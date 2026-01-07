https://noticiaslatam.lat/20260107/la-inexistencia-del-cartel-de-los-soles-pone-en-problemas-a-los-aliados-sudamericanos-de-eeuu-1170175927.html

La inexistencia del "Cartel de los Soles" pone en problemas a los aliados sudamericanos de EEUU

La inexistencia del "Cartel de los Soles" pone en problemas a los aliados sudamericanos de EEUU

Sputnik Mundo

El desmontaje de la hipótesis del "Cartel de los Soles" deja "mal parados" a los gobiernos sudamericanos que lo habían declarado como "organización terrorista"... 07.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-07T23:01+0000

2026-01-07T23:01+0000

2026-01-07T23:01+0000

américa latina

eeuu

donald trump

nicolás maduro

argentina

ecuador

paraguay

horacio cartes

juan orlando hernández

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167553655_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebec0253f4155bf829ab46f57676094c.jpg

La existencia del supuesto "Cartel de los Soles" y su presunto vínculo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había sido uno de los sustentos de la operación de secuestro contra el mandatario venezolano del 3 de enero y su traslado a Nueva York para ser sometido a un tribunal estadounidense.Sin embargo, lo que parecía el centro de la acusación contra el mandatario venezolano ahora comenzó a desmoronarse tan pronto el caso llegó a las cortes estadounidenses. Un artículo del diario estadounidense New York Times indicó que el escrito presentado por la fiscalía admite que el Cartel de los Soles no es una organización real e intenta matizarlo como un supuesto "sistema clientelar".Además de ensombrecer el proceso penal que EEUU intenta establecer contra Maduro, el cambio de visión de la fiscalía estadounidense pone en cuestión la decisión de varios países sudamericanos que, a instancias del Departamento de Estado estadounidense, habían declarado al supuesto Cartel de los Soles como una "organización terrorista".En agosto de 2025, los gobiernos de Ecuador y Paraguay aprobaron decretos que pasaban a considerar a esta entidad como "organización terrorista internacional". En los meses siguientes siguieron medidas similares los gobiernos de Perú y Argentina.Un comunicado del Gobierno argentino indicaba, incluso, que la decisión se fundamentaba "en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter trasnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región".Heduvan señaló que países como Argentina, Ecuador, Perú o Paraguay actuaron en busca de "priorizar el alineamiento con Washington" pero, en este nuevo escenario, la situación "termina exponiendo la ausencia de una planificación real por parte de estos gobiernos".El politólogo y analista internacional argentino Daniel Blinder dijo a Sputnik que los países sudamericanos, y particularmente Argentina, han optado por un "alineamiento absoluto" con Washington que va incluso más allá de los vínculos de la década de 1990 y que, ahora, implica "la aceptación absoluta de las lecturas del mundo que tiene el Gobierno de EEUU".Una alianza con poco réditoDecio Machado, politólogo y sociólogo instalado en Ecuador, dijo a Sputnik que las nuevas derechas latinoamericanas actúan "con una lógica de vasallaje hacia los EEUU" y con la esperanza de una "contraprestación que históricamente nunca ha pasado".El experto remarcó que, históricamente, los países latinoamericanos no se han beneficiado del alineamiento automático con Washington, a pesar de que varios gobiernos de la región han intentado "vender a sus poblaciones la idea de que ser amigo de EEUU es algo que ayuda al país y posiciona al gobernante de turno".Machado subrayó que este escenario se vuelve más problemático ante un EEUU que "no solo viola el derecho internacional" sino que también basa sus intervenciones "en la mentira", algo que, recordó, ya tiene antecedentes, por ejemplo, en la fallida búsqueda de "armas de destrucción masiva" en Irak en 2003.Las idas y vueltas de EEUUPara Heduvan, "los cambios de postura de Washington responden exclusivamente a los intereses de EEUU y deben interpretarse desde esa lógica". En ese sentido, remarcó que esas posturas "muchas veces tienen escasa relación con los Estados y con los propios actores involucrados".De hecho, el propio Gobierno de Trump ha dado muestras recientes de cambio radicales de postura con respecto a dirigentes políticos latinoamericanos. El último tuvo como protagonista al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), que en 2022 fue acusado por la Justicia de EEUU por delitos de narcotráfico. Hernández llegó a ser detenido en Tegucigalpa y extraditado a EEUU, donde fue condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, Trump lo indultó en noviembre de 2025, horas antes de las elecciones en Honduras, y afirmando que el exmandatario había sido tratado "injustamente".Aunque no llegó a estar en prisión, EEUU también tuvo un cambio de postura con respecto al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), a quien en 2022 señaló por su participación "en actos de significativa corrupción" y aplicó sanciones económicas contra sus empresas. La posición también fue revisada por el Gobierno de Trump, que levantó las sanciones y retiró los señalamientos."Algunas decisiones tienen un valor simbólico o instrumental mayor para Estados Unidos que para sus socios, como la denominación del Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque otras pueden generar efectos más profundos y duraderos en la región, como puede ser la instalación de una base militar", apuntó Heduvan, señalando que algunas de estas posturas pueden acabar generando algunas tensiones regionales.Blinder, por su parte, opinó que el seguidismo de Washington puede ser "redituable" para países como Argentina en tanto se mantenga un escenario con un Trump fuerte, pero advirtió que el escenario podría comenzar a ser diferente "ante cualquier situación interna que ponga en jaque" al actual presidente estadounidense.

https://noticiaslatam.lat/20260106/paises-sudamericanos-que-celebraron-el-secuestro-de-maduro-quieren-acelerar-la-salida-de-1170148443.html

https://noticiaslatam.lat/20260106/la-figura-de-maduro-esta-en-condiciones-de-crecer-y-de-convertirse-en-un-simbolo-1170147216.html

eeuu

argentina

ecuador

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

eeuu, donald trump, nicolás maduro, argentina, ecuador, paraguay, horacio cartes, juan orlando hernández, 💬 opinión y análisis