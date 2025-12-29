https://noticiaslatam.lat/20251229/cines-abandonados-en-la-ciudad-de-mexico-podrian-ser-nuevas-viviendas-1169854287.html

Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas

Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas

Las autoridades capitalinas buscan convertir cines abandonados en viviendas o centros culturales, aunque aún existe resistencia por parte de los dueños de... 29.12.2025

Tan solo en el centro de la urbe mexicana existen hasta 10 complejos históricos que funcionaron como cines, pero suspendieron actividades por diversas situaciones: desde la expansión de cadenas comerciales hasta por daños registrados en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017.Entre ellos se encuentra el Cine Orfeón, el Palacio Chino, el Cine Ciudadela, el Mariscala y el Serapio Rendón, algunos con más de 80 años de existencia.Aunque se encuentran en completo desuso, las autoridades mexicanas no han logrado negociar con los dueños la compra de estos terrenos, los cuales servirían para construir viviendas asequibles o centros culturales, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini.El funcionario capitalino indicó que la suspensión de actividades en estos recintos obedece a diversas razones. Si bien, la mayoría responde a daños, ya sea por los sismos o por falta de mantenimiento, hay otros que fueron abandonados por "la evolución económica de la ciudad".El acceso a vivienda asequible ha sido uno de los temas más controversiales en la localidad, debido principalmente a las diferentes manifestaciones en contra de la gentrificación y del encarecimiento de las rentas y hogares en la capital mexicana.Ante esta situación, las autoridades capitalinas han implementado programas como Vivienda Pública para Renta, la cual contempla la construcción de 20.000 departamentos para población vulnerable como jóvenes y madres solteras a lo largo de cinco años.Según el Gobierno de la Ciudad de México, este programa, con una inversión de 600 millones de pesos (33,5 millones de dólares, aproximadamente), reducirá en un 50% el déficit de vivienda que existe en la capital.

