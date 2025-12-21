Mundo
La mayor parte de migrantes que no llegaron a EEUU quieren vivir en México, según medio
Las políticas migratorias implementadas por la Casa Blanca durante los últimos meses han provocado que las personas que deseaban llegar hasta Estados Unidos decidieran apostar por otras alternativas, entre ellas, quedarse en México, nación vecina a Washington.
Y, de acuerdo con el diario local El Economista, esta decisión sería tomada por la mayoría de la comunidad migrante que realizó una travesía a lo largo del continente americano.
Según su análisis, más de la mitad de la gente extranjera que quería establecerse en territorio estadounidense habría buscado desarrollar su vida en suelo mexicano.
"De acuerdo con cifras del Gobierno mexicano, del 20 de enero al 10 de diciembre de 2025 fueron deportados por Estados Unidos a México 11.886 migrantes extranjeros", retomó el medio.
A esto se suman los datos de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) mexicana que, de enero a septiembre de este año, contabilizaron cerca de 58.800 solicitudes de personas de otras nacionalidades que deseaban obtener asilo en el país latinoamericano.
El representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, destacó en una charla para el rotativo local que las personas que han solicitado ayuda es porque, "en su mayoría, han salido de sus países, contra su voluntad, buscando protección o alternativas para la reconstrucción de sus proyectos de vida".
De acuerdo con la información preliminar del Monitoreo de Protección 2025, elaborado por ACNUR y otras organizaciones civiles, 66% de los migrantes extranjeros que están en la nación latinoamericana visualizan a México como su destino final, y tan solo 31% reitera su deseo de llegar a EEUU.
Por ejemplo, el cierre del programa CBP One, que facilitaba citas migratorias para ingresar a Estados Unidos, modificó tanto el flujo de personas como incidió en el ajuste a los planes de radicar en el país norteamericano: algunas regresaron a la capital mexicana para intentar regularizarse, otras volvieron a sus países y un grupo significativo quedó varado en ciudades como Guadalajara (occidente).
