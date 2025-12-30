https://noticiaslatam.lat/20251230/la-mitad-de-la-poblacion-mexicana-no-cuenta-con-acceso-a-una-vivienda-digna-1169909486.html

La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a una vivienda digna

La mitad de la población mexicana no cuenta con acceso a una vivienda digna

30.12.2025

El acceso a una vivienda formal y adecuada se ha convertido en uno de los principales retos urbanos en México.José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, explicó para el diario mexicano El Economista que este fenómeno afecta actualmente a los primeros cinco deciles de ingreso, una proporción que se ha incrementado de manera significativa en las últimas décadas.La falta de opciones de vivienda asequible en zonas centrales ha cambiado la dinámica de crecimiento urbano. De acuerdo con Iracheta, las ciudades en México se han expandido 2,3 veces más rápido que el crecimiento de la población en años recientes. Este patrón ha derivado en un modelo de desarrollo de baja densidad, y la expansión se traslada a periferias cada vez más alejadas y con mayores carencias de servicios.El encarecimiento del suelo urbano ha empujado a millones de familias hacia la informalidad. De acuerdo con la Sedatu, alrededor de 7,5 millones de hogares viven actualmente en condiciones de irregularidad, en muchos casos, asentados en terrenos de propiedad ejidal o comunal.Y es que cerca del 60% del territorio nacional corresponde a ejidos y comunidades, y aproximadamente el 80% del crecimiento urbano registrado en los últimos 40 años ocurrió sobre suelo ejidal, lo que genera procesos complejos para su regularización.Las autoridades advirtieron que la urbanización no planificada incrementa considerablemente los costos de infraestructura, ya que llevar servicios básicos a asentamientos irregulares puede costar hasta ocho veces más que hacerlo en zonas planificadas, además de generar impactos sociales, ambientales y económicos de largo plazo.Ante este escenario, la Sedatu impulsa el Programa de Gestión del Suelo, una estrategia orientada a ordenar el crecimiento urbano y aprovechar el mercado de suelo y vivienda como un motor para un desarrollo más equilibrado y sostenible en el país.

