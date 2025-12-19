https://noticiaslatam.lat/20251219/que-dificultades-encuentran-los-migrantes-deportados-al-rehacer-su-vida-en-mexico-1169562237.html

¿Qué dificultades encuentran los migrantes deportados al rehacer su vida en México?

¿Qué dificultades encuentran los migrantes deportados al rehacer su vida en México?

Sputnik Mundo

Migrantes deportados o varados en México enfrentan carencia laboral, falta de políticas públicas y estancias prolongadas en albergues, en un contexto marcado... 19.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-19T08:37+0000

2025-12-19T08:37+0000

2025-12-19T08:37+0000

américa latina

méxico

centroamérica

eeuu

migración

sociedad

guadalajara

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169562765_0:72:1024:648_1920x0_80_0_0_caa3c1f001c5d0f4fc349b6864410622.jpg

Migrantes que buscan llegar a EEUU enfrentan crecientes dificultades para rehacer su vida en el país latinoamericano, donde muchos permanecen de forma involuntaria ante el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, la violencia en sus países de origen y la imposibilidad de continuar su trayecto.El fenómeno se refleja en albergues como la Casa del Migrante, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el occidente del país latinoamericano, donde la estancia de tránsito pasó de ser de días o semanas a prolongarse durante meses e incluso años, según documentó Milenio.El sacerdote Alberto Ruiz Pérez, director del albergue, advirtió que el actual contexto migratorio es más agresivo e incierto que en años anteriores, lo que ha obligado a muchas personas a permanecer en México, especialmente aquellas que enfrentan amenazas de muerte o violencia en sus países de origen.La Casa del Migrante alberga actualmente a 45 personas, entre niñas, niños y adultos, y condiciona la permanencia de las familias a que los menores continúen sus estudios y los adultos busquen integrarse al trabajo, explicó el padre.Permanencia forzada y la falta de apoyosLa mayoría de las personas migrantes provienen de países de Centroamérica y Sudamérica, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Nicaragua, aunque el albergue tiene capacidad para cien personas, en momentos críticos ha llegado a recibir a miles en tránsito, de acuerdo con sus responsables.El cierre del programa CBP One, que facilitaba citas migratorias para ingresar a Estados Unidos, modificó drásticamente el flujo de personas: algunas regresaron a la capital mexicana para intentar regularizarse, otras volvieron a sus países y un grupo significativo quedó varado en ciudades como Guadalajara.Ruiz Pérez señaló a Milenio que la ausencia de políticas públicas integrales y la reducción presupuestal a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han dejado a los migrantes en una situación de alta vulnerabilidad, pese a que México es históricamente un país de origen y tránsito migratorio.Ante la falta de documentos, la mayoría de las personas accede únicamente a trabajos informales y mal remunerados, insuficientes para cubrir gastos básicos como renta, alimentación, transporte o atención médica, lo que profundiza la precariedad.El reporte del medio mexicano recoge testimonios como el de Alejandro, un migrante argentino que, tras enfrentar violencia y problemas de salud, permanece en Guadalajara (ciudad en el occidente mexicano) sobreviviendo con apoyo del albergue y trabajos esporádicos, mientras enfrenta discriminación y rechazo social.

https://noticiaslatam.lat/20251205/del-american-dream-al-sueno-mexicano-como-afecta-a-eeuu-el-supuesto-fin-de-la-migracion-irregular-1169113131.html

méxico

centroamérica

eeuu

guadalajara

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, centroamérica, eeuu, migración, sociedad, guadalajara