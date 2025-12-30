Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251230/la-mitad-de-la-poblacion-mexicana-no-cuenta-con-acceso-a-una-vivienda-digna-1169909486.html
La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a una vivienda digna
La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a una vivienda digna
Sputnik Mundo
Cerca del 50% de los mexicanos no cuentan con la capacidad económica para acceder a una vivienda adecuada en zonas urbanas consolidadas, lo que ha impulsado la... 30.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-30T08:46+0000
2025-12-30T08:46+0000
américa latina
medioambiente
méxico
onu
derecho a la vivienda
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169909903_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_06ecd9859bc144003d239c5e55f4f1cd.jpg
El acceso a una vivienda formal y adecuada se ha convertido en uno de los principales retos urbanos en México.José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, explicó para el diario mexicano El Economista que este fenómeno afecta actualmente a los primeros cinco deciles de ingreso, una proporción que se ha incrementado de manera significativa en las últimas décadas.La falta de opciones de vivienda asequible en zonas centrales ha cambiado la dinámica de crecimiento urbano. De acuerdo con Iracheta, las ciudades en México se han expandido 2,3 veces más rápido que el crecimiento de la población en años recientes. Este patrón ha derivado en un modelo de desarrollo de baja densidad, y la expansión se traslada a periferias cada vez más alejadas y con mayores carencias de servicios.El encarecimiento del suelo urbano ha empujado a millones de familias hacia la informalidad. De acuerdo con la Sedatu, alrededor de 7,5 millones de hogares viven actualmente en condiciones de irregularidad, en muchos casos, asentados en terrenos de propiedad ejidal o comunal.Y es que cerca del 60% del territorio nacional corresponde a ejidos y comunidades, y aproximadamente el 80% del crecimiento urbano registrado en los últimos 40 años ocurrió sobre suelo ejidal, lo que genera procesos complejos para su regularización.Las autoridades advirtieron que la urbanización no planificada incrementa considerablemente los costos de infraestructura, ya que llevar servicios básicos a asentamientos irregulares puede costar hasta ocho veces más que hacerlo en zonas planificadas, además de generar impactos sociales, ambientales y económicos de largo plazo.Ante este escenario, la Sedatu impulsa el Programa de Gestión del Suelo, una estrategia orientada a ordenar el crecimiento urbano y aprovechar el mercado de suelo y vivienda como un motor para un desarrollo más equilibrado y sostenible en el país.
https://noticiaslatam.lat/20251229/con-la-4t-hubo-un-cambio-en-lo-politico-pero-tambien-en-el-modelo-economico-en-mexico-segun-1169081571.html
https://noticiaslatam.lat/20251229/1169886526.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169909903_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_fd4e7eed26a8aa64c26fd4c50f0a8d5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, méxico, onu, derecho a la vivienda
medioambiente, méxico, onu, derecho a la vivienda

La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a una vivienda digna

08:46 GMT 30.12.2025
© AP Photo / Gregory BullLa mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a la vivienda
La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a la vivienda - Sputnik Mundo, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Síguenos en
Cerca del 50% de los mexicanos no cuentan con la capacidad económica para acceder a una vivienda adecuada en zonas urbanas consolidadas, lo que ha impulsado la expansión de las ciudades hacia la periferia y el crecimiento de asentamientos irregulares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El acceso a una vivienda formal y adecuada se ha convertido en uno de los principales retos urbanos en México.
José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, explicó para el diario mexicano El Economista que este fenómeno afecta actualmente a los primeros cinco deciles de ingreso, una proporción que se ha incrementado de manera significativa en las últimas décadas.

"Hace algunos años hablábamos de alrededor del 30% de la población; hoy ya es cerca del 50% la que no podría adquirir una vivienda adecuada en los términos que establece ONU-Hábitat", señaló el funcionario, quien también fue director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

La falta de opciones de vivienda asequible en zonas centrales ha cambiado la dinámica de crecimiento urbano. De acuerdo con Iracheta, las ciudades en México se han expandido 2,3 veces más rápido que el crecimiento de la población en años recientes.
El extitular del hoy desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo. - Sputnik Mundo, 1920, 29.12.2025
América Latina
"Con la 4T hubo un cambio en lo político, pero también en el modelo económico en México", según extitular del Coneval
ayer, 22:00 GMT
Este patrón ha derivado en un modelo de desarrollo de baja densidad, y la expansión se traslada a periferias cada vez más alejadas y con mayores carencias de servicios.

"El principal reto es que ni siquiera hablamos de calidad en los servicios, sino de la simple provisión de agua, drenaje o electricidad, que en muchos casos resulta financieramente inviable", afirmó el subsecretario.

El encarecimiento del suelo urbano ha empujado a millones de familias hacia la informalidad. De acuerdo con la Sedatu, alrededor de 7,5 millones de hogares viven actualmente en condiciones de irregularidad, en muchos casos, asentados en terrenos de propiedad ejidal o comunal.
Y es que cerca del 60% del territorio nacional corresponde a ejidos y comunidades, y aproximadamente el 80% del crecimiento urbano registrado en los últimos 40 años ocurrió sobre suelo ejidal, lo que genera procesos complejos para su regularización.
Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas - Sputnik Mundo, 1920, 29.12.2025
Cines abandonados en la Ciudad de México podrían ser nuevas viviendas
ayer, 09:51 GMT
Las autoridades advirtieron que la urbanización no planificada incrementa considerablemente los costos de infraestructura, ya que llevar servicios básicos a asentamientos irregulares puede costar hasta ocho veces más que hacerlo en zonas planificadas, además de generar impactos sociales, ambientales y económicos de largo plazo.
Ante este escenario, la Sedatu impulsa el Programa de Gestión del Suelo, una estrategia orientada a ordenar el crecimiento urbano y aprovechar el mercado de suelo y vivienda como un motor para un desarrollo más equilibrado y sostenible en el país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала