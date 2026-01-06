Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260106/una-segunda-oportunidad-vivienda-usada-es-la-mas-exitosa-en-creditos-hipotecarios-en-mexico-1170115534.html
Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México
Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México
Sputnik Mundo
La vivienda usada se consolidó como el principal motor del crédito hipotecario en México durante 2025, al concentrar cerca de dos terceras partes de las... 06.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-06T05:51+0000
2026-01-06T05:51+0000
américa latina
méxico
infonavit
precio de la vivienda
sociedad
derecho a la vivienda
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170116024_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2cf514585a11a4a95e07067093d605aa.jpg
La vivienda de segunda mano se posicionó como el segmento más dinámico del crédito hipotecario en México durante 2025, al concentrar el 63 y 64% de las operaciones, superando ampliamente a la nueva, que durante años había mantenido el liderazgo en el financiamiento habitacional.Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que este cambio representa una transformación estructural del mercado inmobiliario, donde este tipo pasó de ser una alternativa complementaria, a convertirse en el principal punto de acceso al crédito para los hogares mexicanos.Un análisis de la firma ALIGNMEX Real Estate Capital, citado por el medio, señala que este fenómeno está estrechamente vinculado con la limitada oferta de vivienda nueva, derivada de la desaceleración en la construcción, el encarecimiento del suelo urbano y el aumento en los costos de edificación, especialmente en zona consolidadas. Según el estudio, la preferencia por vivienda usada responde a factores como su ubicación establecida, disponibilidad inmediata y precios relativamente más accesibles frente a desarrollos recientes, aun cuando los valores de este tipo de inmuebles han mantenido una tendencia al alza.De acuerdo con datos de la SHF, entre enero y septiembre de 2024, el precio de la vivienda usada registró una apreciación anual cercana al 9%, lo que no ha frenado la demanda y, por el contrario, ha intensificado la competencia por el inventario disponible, particularmente en los segmentos medios del mercado.Este comportamiento se ha dado, incluso, en un entorno de tasas de interés elevadas, lo que refuerza el atractivo de la vivienda usada como una opción viable para quienes buscan financiamiento, sin asumir los costos más altos asociados a los hogares nuevos.El análisis destaca también el papel creciente de los procesos de certificación y avalúo como elementos clave para otorgar certidumbre a las operaciones. Instituciones como el Infonavit exigen avalúos técnicos realizados por unidades registradas ante la SHF, con el fin de reducir riesgos legales y estructurales.Estos mecanismos permiten verificar tanto el estado físico del inmueble como su situación documental antes de formalizar el crédito, en un contexto donde la demanda supera a la oferta disponible.Ante este escenario, la renta ha comenzado a utilizarse como una etapa intermedia antes de la compra, permitiendo a los hogares evaluar ubicación, movilidad y entorno urbano, así como analizar opciones de financiamiento, en un mercado donde la decisión de compra exige cada vez mayor planeación.
https://noticiaslatam.lat/20251229/cines-abandonados-en-la-ciudad-de-mexico-podrian-ser-nuevas-viviendas-1169854287.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170116024_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_24bcea25b061fd5481b4d8d7f40e5f49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, infonavit, precio de la vivienda, sociedad, derecho a la vivienda
méxico, infonavit, precio de la vivienda, sociedad, derecho a la vivienda

Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México

05:51 GMT 06.01.2026
© AP Photo / Matias DelacroixUna segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México
Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
La vivienda usada se consolidó como el principal motor del crédito hipotecario en México durante 2025, al concentrar cerca de dos terceras partes de las operaciones, impulsada por la escasez de hogares nuevos y precios más accesibles, de acuerdo con información publicada por el diario mexicano 'El Economista'.
La vivienda de segunda mano se posicionó como el segmento más dinámico del crédito hipotecario en México durante 2025, al concentrar el 63 y 64% de las operaciones, superando ampliamente a la nueva, que durante años había mantenido el liderazgo en el financiamiento habitacional.
Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que este cambio representa una transformación estructural del mercado inmobiliario, donde este tipo pasó de ser una alternativa complementaria, a convertirse en el principal punto de acceso al crédito para los hogares mexicanos.
Un análisis de la firma ALIGNMEX Real Estate Capital, citado por el medio, señala que este fenómeno está estrechamente vinculado con la limitada oferta de vivienda nueva, derivada de la desaceleración en la construcción, el encarecimiento del suelo urbano y el aumento en los costos de edificación, especialmente en zona consolidadas.
Según el estudio, la preferencia por vivienda usada responde a factores como su ubicación establecida, disponibilidad inmediata y precios relativamente más accesibles frente a desarrollos recientes, aun cuando los valores de este tipo de inmuebles han mantenido una tendencia al alza.
🪙 La Ciudad de México es la segunda urbe de América Latina con el costo más alto para la compra de vivienda - Sputnik Mundo, 1920, 29.12.2025
América Latina
Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas
29 de diciembre 2025, 08:42 GMT
De acuerdo con datos de la SHF, entre enero y septiembre de 2024, el precio de la vivienda usada registró una apreciación anual cercana al 9%, lo que no ha frenado la demanda y, por el contrario, ha intensificado la competencia por el inventario disponible, particularmente en los segmentos medios del mercado.
Este comportamiento se ha dado, incluso, en un entorno de tasas de interés elevadas, lo que refuerza el atractivo de la vivienda usada como una opción viable para quienes buscan financiamiento, sin asumir los costos más altos asociados a los hogares nuevos.
El análisis destaca también el papel creciente de los procesos de certificación y avalúo como elementos clave para otorgar certidumbre a las operaciones. Instituciones como el Infonavit exigen avalúos técnicos realizados por unidades registradas ante la SHF, con el fin de reducir riesgos legales y estructurales.
Estos mecanismos permiten verificar tanto el estado físico del inmueble como su situación documental antes de formalizar el crédito, en un contexto donde la demanda supera a la oferta disponible.
Ante este escenario, la renta ha comenzado a utilizarse como una etapa intermedia antes de la compra, permitiendo a los hogares evaluar ubicación, movilidad y entorno urbano, así como analizar opciones de financiamiento, en un mercado donde la decisión de compra exige cada vez mayor planeación.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала