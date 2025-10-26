https://noticiaslatam.lat/20251026/mas-de-la-mitad-de-los-jovenes-de-25-a-35-anos-no-tienen-acceso-a-vivienda-en-la-ciudad-de-mexico-1167906619.html

Más de la mitad de los jóvenes de 25 a 35 años no tienen acceso a vivienda en la Ciudad de México

26.10.2025

Además, dijo la gobernante, el precio de las casas habitación se ha duplicado en una década, mientras que la población más pobre gasta más del 50% de sus ingresos en el pago de renta. De acuerdo con datos del gobierno de la capital, cada año, cerca de 53.000 familias buscan rentar una vivienda. Sin embargo, los ingresos de dichas familias apenas superan los 10.000 pesos mensuales (unos 542 dólares), lo que es insuficiente ante la oferta cada día más cara. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los habitantes de la Ciudad de México requieren 29.500 pesos (1.627 dólares) al mes para poder vivir.Esto es preocupante cuando, según el mismo informe, el promedio nacional requerido para cubrir los gastos mensuales es 16.421 pesos (905,69 dólares).La única entidad que se asemeja a la capital latinoamericana es Nuevo León, al norte del país, donde se necesitan 23.500 pesos (1.296 dólares) al mes para vivir. En contraste, en entidades como Chiapas (sur) y Tlaxcala (centro de México) requieren entre 7.000 y 8.000 pesos al mes (386 a 441 dólares) para sustentar sus gastos.En ese contexto, Brugada anunció que, próximamente, se entregará la primera tanda de departamentos del programa Vivienda Pública en Renta, dirigido a jóvenes que no pueden comprar una casa. Según detalla el diario La Jornada, el plan —que ya comenzó con la construcción de un conjunto habitacional en el Centro Histórico— tiene el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables y, en el caso de la juventud, no establece un rango de edad. "La estrategia va dirigida a especialmente a las personas con ingresos que no superen los tres salarios mínimos, equivalentes a 25.000 pesos [1.255 dólares], y el costo de la renta no deberá rebasar 30% de sus retribuciones", detalla el medio. Añade que, para 2025, fueron destinados 600 millones de pesos (32,52 millones de dólares) para construir 1.000 departamentos en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en el centro de la capital. El propósito es alcanzar un mínimo de 20.000 viviendas al finalizar el sexenio. Además, Brugada adelantó que próximamente entregará al Congreso de Ciudad de México su propuesta de ley para garantizar rentas justas, razonables y asequibles y crear una defensoría inquilinaria. "Los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación", añadió.

