Países sudamericanos que celebraron el secuestro de Maduro quieren acelerar la salida de venezolanos

Apenas horas después del ataque de Washington en Caracas, varias Administraciones sudamericanas parecen querer aprovechar la situación para resolver el reto que la migración venezolana les representó en los últimos años.Uno de los casos más explícitos se dio en Argentina, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló ante cientos de venezolanos que se concentraron para celebrar la detención ilegal de Maduro para recordarles que ahora deberán volver a su tierra natal. "Maduro no está más, se lo llevaron, y ahora comienza un camino donde todos ustedes van a caminar y van a volver a su Venezuela querida", dijo la secretaria de Estado, para rematar su mensaje con un "los vamos a extrañar".El tema también se metió rápidamente en la agenda del encuentro previsto para esta semana entre el presidente de Perú, José Jerí, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. El endurecimiento de los controles contra la migración irregular en la frontera peruano-chilena, había sido una de las mayores preocupaciones del jefe de Estado interino peruano y parte central de las promesas de campaña de Kast."Desde hoy, muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria", escribió Jerí en su cuenta de X en su primera expresión sobre el tema en la red social.Kast también incluyó la cuestión migratoria en su primera comunicación en X tras el ataque, llamando a los países de la región a "coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país". El presidente electo chileno también propuso, durante su visita de esta semana a Ecuador, la coordinación de un "corredor humanitario" entre países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador para acelerar el retorno de venezolanos.La experta señaló que el problema migratorio ya había llevado a gobiernos como los de Perú y Chile a reforzar la seguridad en las fronteras bajo una concepción "sobredimensionada" del papel que los migrantes venezolanos tienen en los problemas de seguridad asociados a la migración irregular.En una línea similar, el analista internacional peruano Martín Manco dijo a Sputnik que es posible que algunos países de la región, e incluso el propio EEUU, busquen utilizar el secuestro de Maduro como un argumento para restringir las ayudas migratorias a venezolanos y buscar su retorno masivo.Manco advirtió que es posible que algunos gobiernos de la región busquen justificar medidas contrarias a los migrantes venezolanos, con la excusa de que "ya no son perseguidos" y "deben regresar a su país".Una medida que "da votos"Para Manco, la cuestión migratoria se ha colado fuertemente en la agenda de presidentes como Jerí porque el mandatario interino peruano, que gobernará poco más de ocho meses hasta julio de 2026, busca acciones que "le permitan ocultar sus cuestionamientos y dejar la presidencia diciendo que ha hecho cosas que no se habían realizado en los 20 años anteriores".Cárdenas, por su parte, apuntó que existe en la región un "efecto Bukele" que, al influjo de las medidas de seguridad aplicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, prioriza particularmente las acciones de "mano dura" por encima de cualquier otra acción de prevención.Así, comentó, "la mano dura da votos" y los países de la región se sienten cada vez más "con carta blanca para actuar por encima de la norma nacional o internacional", aplicando restricciones migratorias ya no solo contra delincuentes sino "también contra gente inocente, periodistas o gente de la oposición".Además, los planes de Jerí o Kast para solucionar sus problemas migratorios pueden encontrarse con algunos obstáculos, alertó Cárdenas. Si bien consideró que ambos "cumplirán muy rápidamente el endurecimiento de fronteras", los mandatarios podrían comenzar a tener roces cuando Chile "intente sacar de su territorio a ciudadanos de Colombia o Venezuela que entraron por la frontera peruana, pero a los que después Perú no quiere de regreso".Por si fuera poco, la experta consideró que Kast seguirá requiriendo de la aceptación del Gobierno de Venezuela, por ahora a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si quiere que su promesa de campaña de deportar a unos 300.000 migrantes venezolanos tenga alguna posibilidad de cumplirse.Manco también recordó otro escollo para los planes de Jerí y Kast: muchos de los venezolanos asentados en Perú o Chile "ya han hecho sus familias, tienen hijos o pusieron negocios" y difícilmente abandonen el país con la celeridad con la que los mandatarios pretenden.

