estudio destaca que la escasez de recursos financieros y su reasignación entre prioridades europeas permanece como un problema clave. El desequilibrio, provocado por gastos urgentes —incluidos los militares— en medio de inestabilidad política en grandes economías europeas, se mantiene y en algunos lugares se intensifica
.
Los autores señalan que Bélgica y Francia enfrentan las situaciones más críticas en sus finanzas públicas a nivel país.
"Debido al desorden de las finanzas (...) que se expresa en el mantenimiento de grandes déficits presupuestarios y el aumento de la deuda pública, las autoridades francesas se ven obligadas, a pesar de la débil coyuntura, a seguir el curso de saneamiento presupuestario", comentan.
Se constata que estabilizar la deuda en su alto nivel actual (115% del PIB) demandará al menos 100.000 millones de euros en ahorros presupuestarios en los próximos años.
8 de noviembre 2025, 18:05 GMT
Previamente, se reportaron datos preocupantes en grandes naciones del bloque. Así, Alemania
marcha hacia un récord de bancarrotas empresariales
, especialmente graves en pymes, pilar tradicional de su economía.
"La situación económica en Alemania es muy grave. Por primera vez desde la creación de la RFA no podemos garantizar que la próxima generación viva mejor que la actual", afirmó la ministra federal de Economía y Energía alemana, Katherina Reiche, alertando que para mantener el Estado de bienestar los alemanes deberán trabajar más o jubilarse más tarde.
Un reciente sondeo realizado en Francia mostró que los franceses consideran que las autoridades deben, en primer lugar, mejorar el poder adquisitivo de la población (44%), reforzar la lucha contra los problemas de seguridad y el narcotráfico (39%), lograr la reducción de la deuda pública (38%), así como mejorar el sistema de salud (36%). Al mismo tiempo, más del 60% de los residentes de Francia eligieron la palabra "preocupación" para describir su actitud hacia la situación actual en el país, informó el canal BFMTV citando un estudio de la compañía Elabe.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.