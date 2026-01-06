https://noticiaslatam.lat/20260106/una-segunda-oportunidad-vivienda-usada-es-la-mas-exitosa-en-creditos-hipotecarios-en-mexico-1170115534.html

Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México

Una segunda oportunidad: vivienda usada es la más exitosa en créditos hipotecarios en México

06.01.2026

La vivienda de segunda mano se posicionó como el segmento más dinámico del crédito hipotecario en México durante 2025, al concentrar el 63 y 64% de las operaciones, superando ampliamente a la nueva, que durante años había mantenido el liderazgo en el financiamiento habitacional.Cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que este cambio representa una transformación estructural del mercado inmobiliario, donde este tipo pasó de ser una alternativa complementaria, a convertirse en el principal punto de acceso al crédito para los hogares mexicanos.Un análisis de la firma ALIGNMEX Real Estate Capital, citado por el medio, señala que este fenómeno está estrechamente vinculado con la limitada oferta de vivienda nueva, derivada de la desaceleración en la construcción, el encarecimiento del suelo urbano y el aumento en los costos de edificación, especialmente en zona consolidadas. Según el estudio, la preferencia por vivienda usada responde a factores como su ubicación establecida, disponibilidad inmediata y precios relativamente más accesibles frente a desarrollos recientes, aun cuando los valores de este tipo de inmuebles han mantenido una tendencia al alza.De acuerdo con datos de la SHF, entre enero y septiembre de 2024, el precio de la vivienda usada registró una apreciación anual cercana al 9%, lo que no ha frenado la demanda y, por el contrario, ha intensificado la competencia por el inventario disponible, particularmente en los segmentos medios del mercado.Este comportamiento se ha dado, incluso, en un entorno de tasas de interés elevadas, lo que refuerza el atractivo de la vivienda usada como una opción viable para quienes buscan financiamiento, sin asumir los costos más altos asociados a los hogares nuevos.El análisis destaca también el papel creciente de los procesos de certificación y avalúo como elementos clave para otorgar certidumbre a las operaciones. Instituciones como el Infonavit exigen avalúos técnicos realizados por unidades registradas ante la SHF, con el fin de reducir riesgos legales y estructurales.Estos mecanismos permiten verificar tanto el estado físico del inmueble como su situación documental antes de formalizar el crédito, en un contexto donde la demanda supera a la oferta disponible.Ante este escenario, la renta ha comenzado a utilizarse como una etapa intermedia antes de la compra, permitiendo a los hogares evaluar ubicación, movilidad y entorno urbano, así como analizar opciones de financiamiento, en un mercado donde la decisión de compra exige cada vez mayor planeación.

