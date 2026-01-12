https://noticiaslatam.lat/20260112/siete-de-cada-10-ninos-deportados-por-eeuu-viajaban-solos-segun-autoridades-mexicanas-1170283038.html

Siete de cada 10 niños deportados por EEUU viajaban solos, según autoridades mexicanas

Siete de cada 10 niños deportados por EEUU viajaban solos, según autoridades mexicanas

Sputnik Mundo

Siete de cada 10 menores de edad deportados de Estados Unidos hacia México viajaban solos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM)... 12.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-12T08:41+0000

2026-01-12T08:41+0000

2026-01-12T08:41+0000

américa latina

méxico

eeuu

joe biden

sociedad

seguridad

instituto nacional de migración (inm) de méxico

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170150697_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_22f3fabf2f3561f2c4715b3b83bf7d81.jpg

Según la revisión de las cifras oficiales realizada por el periódico local El Universal, entre enero y noviembre de 2025 fueron deportados 7.463 menores de edad que intentaron ingresar irregularmente a territorio estadounidense.Esto representa una disminución de 75,38% en comparación con las cifras reportadas en el último año de la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025), cuando se deportaron 30.320 menores de edad.En el grupo de hasta 11 años, la cifra de jóvenes que viajaban sin compañía se reduce a 60, de un universo de 1.367.La mayoría de los jóvenes deportados provenían de Tamaulipas (noreste), estado del que eran originarios 2.388. La mayoría regresó por los cruces de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Le siguieron Chihuahua (norte), con 1.417 menores (su entrada es por Ciudad Juárez); Baja California (noroeste), con 1.146 (ingresaron por Tijuana), y Sonora (noroeste), con 1.080, quienes arribaron a México por Nogales y San Luis Río Colorado.Otros estados con registros de ingreso de menores de edad por deportación fueron:Los procesos del INM se fundamentan en los Procedimientos de Repatriación al Interior de México (PRIM), que forman parte de los compromisos incluidos en el Memorándum de Coordinación suscritos por la Secretaría de Gobernación de México y el Departamento de Seguridad Interna de EEUU, aplicables desde el 19 de diciembre de 2025.Según esta normativa, uno de los objetivos principales en estos procedimientos es garantizar que los mexicanos regresen a sus comunidades de origen lo más pronto posible, para lo cual incluso se cuentan con vuelos de devolución en diferentes aeropuertos.El 18 de diciembre de 2025, en el marco del Día Internacional del Migrante, el Gobierno federal informó que entre el 20 de enero de ese año y el 17 de diciembre habían ocurrido 145.537 repatriaciones mexicanas desde EEUU en el marco del programa México te abraza.En dicha estrategia participan 34 dependencias gubernamentales en materia de salud, bienestar, empleo y educación, cuyo objetivo principal es brindar atención integral a los connacionales deportados.Según la cifra dada a conocer en diciembre de 2025, del total de repatriaciones, 116.116 fueron por tierra, y las 29.381 restantes fueron vía aérea.

https://noticiaslatam.lat/20251205/del-american-dream-al-sueno-mexicano-como-afecta-a-eeuu-el-supuesto-fin-de-la-migracion-irregular-1169113131.html

https://noticiaslatam.lat/20251221/la-mayor-parte-de-migrantes-que-no-llegaron-a-eeuu-quieren-vivir-en-mexico-segun-medio-1169629980.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, joe biden, sociedad, seguridad, instituto nacional de migración (inm) de méxico, migración