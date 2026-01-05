https://noticiaslatam.lat/20260105/europa-endeudada-revelan-cuanto-crecera-la-deuda-publica-de-la-europa--1170098478.html

Europa endeudada: revelan cuánto crecerá la deuda pública de la Europa

La deuda pública de la Unión Europea y la zona euro continuará creciendo este año, alcanzando el 83,8% y el 89,8% del PIB respectivamente

El estudio destaca que la escasez de recursos financieros y su reasignación entre prioridades europeas permanece como un problema clave. El desequilibrio, provocado por gastos urgentes —incluidos los militares— en medio de inestabilidad política en grandes economías europeas, se mantiene y en algunos lugares se intensifica.Los autores señalan que Bélgica y Francia enfrentan las situaciones más críticas en sus finanzas públicas a nivel país.Se constata que estabilizar la deuda en su alto nivel actual (115% del PIB) demandará al menos 100.000 millones de euros en ahorros presupuestarios en los próximos años.Previamente, se reportaron datos preocupantes en grandes naciones del bloque. Así, Alemania marcha hacia un récord de bancarrotas empresariales, especialmente graves en pymes, pilar tradicional de su economía.Un reciente sondeo realizado en Francia mostró que los franceses consideran que las autoridades deben, en primer lugar, mejorar el poder adquisitivo de la población (44%), reforzar la lucha contra los problemas de seguridad y el narcotráfico (39%), lograr la reducción de la deuda pública (38%), así como mejorar el sistema de salud (36%). Al mismo tiempo, más del 60% de los residentes de Francia eligieron la palabra "preocupación" para describir su actitud hacia la situación actual en el país, informó el canal BFMTV citando un estudio de la compañía Elabe.

