El Gobierno de México anuncia una fuerte expansión de la vivienda para 2026

De concretarse estos planes, el organismo alcanzaría más de la mitad de su meta sexenal, fijada en 1,2 millones de hogares, informó su director general, Octavio Romero Oropeza, al detallar los avances del programa habitacional a nivel nacional.
"Llevamos al día de hoy, iniciadas 308.000 viviendas y queremos cerrar el año con 315,000. Y el próximo año ya tenemos proyectos, que hemos revisado a lo largo de todo el país, que adicionan 400.000 viviendas más" afirmó el funcionario.
Durante el fin de semana, Romero Oropeza, encabezó la entrega de 118 viviendas en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, donde el Infonavit tiene en desarrollo 28 proyectos habitacionales que suman 37.500 viviendas en siete municipios.
El titular del organismo precisó que, tan solo en el primer trimestre de 2026, se prevé iniciar la construcción de 52.500 viviendas en Tamaulipas, lo que representaría cerca de 90% de la meta sexenal asignada a esa entidad.
Las viviendas entregadas cuentan con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y patio de servicio, además de áreas verdes y acceso a servicios básicos.
Según el medio, para acceder a estos inmuebles, los trabajadores afiliados al Infonavit deben cumplir tres requisitos: tener al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente con el instituto.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó el avance del programa Vivienda para el Bienestar en la entidad y señaló que este tipo de proyectos contribuyen a mejorar las condiciones de desarrollo social y económico de la población.
El Infonavit señaló que la expansión de la vivienda social forma parte de los esfuerzos del Gobierno mexicano para reducir el rezago habitacional y fortalecer el bienestar de los trabajadores en los próximos años.
